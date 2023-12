De 7 mooiste treinreizen van Europa en skiën met een lattenweigeraar: dit zijn onze meest memorabele reisreportages van 2023

Een onvergetelijke bergtocht door Pakistan, architectuur spotten in Mexico of met de trein door Kroatië: herlees hier onze meest memorabele reisreportages van 2023 en doe inspiratie op voor volgend jaar.

23 uur aan boord van de Oriënt-Express: apen in maatpak en champagne à volonté

Exact 140 jaar geleden bolde de Oriënt-Express voor het eerst over de Europese spoorwegen. Onze redacteur stapte aan boord van de iconische luxetrein en ontmoette er tal van personages die zo uit een roman van Agatha Christie leken weggelopen. Het relaas van 23 uur sporen tussen Wenen en Parijs.

Herlees hier het reisverslag.

Wat als je gezelschap niet graag skiet? Zo kan je tóch naar de sneeuw met een lattenweigeraar

Een wintersportvakantie hoef je niet alleen op de latten en in een après-skihut door te brengen. In het Italiaanse Val Gardena is het ook gastronomisch genieten. Wel zo handig als je partner liever op een terras dan op een helling vertoeft.

Herlees hier de reportage

Van Zagreb naar Split: dit is de mooiste treinreis van Kroatië

Kroatië heeft geen grote reputatie als bestemming voor mooie treinreizen, maar er is één uitzondering: onze reporter reisde over ’s lands mooiste spoorlijn in 6,5 uur van Zagreb door de Dinarische Alpen naar Split aan de Adriatische Zee en dan per veerboot naar de Dalmatische Eilanden. Op reis door een ansichtkaart.

Herlees hier het reisverslag van journalist Sander Groen.

Het beloofde land: waarom zoveel mensen naar Portugal verhuizen

Ongerepte natuur, eindeloze ruimte en een overvloed aan rust: Portugal is in trek bij mensen die op zoek zijn naar een bewustere levensstijl. Wij spraken met vier rustzoekkers die deze droom omgezet hebben naar de realiteit: ze verhuisden naar het Zuiden, waar ze reizigers laten meegenieten van hun nieuwe vida Portuguesa.

Lees hier hun relaas in geuren en kleuren.

Albufeira © UNSPLASH / BEN DEN ENGELSEN

In kaart: 12 keer eropuit in het land van Arcadia

De Vlaams-Nederlandse fictiereeks Arcadia was misschien geen kijkcijferbom, de decors en gebouwen die erin voorkomen gooiden wél hoge ogen. ‘Alle decors zelf bouwen was budgettair niet haalbaar, dus werkten we met bestaande architectuur in België en onze buurlanden’, vertelt de betrokken product designer Kurt Loyens. In dit artikel werpen we een blik op 12 inspirerende locaties uit de serie die je ook zelf kan bezoeken.

Ontdek de 12 plekken hier

Knikkende knieën en ijskoude nachten: verslag van een magische bergtocht door Pakistan

Reisjournaliste Ann Cools had ze afgezworen, de bergen. Te zwaar, te moeilijk, te eng. Toch lag ze onlangs, rillend in een door de wind geteisterde tent, maar zo voldaan, in het hart van het Karakoram-gebergte in het noorden van Pakistan.

Door conflict, terreurdreiging en politieke instabiliteit gold er lange tijd een negatief reisadvies voor Pakistan. Daartegenover staat dat het land een bijzonder rijke cultuur kent, met een smeltkroes aan etniciteiten en bruisende steden als Lahore. Gaande van hooggebergte en eeuwig ijs tot groene valleien en woestijn is het landschap al even divers. Pakistan is in al zijn gelaagdheid een intrigerend land. Toch heb ik nog niet onmiddellijk de intentie om erheen te gaan. Tot ik Kris ontmoet, de bezieler van reisorganisatie Offtrack, die voluit de kaart van avontuur trekt.

Herlees hier het verslag van de intense bergtocht.

© Ann Cools

Fijn met de trein: de 7 leukste treinreizen in Europa

Vliegen te duur en vervuilend? Geen probleem, want dicht bij huis valt er nog een hele wereld te ontdekken, lekker duurzaam en ontspannen per spoor. Reisjournalist en treinexpert Sander Groen tipte de zeven leukste korte treinreizen van Europa.

5 redenen waarom de Azoren het Hawaï van Europa zijn

Ze liggen voor de kust van Portugal en zijn zo dichtbij dat je er voor een paar dagen naartoe kunt. En toch lijk je op de Azoren mijlenver van Europa. Onze journaliste trok naar São Miguel, het groene hoofdeiland van de archipel.

‘Met zijn vele zwarte zandstranden en afgelegen baaien is São Miguel een ideale badplaats. Als je langs de kliffen via kleine paadjes naar beneden wandelt, ontdek je de meest paradijselijke stranden. En mocht het strand toch beginnen te vervelen, dan kun je een duik nemen in een van de vele natuurlijke zwembaden van het eiland, zoals die aan de kust van Lagoa of de baai van Porto da Caloura, waar het – behoorlijk frisse – water zo helder is dat je er zonder nadenken in springt.’

Herlees hier het volledige reisverslag.

© GF

Niet te missen in Mexico City: 10 musea en architecturale parels

Mexico-Stad is groter dan New York. Geen wonder dat er zoveel architecturale parels in verborgen liggen. Soms verwijzen ze expliciet naar de rijke Mexicaanse cultuur, dan weer zijn ze hyperfuturistisch. Je kunt het best je bezoeken per wijk clusteren. Wij stippelden vier dagen uit waarin je de knapste gebouwen makkelijk met elkaar kan combineren.

Ontdek hier de spectaculaire architectuur

Museo Nacional de Antropología © WIKIPEDIA / DEROR AVI

Op bezoek in de tempel van Le Corbusier: een architecturale parel in niemandsland

Le Couvent de La Tourette bevindt zich in Eveux, midden in de glooiende heuvels rond Lyon. Wie er te voet wil komen, moet over het nodige doorzettingsvermogen beschikken. De dichtstbijzijnde bushalte is kilometers ver. De weg kronkelt zich bocht voor bocht naar omhoog. Telkens weer denk ik dat we er zijn, maar pas kilometers later is het zover. Nieuwsgierigheid heeft me meer dan 700 km van huis naar hier gebracht, naar een architecturale parel die niet verscholen zit in het landschap maar er net deel van uitmaakt. Le Couvent de la Tourette is een van de drie religieuze gebouwen van de hand van Le Corbusier. Pelgrims, architectuurstudenten en toeristen leven er in harmonie met dominicanen.