Het beloofde land: waarom zoveel mensen naar Portugal verhuizen

Ongerepte natuur, eindeloze ruimte en een overvloed aan rust: Portugal is in trek bij mensen die op zoek zijn naar een bewustere levensstijl. Deze rustzoekers zetten de droom om in werkelijkheid: ze verhuisden naar het Zuiden, waar ze reizigers laten meegenieten van hun nieuwe vida Portuguesa.

1. Land of Deveza

De drang naar meer avontuur en natuur bracht Giel Jansen (35) van Nijmegen naar Portugal. In de heuvels van São Pedro do Sul in Centraal-Portugal creëerde hij samen met Karin Seelen (38) het paradijselijke Land of Deveza. Het vakantieoord ligt in een groene oase met subliem zicht op de vallei.

Giel: “Het landgoed ligt midden in ongerepte natuur, er is een grote wijngaard en een overvloed aan fruitbomen. Het is exact zoals ik me mijn droomplek voorstelde: een heuvelachtig landschap, vruchtbare grond en groene natuur. Er is een lange oprit naar het huis en we hebben een eigen waterbron. In drie jaar tijd hebben we hier al heel wat gerealiseerd. We renoveerden het vervallen huis tot een vakantiehuis voor acht personen, we bouwden eigenhandig twee tiny houses, een yogastudio, een zwembad, een buitenbar en een volwaardige glamping met tipi’s en buitenbadkamer.

Land of Deveza © GF/Laura Claessens

In de winter werken we achter de schermen. We bouwen nieuwe accommodaties en willen onze eigen woning uitbreiden, het zwembad opfrissen, een sauna bouwen en een moestuin aanleggen. Er wordt hard gewerkt, maar het voelt niet als werken. In Nijmegen was ik zelfstandig timmerman en meubelmaker, zo deed ik de nodige kunde op. Momenteel zijn we bezig met de bouw van het derde tiny house, een A-frame cabin. We gebruiken zo veel mogelijk materiaal van eigen land. Het onderhoud van het vier hectare grote bos levert ons hout voor de bouw. Tijdens de week krijgen we hulp van vrijwilligers die meewerken in ruil voor kost en inwoon. Dat zorgt voor een fijn community-gevoel. We werken en eten samen, en in het weekend is er tijd om leuke dingen te doen. Zo leerde ik Karin kennen. Hoewel zij ook uit Nijmegen komt, wandelde ze drie jaar geleden de oprit op als een van mijn eerste vrijwilligers. Het begin van onze love story.

De zomers staan volledig in het teken van onze gasten. We vinden het heerlijk om mensen te verwelkomen en in de watten te leggen, zodat ze volop van hun verblijf kunnen genieten. Met Deveza kan ik mijn liefde voor bouwen en hospitality combineren. Een droom die uitkomt.”

Karin: “Tijdens onze dinner nights en pizza-avonden schuift iedereen samen aan de lange tafel in onze buitenbar. Giel staat pizza’s te bakken in de houtoven terwijl ik aan tafel mensen met elkaar verbind. We genieten er enorm van om iedereen gezellig met elkaar te zien praten en kinderen samen te zien spelen. Het is mijn missie om mensen met zichzelf, de natuur en elkaar te verbinden. Onze yogaretreats sluiten daar heel mooi bij aan. We organiseren de retraites samen met een bevriend yogadocent. Ik begeleid de deelnemers met breathwork-sessies, Giel is retraitechef. Ik vind het echt magisch hoe in Land of Deveza al onze passies samenkomen.

landofdeveza.com.

Giel en Karin, Land of Deveza. © GF/Laura Claessens

2. Four trees

Jan Hahn (36) en Stephan Euler (36) gooiden hun levens om en verhuisden van München naar het Portugese platteland. In het gezelschap van katten, honden, kippen en paarden wonen ze in het groene binnenland van de Alentejo. Daar creëerden de twee vrienden een wondermooie natuurplek voor allerhande retreats.

“We wonen afgelegen, zeg gerust in the middle of nowhere. Bij het huis hoort ook nog eens een stuk grond van twintig hectare puur natuur. Je hoort hier enkel het geluid van de wind en het gefluit van vogels. We hebben drie paarden die vrij rondlopen en ervoor zorgen dat wij niet hoeven te maaien. (lachen) Elke dag hebben we verse eieren van onze kippen.

Four trees © GF/Laura Claessens

Van maart tot oktober hosten wij retreats, in de winter stellen wij onze plek open voor wie hier aan coworking/coliving wil doen. Dit wordt onze vijfde retreatzomer. We werken daarvoor samen met fantastische docenten, van yoga-instructeurs tot fotografen, die we ondertussen ook familie mogen noemen. Wij stellen onze locatie ter beschikking, zorgen voor het vervoer van en naar de luchthaven en koken dagelijks verse, gezonde maaltijden. Elke ochtend wekken we de deelnemers een halfuur voor zonsopgang en kijken we met z’n allen in stilte naar de zonsopkomst. Magisch.”

fourtrees-portugal.com, @the_portugal_project

Stephan (links) en Jan, Four Trees. © GF/Laura Claessens

3. Storyteller in Aljezur

Bram Hermans (35) verruilde het drukke leven in Brussel voor het buitenleven in Portugal. Hij woont in zijn vintage Volkswagenbusje in Aljezur, een plek met ruige kliffen en een woeste zee aan de westkust van de Algarve. Met zijn Storytelling Tours gidst hij bezoekers door zijn nieuwe thuisstad.

“Rond mijn dertigste werd ik geconfronteerd met de eindigheid van het leven: ik belandde in een burn-out, een goede jeugdvriend overleed en bij mijn oudste zus werd borstkanker vastgesteld. Het deed me mijn leven in vraag stellen. Ik haalde een diploma, had een goede baan en een appartement in Brussel, maar maakte het mij gelukkig? Hoe zag mijn ideale leven er eigenlijk uit, los van de verwachtingen van mijn omgeving of van de maatschappij? Ik voelde dat ik meer vrijheid wilde. Ik besloot mijn leven te gaan inrichten volgens mijn eigen waarden: ik wil werken waar en wanneer het mij uitkomt, veel tijd in de natuur doorbrengen en creatief bezig zijn.

Portugal bracht me die vrijheid. In mijn Volkswagenbusje woon ik op een heuveltop in Aljezur met uitzicht over de oude stad. Dankzij m’n bus heb ik minder financiële druk en vond ik meer balans tussen leven en werken. Ik heb weinig vaste kosten, zonnepanelen voorzien me van elektriciteit, ik doe inkopen op de lokale markt en kweek zelf groenten. Ik heb niet het gevoel dat ik inboet aan materiële spullen of financiële middelen. Integendeel: het voelt als een verrijking van mijn leven.

Ik werk en leef hier volgens de seizoenen. In de winter heb ik inkomsten van copywriting-opdrachten en van Son of a Collector, de online vintageshop die ik met mijn vader startte. Daarnaast doe ik sinds begin dit jaar ook duurzame tuinaanleg. Van april tot november organiseer ik storytelling tours voor nieuwe locals en reizigers in Aljezur. Op dinsdagavond wandelen we op de kliffen bij Ribat da Arrifana (de overblijfselen van een islamitisch fort, red.) en zien we de zon in de oceaan verdwijnen. Op donderdagavond struinen we door de oude stad en vertel ik over de mensen die hier voor ons door de straten liepen. Waar zij aten, sliepen en handel dreven. We eindigen bij de overblijfselen van het kasteel van Aljezur met een 360 gradenuitzicht. De tour eindigt telkens met een glas lokale natuurwijn van Atlas Land en wat versnaperingen van de markt.

Aljezur was in de tiende eeuw een belangrijke haven voor handelsschepen tussen Europa en Afrika. De Moren vestigden zich in de streek en zorgden voor een enorme rijkdom in landschap en cultureel erfgoed. Toen ik hier aankwam, dook ik in die geschiedenis en sprak ik met de lokale bevolking, de erfgoedorganisatie en het museum van Aljezur. Ook mijn master in culturele studies kwam van pas. Het wakkerde het vuur in mij aan om de vele verhalen neer te schrijven en te delen. Zo ontstond Storytelling Tours. Het Portugese platteland leverde trouwens ook inspiratie op voor mijn kortverhaal The man who disappeared on Monte Forros dat ik dit jaar hoop te publiceren.

De Storytelling Tours gaan door op dinsdag- en donderdagavond van 1 april tot 1 november. Je kunt Bram ook boeken voor een privétour in Aljezur. Reserveren kan via instagram, @brhermans en br.hermans@gmail.com

Storyteller in Aljezur © GF / KAYLEE VAN DAM

4. Scrambled farm

De zoektocht naar vrijheid bracht Sophie Siersack (43) en haar man Davy De Pestel (44) van België naar Portugal. Ze kochten een verlaten boerderij in Romariz, op een halfuur van Porto. Davy transformeert de quinta tot een heus off-gridhuis, Sophie gaat aan de slag met de vele groenten uit eigen tuin.

“Ik ben met voeding bezig, kweek groenten en kook op yogaretreats. Daarnaast schreef ik de roman Weg van Portugal over onze verhuizing van België naar Romariz, en werkte ik met therapeute Mariam El Guenaien een boek af over het genezen van trauma. Davy heeft een duurzaam studiebureau en maakt van onze quinta een off-gridhuis. We willen zo ver mogelijk gaan in het zelfvoorzienend leven, zonder aan comfort in te boeten of als hippies te leven. (lacht)

Ik wil ook anderen helpen om te leven zoals wij dat hier doen: met aandacht voor goede voeding, rust, slaap, natuur en ons eigen ritme. Zo ontstond Scrambled Farm op Instagram, waar ik zowel mijn kennis over voeding als praktische recepten deel. Ik geloof sterk in een holistische levensstijl. Door goed voor jezelf te zorgen ga je preventief te werk. Om onze plek met anderen te kunnen delen, organiseren we diners, dagretreats en workshops onder de eiken in onze tuin. Onlangs kwam chef Tom Degroote van slagerij Dierendonck naar hier voor een culinair maar heidens tuinfeestje.

@scrambled.farm, Sophie geeft ook in België regelmatig lezingen rond voeding, het lichaam en gemoed. sophie.s@tech3.be

Sophie (rechts), Scrambled Farm. © GF / FREDERICO VIEIRA

