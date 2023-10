Slaap zalig: 3 coole hostels waar je voor een zachte prijs overnacht

Wat als je houdt van boetiekhotels of luxehotels, maar niet van het prijskaartje? In deze drie hostels slaap je voor miniprijzen op een plek met de look-and-feel van een cool hotel.

1—Kerkgangers

De Nederlandse keten Bunk heeft hostels in Utrecht en Amsterdam-Noord. Je kunt hier pods voor één persoon maar ook per twee boeken, een lowbudgetalternatief voor een klassieke hotelkamer. Ook handig bij Bunk is het coole restaurant, dat de hele dag openblijft en lokale biertjes op tap en cocktails met zelfgemaakte vodka of gin serveert. Nog een leuk weetje: beide hostels zitten in een gerenoveerde kerk.

Vanaf 36 euro per nacht, Catharijnekade 9, Utrecht; Hagedoornplein 2, Amsterdam, wearebunk.com



2—Japandi meets hygge

Woodah omschrijft zichzelf als een boetiekhostel ‘with a dash of Japan’ in Kopenhagen. Je vindt hen op vijf minuten wandelen van het centraal station in het hart van de stad. Je slaapt er in pods die je kunt afsluiten, zo heb je toch privacy. Op de gelijkvloerse verdieping zit een ultraschattig koffiebarretje, ook open voor buurtbewoners.

Vanaf 40 euro per nacht (inclusief ontbijt), Abel Cathrines Gade 3, Kopenhagen, nakka.dk/woodahboutiquehostel



3—La familia

Sommige hostels zijn een interessante optie voor families. Casa Gracia in Barcelona, bijvoorbeeld, heeft dorm rooms voor 4 of 6 personen, handig als familiekamer. Het hotel heeft een coole lobby, een biblioteca met zicht op de stad, een terras én een streetfoodrestaurant met Midden-Oosterse keuken.

Vanaf 33 euro per nacht, om samen te slapen neem je rechtstreeks contact op met het hotel, Pg. de Gràcia 116Bis, Barcelona, casagraciabcn.com