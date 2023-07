Thuiskomen in het buitenland: deze B&B’s worden uitgebaat door Belgen

Voor wie op vakantie graag een praatje slaat met andere Belgen: deze logeeradressen in het buitenland openden het voorbije jaar de deuren en worden gerund door landgenoten die vol overgave je ontbijt klaarmaken, je oppikken aan het station of hun adresboek met je delen.

B&B Mas en Scène in Malaucène, Frankrijk

Oprichters Het koppel Geert Van Loock (een dierenarts die zich ontpopte tot projectontwikkelaar) en Alberte Jackers (een voormalige echtscheidingsadvocate) runnen deze plek samen met decoratrice Bea Mombaers. De vrienden leerden elkaar kennen in Knokke. Geert en Alberte namen met andere vrienden in het dorp ook Pont de L’Orme over, een restaurant met vijf gastenkamers, eveneens door Bea ingericht.

Sfeer bij aankomst De poort verbergt een immense tuin met eeuwenoude lindebomen, cypressen en pins parasol met in het midden een typisch Provençaalse mas met hemelsblauwe luiken. Hond Lou komt je meteen lief begroeten, waarna je op charmante wijze wordt ontvangen en een van de vier kamers toegewezen krijgt.

Interieur Bea Mombaers creëerde een serene, uitgepuurde sfeer zoals we van haar gewend zijn. Vintage meubelen, unieke trouvailles, minimalistische kunst en collectible design werden zorgvuldig gecureerd in een decor van witgekalkte muren. Le Prieuré de Maussane, een prachtig hotel ergens tussen Mouriès en Saint-Rémy-de-Provence, vormde de inspiratie. Al was een grondige verbouwing nodig om dat te kunnen verwezenlijken.

Uitzicht bij het ontbijt Gasten kunnen een plekje uitzoeken op de binnenkoer van de mas, in een van de witte vlinder–stoelen of aan de lange tafel onder een vijfhonderd jaar oude linde, waarna een uitgebreid ontbijt vol lokale producten wordt geserveerd. Daar dwaalt je blik af naar de olijfboomgaard van het domein, terwijl de wind door de bladeren ruist en het water van het zwembad verderop zachtjes klotst.

De locatie In Malaucène zie je opvallend veel mensen in spannende fietspakjes en op elke straathoek kun je wel fietsen huren. Het is vanuit dit dorp dat wielrenners uit alle hoeken van de wereld zichzelf naar de top van de Mont Ventoux hijsen. Maar ook als fietsen je niks zegt, valt er hier heel wat te ontdekken: de prachtige natuur, de truffelwandelingen, de wijngaarden, de omringende dorpen van de Enclave des Papes met hun rijke geschiedenis, hun keramisten, ebenisten en kunstenaars.

Tips in de buurt Met stip op één: de verlaten kunstenaars–woning en ateliers van François en Claude Stahly, net buiten het fotogenieke Le Crestet. Een brutalistisch fort dat in 1971 door hun zoon Bruno Stahly werd gebouwd midden in het bos. Slechts drie jaar werd het bewoond, tot de dood van Claude, waarna het eigendom werd van de staat en tot de eeuwwisseling als cultureel centrum diende. Sindsdien staat het jammer genoeg te verkommeren. Je kunt het gebouw met andere woorden niet bezoeken, maar het decor op zich is al erg #archiporn. Lekker eten kun je bij l’Oustalet in Gigondas, waar de kookkunsten van Laurent Deconinck het restaurant een Michelinster bezorgden. Voor een meer relaxte sfeer kun je ook terecht in de gelijknamige bistrot.

B&B Mas en Scène © SENNE & EEFJE

Vanaf 200 euro per nacht, masenscene.com

Getest door chef wonen Amélie Rombauts.

Kasbah Tifawine net buiten Marrakesh, Marokko

Oprichters Interieurontwerpster Hannelore Caspers en haar man Kris Vogeleer besloten na meer dan vijftien jaar op hun favoriete vakantiebestemming een eigen kasba te beginnen.

Sfeer bij aankomst Het contrast kan niet groter zijn: op een halfuurtje rijden van het intens levendige Marrakesh, vlak bij het dorpje Tameslouht, treed je een oase van rust binnen. In een prachtige ommuurde tuin met zwembad schittert het kleinschalige hotel.

Zelden kregen we zo’n hartelijk onthaal. Bij een Marokkaanse muntthee vertelt gastvrouw Hannelore ons passioneel over haar project: over de metamorfose die deze plek onderging, de mensen die er werken, de lokale initiatieven die ze steunt en de must-do’s in de omgeving. Zijn we hier om uit te rusten of willen we graag de omgeving en het Atlasgebergte ontdekken en staat Marrakesh op onze planning? Nog voor we onze kamer gezien hebben, heeft Hannelore ons verblijf al georganiseerd, al blijkt ook dat erg flexibel. Niets moet, alles kan.

Interieur Tifawine is Berbers voor ‘plaats met vele kleine lichtjes’. Het beschikt over zes kamers die uitkomen op een patio. In de tuin is er nog een familiesuite. De ruwe landelijke stijl die Hannelore als interieurontwerpster in België typeerde, is ook die van Tifawine, maar dan wel in authentieke ‘Beldi’-versie (de stijl van het Arabische platteland). Alles wat je hier ziet is lokaal: van het mooie houtwerk, over de poefjes, tafels en stoelen tot de prachtige berbertapijten.

Kasbah Tifawine © BEELDEN GF

Uitzicht bij het ontbijt Alle ingrediënten komen uit de eigen tuin of worden gekocht op de lokale markt. Het is heerlijk wakker worden aan de ontbijttafel met zicht op de tuin en het zwembad. Er is vers fruit, granola en pannenkoekjes. Lunchen en dineren doe je op het dakterras met indrukwekkende vergezichten. De besneeuwde toppen van het Atlas-gebergte zijn in de verte zichtbaar.

De locatie Hannelore en Kris brachten vijftien jaar lang hun kerstvakanties door in een hotel in de buurt. Ze hielden van de mensen, het licht, de rust en de sportieve mogelijkheden op het platteland rond Marrakesh. Toen Hannelore de stress in België beu was, besloot ze op zoek te gaan naar een project voor zichzelf. Haar man werkt nog in België en pendelt voorlopig tussen België en Marokko.

Tips in de buurt Marrakesh ligt op een boogscheut, maar ook de natuur lonkt. Hannelore neemt je graag mee op haar ochtendjogging, maar een mountainbiketour of een avontuurlijke wandeling in het Atlasgebergte behoort ook tot de mogelijkheden. We bezochten Marrakesh, de plaatselijke markt en het Atlasgebergte en we luierden aan het zwembad, maar voor de hamam hadden we helaas geen tijd. Een volgende keer! En naar de ambachtelijke coöperatieve Art-Tissage-Tam in Tameslouht willen we ook graag nog eens terug.

Kasbah Tifawine © BEELDEN GF

Vanaf 155 euro per nacht, tifawine.ma

Getest door hoofdredacteur Ruth Goossens.

Monte das Marés, in Santa Barbara de Nexe, Portugal

Oprichters Nele De Block en Fred Evrard verhuisden in 2007 met hun zonen Rio en Luís naar de Algarve. Nele ontwerpt ecologisch verantwoorde kleding, tassen van Portugese wol en Belgisch linnen onder de naam Sennes. Fred is architect-aannemer.

Sfeer bij aankomst De laatste kronkelende lijn richting Monte das Marés is een zandweg door de ruwe natuur van de Algarve. De woning zelf ligt pal in het midden van een prachtige, heuvelachtige tuin. De eerste indruk is pure rust. Wij werden verwelkomd door Chewbacca, een gigantische maar uiterst zachtaardige Portugese herdershond. Nele en Fred zijn goedlachse, warme mensen.

Interieur Monte das Marés is een traditionele hoeve van meer dan honderd jaar oud die Nele en Fred hebben opgedeeld in twee volledig gescheiden delen: hun eigen woning en het gastenverblijf, Maré Baixa genaamd. De gasten krijgen het gedeelte dat aansluit op een tuinterras én dakterras. Binnen is er ruimte voor vier gasten. Er zijn twee slaapkamers, twee badkamers, een volledig ingerichte keuken en een woonkamer. Het is duidelijk dat Nele en Fred gerenoveerd hebben met bijzondere aandacht voor authenticiteit. De oorspronkelijke stijl van witte muren en terracotta vloertegels werd behouden, het moderne meubilair sluit er perfect op aan.

Uitzicht bij het ontbijt Je bevindt je midden in het rotsachtige landschap van de Algarve. Vanop het dakterras kun je aan de horizon de zee zien. Het ontbijt dien je zelf te voorzien. Wel krijg je bij aankomst Portugese wijn, thee, koffie en andere lokale producten cadeau.

De locatie Omdat Nele en Fred verliefd waren op Brazilië, verhuisden ze naar de Algarve, wat zowat het Brazilië van Europa blijkt te zijn. De streek staat bekend om zijn ruwe rotskusten. De levendige stad Faro ligt op een kwartiertje rijden.

Tips in de buurt Er is een dagelijkse markt in het nabije Loulé, een gezellig stadje met historisch centrum. Nabij Faro ligt Ria Formosa, een natuurgebied met een doolhof van eilanden en witte stranden.

Monte das Marés © GF

Vanaf 120 per nacht, montedasmares.com

Getest door journalist Ringo Gomez-Jorge.