Dankzij een nieuwe overeenkomst tussen de nationale spoorlijnen van Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Frankrijk wordt het netwerk van nachttreinen de komende jaren uitgebreid met dertien steden.

Nog maar een paar jaar geleden leek de nachttrein ten dode opgeschreven. In België werden alle slaaptreinen afgeschaft, vier jaar geleden verkocht de Deutsche Bahn alle slaapwagons en ook in Nederland vertrok de laatste nachttrein vier jaar geleden.

Maar door de klimaatverandering en de coronapandemie is de nachttrein aan een enorme comeback bezig. Met name tussen Europese steden blijkt een reis met de trein bovendien vaak minder lang te duren dan met het vliegtuig. Genoeg redenen voor de spoorwegen om nieuwe nachtlijnen op touw te zetten.

Tussen Wenen en Brussel gaan nachttreinen rijden, hetzelfde geldt voor nachttreinen vanuit de Zweedse stad Malmö en voor een verbinding tussen Amsterdam, München en Wenen.

Maar de grootste uitbreiding komt er nu door een overeenkomst die de nationale spoorlijnen van Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk en Zwitserland zojuist hebben gesloten. Daardoor zal er een netwerk ontstaan van meer dan dertien Europese steden: Wenen, Parijs, München, Zürich, Amsterdam, Rome, Berlijn, Brussel, Barcelona, Hamburg, Malmö, Praag, Rijeka aan de Kroatische kust en Boedapest.

Deze vijf routes zullen de komende vier jaar gelanceerd worden.

- In december 2021 tussen Wenen, München en Parijs en tussen Zürich en Amsterdam.

- In december 2022 tussen Zürich en Rome.

- In december 2023 tussen Wenen, Berlijn, Brussel en Parijs.

- In december 2024 tussen Zürich en Barcelona

Deze routes komen bij de nachtlijnen die onlangs al werden geopend: de verbinding tussen Praag, Wenen en Boedapest en die tussen Praag en Rijeka een de Kroatische kust.

