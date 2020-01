Zweden plant in de strijd tegen klimaatopwarming een nachttrein naar enkele Europese steden, om te beginnen tussen Malmö en Keulen.

Sinds deze week rijdt er weer een nachttrein tussen Brussel en Wenen. Ook Zweden heeft plannen om een nachttrein te lanceren, om te beginnen met een verbinding tussen Malmö in het zuiden van Zweden en Keulen in Duitsland. De nieuwe spoorlijn zou ervoor moeten zorgen dat minder mensen het vliegtuig en meer de trein nemen. Vanuit Keulen kan je namelijk met de trein gemakkelijk doorreizen naar andere steden zoals Londen, Amsterdam, Parijs en München.

In de verdere toekomst zouden er ook spoorverbindingen tussen Malmö en Hamburg, Frankfurt, Brussel, Berlijn en Basel moeten komen. Ook een lijn tussen Stockholm en Hamburg zou een optie kunnen zijn.

Fors kortere reistijd

Op dit moment doe je er nog twee volledige dagen over om met de trein van Malmö naar Londen te reizen. Een reden waarom de meeste mensen dan toch voor het vliegtuig kiezen. De nieuwe verbinding zal de reistijd flink verkorten. Je stapt 's avonds om 19.40 uur op de trein in Malmö, je arriveert een uurtje later in Kopenhagen en de volgende ochtend om 6 uur in Keulen. Reis je door naar Amsterdam, dan kom je daar om 9.29 uur aan en in Londen om 11.57 uur.

Lees ook: 6 trekpleisters die vlot bereikbaar zijn met de trein vanuit Brussel

Als alles volgens plan verloopt, zou de nieuwe trein voor het eerst in 2022 of 2023 kunnen gaan rijden. Anna Fällbom van de Zweedse Transport Administratie houdt nog wel een slag om de arm omdat er een paar onzekerheden zijn. Zo moeten er afspraken gemaakt worden met de betrokken landen, moet er gekeken worden of er geïnteresseerde exploitanten zijn die ook treinen kunnen leveren en of het juridische proces vlot zal verlopen. De verdere details worden momenteel onderzocht door het nationale spoorwegbedrijf Trafikverket.

Sinds deze week rijdt er weer een nachttrein tussen Brussel en Wenen. Ook Zweden heeft plannen om een nachttrein te lanceren, om te beginnen met een verbinding tussen Malmö in het zuiden van Zweden en Keulen in Duitsland. De nieuwe spoorlijn zou ervoor moeten zorgen dat minder mensen het vliegtuig en meer de trein nemen. Vanuit Keulen kan je namelijk met de trein gemakkelijk doorreizen naar andere steden zoals Londen, Amsterdam, Parijs en München. In de verdere toekomst zouden er ook spoorverbindingen tussen Malmö en Hamburg, Frankfurt, Brussel, Berlijn en Basel moeten komen. Ook een lijn tussen Stockholm en Hamburg zou een optie kunnen zijn.Fors kortere reistijdOp dit moment doe je er nog twee volledige dagen over om met de trein van Malmö naar Londen te reizen. Een reden waarom de meeste mensen dan toch voor het vliegtuig kiezen. De nieuwe verbinding zal de reistijd flink verkorten. Je stapt 's avonds om 19.40 uur op de trein in Malmö, je arriveert een uurtje later in Kopenhagen en de volgende ochtend om 6 uur in Keulen. Reis je door naar Amsterdam, dan kom je daar om 9.29 uur aan en in Londen om 11.57 uur. Als alles volgens plan verloopt, zou de nieuwe trein voor het eerst in 2022 of 2023 kunnen gaan rijden. Anna Fällbom van de Zweedse Transport Administratie houdt nog wel een slag om de arm omdat er een paar onzekerheden zijn. Zo moeten er afspraken gemaakt worden met de betrokken landen, moet er gekeken worden of er geïnteresseerde exploitanten zijn die ook treinen kunnen leveren en of het juridische proces vlot zal verlopen. De verdere details worden momenteel onderzocht door het nationale spoorwegbedrijf Trafikverket.