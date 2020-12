Spoorwegmaatschappijen uit Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk en Zwitserland slaan de handen in elkaar om de nachttrein verder uit te bouwen in Europa.

In hun plannen staat onder meer een nachttrein Brussel-Berlijn, die vanaf december 2023 zou moeten rijden.

De spoorwegmaatschappijen Deutsche Bahn, SNCF, ÖBB en SBB ondertekenden dinsdag een intentieverklaring om het nachttreinnet te ontwikkelen. De eerste bijkomende verbindingen zouden eind 2021 het licht moeten zien. Vanaf dan zouden er nachttreinen moeten rijden tussen Zürich en Amsterdam, en tussen Wenen en Parijs.

In december 2022 zou daar dan de lijn Zürich-Rome moeten bijkomen. Nog een jaar later zouden Berlijn-Brussel en Berlijn-Parijs moeten volgen, en eind 2024 Zürich-Barcelona.

België heeft momenteel één nachttreinverbinding, Brussel-Wenen, die wordt uitgevoerd door de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB. De verbinding is wegens het coronavirus voorlopig wel opgeschort, er is nog geen heropstartdatum.

De spoorwegmaatschappijen zeggen onder meer dat nachttreinen kunnen helpen om de CO2-uitstoot te verminderen en de klimaatdoelstellingen te halen.

De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS was niet bij de ondertekening van de intentieverklaring betrokken.

In hun plannen staat onder meer een nachttrein Brussel-Berlijn, die vanaf december 2023 zou moeten rijden.De spoorwegmaatschappijen Deutsche Bahn, SNCF, ÖBB en SBB ondertekenden dinsdag een intentieverklaring om het nachttreinnet te ontwikkelen. De eerste bijkomende verbindingen zouden eind 2021 het licht moeten zien. Vanaf dan zouden er nachttreinen moeten rijden tussen Zürich en Amsterdam, en tussen Wenen en Parijs. In december 2022 zou daar dan de lijn Zürich-Rome moeten bijkomen. Nog een jaar later zouden Berlijn-Brussel en Berlijn-Parijs moeten volgen, en eind 2024 Zürich-Barcelona. België heeft momenteel één nachttreinverbinding, Brussel-Wenen, die wordt uitgevoerd door de Oostenrijkse spoorwegmaatschappij ÖBB. De verbinding is wegens het coronavirus voorlopig wel opgeschort, er is nog geen heropstartdatum. De spoorwegmaatschappijen zeggen onder meer dat nachttreinen kunnen helpen om de CO2-uitstoot te verminderen en de klimaatdoelstellingen te halen. De Belgische spoorwegmaatschappij NMBS was niet bij de ondertekening van de intentieverklaring betrokken.