Er beweegt iets in het treinlandschap... Van 52 bijzondere routes tot een lowcost treinmaatschappij: deze tips maken slow travel door Europa nog net iets leuker.

Elke week op reis

Auteurs Nicky Gardner en Susanne Kries lanceerden dit jaar een update van hun bestseller Europe by Rail: the Definitive Guide. Het boek verzamelt 52 bijzondere treinreizen in Europa en geeft tips over routes, prijzen en accommodatie. europebyrail.eu, 20 euro. Zo wordt de nieuwe hogesnelheidstrein AVLO genoemd in de Spaanse pers. Spoorwegmaatschappij Renfe startte in de lente met een lowcosttrein tussen Barcelona en Madrid. Typische 'Ryanair-trucjes' zoals een minder bekend eindstation (in Barcelona) of extra toeslagen (bijvoorbeeld voor zware bagage) houden de prijs van een ticket laag. avlorenfe.com, vanaf 10 euro voor een enkele reis, te boeken vanaf april. De legendarische Oriënt-Express krijgt dit jaar drie nieuwe Grand Suites, genoemd naar tussenstops op de route: Wenen, Praag of Boedapest. Je reist niet alleen van de ene plek naar de andere, maar ook terug in de tijd. De inrichting met glanzend koperwerk, gouden kranen, kristallen glazen, artdecolampen, zachte handdoeken en luxe beddengoed roept de romantische sfeer van treinreizen in de jaren 20 en 30 op. bit.ly/artdecoexpress, de Venice Simplon-Oriënt-Express rijdt elk jaar vanaf maart tussen Londen en Venetië.