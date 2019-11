Internationale treinreizen zitten in de lift, maar de rit zelf kan nog groener, zegt Eurostar bij zijn 25ste verjaardag.

Bezorgdheid over het klimaat en vliegschaamte brengen het internationale treinverkeer naar nieuwe recordhoogten, leren de cijfers van de Europese spoorwegmaatschappijen. Zo klokte de Deutsche Bahn de eerste zes maanden van dit jaar af op 71,8 miljoen passagiers op zijn ICE- en IC-treinen. Samen zullen de langeafstandsverbindingen van het bedrijf dit jaar naar verwachting ruim 150 miljoen lange reizigers vervoeren. Bij de Oostenrijkse buren bij de ÖBB groeiden diverse internationale lijnen dan weer met tien procent in vergelijking met zomer 2018.

Ook de enkele jaren geleden nog ten dode opgeschreven nachttrein is in diverse landen weer terug. Zo kun je vanaf volgend jaar 's nachts van Brussel naar Wenen sporen. De vraag is groot, leerden de sprekers op het Rail Innovation Forum in Nice vorige maand: de Zwitserse spoorwegen bijvoorbeeld noteerden op de nachttreinen van en naar Zwitserland een stijging van maar liefst 26 procent in het eerste kwartaal van 2019 - genoeg voor de SBB om van een 'rail renaissance' te spreken.

Wie het traject Londen-Amsterdam aflegt met de hogesnelheidstrein in plaats van met het vliegtuig, verkleint zijn CO2-voetafdruk met tachtig procent. © GF / Rachel Ferriman

Bewuste keuzes

'Mensen worden zich steeds bewuster van de impact van reizen op klimaat en milieu', bevestigt directeur Heike Luiten van NS International. Daar zag men de verkoop van internationale tickets in de eerste jaarhelft toenemen met dertien procent. Zo gingen er voor Brussel elf procent meer tickets de deur uit, terwijl voor de Berlijn de verkoop met negentien procent vooruitging.

Opvallende cijfers, want het aanbod op de verbindingen werd nauwelijks of niet uitgebreid, terwijl de treinen op zich ook niet sneller gingen rijden. Reizigers maken vooral bewustere keuzes, meent Luiten: 'De trein wordt vaker overwogen als duurzaam alternatief voor het vliegtuig.'

Plasticvrije trein

Een Eurostartrein van Londen naar Amsterdam stoot per reiziger tachtig procent minder koolstofdioxide uit dan een vliegtuig, berekende de hst-operator. Reis je van Zürich naar Milaan, dan bedraagt de uitstoot per passagier slechts 3 kg koolstofdioxide, in vergelijking met 104 kg wanneer je het vliegtuig neemt.

Toch kan zo'n internationale treinreis zelf ook nog groener, zegt Eurostar. De hogesnelheidstrein (die deze zomer de drukste augustus uit zijn geschiedenis optekende) vierde zijn 25ste verjaardag deze week met de eerste volledig plasticvrije treinritten tussen Londen en Parijs. Single-use plastics maakten daarbij plaats voor houten bestek, glazen wijnflessen, plasticvrije verpakkingen en andere milieuvriendelijke oplossingen. 'Nu de vraag naar duurzaam reizen steeds crucialer wordt, geloven we dat we de lat nog hoger kunnen leggen', zei Eurostar-CEO Mike Cooper.

Eenvoudiger

Eurostar maakte ook bekend vanaf volgend jaar een boom te planten voor elke trein in de dienstregeling, goed voor zo'n twintigduizend nieuwe bomen in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, België en Nederland.

Om meer internationale reizigers op de trein te krijgen, tellen echter vooral de plannen om Eurostar en Thalys onder één dak te brengen tegen 2021. De redenering is dat beide hst-operatoren internationale treinreizen samen eenvoudiger en efficiënter kunnen maken, door bijvoorbeeld één ticket voor de beide netwerken in te voeren en de dienstregelingen op elkaar af te stemmen. Beide spoorvervoerders bedienden vorig jaar 18,5 miljoen reizigers, als eengemaakt bedrijf zouden dat er jaarlijks zo'n dertig miljoen moeten zijn tegen 2030.