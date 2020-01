Nu de nachttrein tussen Brussel en Wenen weer rijdt, is de zin om met de trein te reizen opnieuw aangewakkerd. Welke verbindingen brengen je vlot per spoor naar een Europese reisbestemming? We dokterden het voor je uit.

Dat je voor Londen, Berlijn, Amsterdam, Keulen en Parijs het vliegtuig kunt inruilen voor de trein, is algemeen geweten. En nu de nachttrein tussen Brussel en Wenen opnieuw rijdt, is ook dat een gemakkelijk duurzaam alternatief voor een vliegtuigreis. Zweden wil op de kar springen en plant in de strijd tegen de klimaatopwarming in de nabije toekomst ook nachttreinen naar enkele Europese steden, om te beginnen tussen Malmö en Keulen.

Vanuit ons land kan je een rist Europese bestemmingen alvast erg vlot in het zog van een locomotief bezoeken. We selecteerden enkele leuke toeristische trekpleisters die bereikbaar zijn met de trein vanuit Brussel in minder dan zeven uur reizen. Vergeet niet uit het raampje te kijken en de route in je op te nemen.

The Royal Pavilion in Brighton © Getty Images

Brighton

Brighton & Hove kan je voor geen geld in de wereld vergelijken met een Belgische kuststad, en dat is precies waarom je er eens van de zeelucht moet gaan genieten. Geen inspiratieloze blokken op de dijk, maar statige herenhuizen met zicht op de zee, de pier en de witte kliffen. Meng je er tussen de locals en de Londenaars die komen uitwaaien aan de kust. Het stadje combineert enkele geneugten van het leven: je kunt er goed eten, gezellig drinken, een sprong in de zee wagen, hippe en alternatieve winkeltjes afstruinen, de zonsondergang spotten op het keienstrand en het nachtleven induiken. Mis ook zeker The Royal Pavilion niet, het exotisch getint plezierpaleis dat gebouwd werd voor George IV.

Route: één keer overstappen in Londen Reistijd: 3u50min

Hamburg © Getty

Hamburg

Hamburg, de groene stad aan het water, heeft veel troeven. Het is de geboorteplaats van Karl Lagerfeld en heeft de mooiste concerthal ter wereld. Het kosmopolitische Hamburg is een citytrip dus meer dan waard. Volgens Condé Nast Traveller is het de tweede grootste modestad van Duitsland en ook liefhebbers van hedendaagse architectuur zetten Hamburg best op hun bucketlist. Fan van literatuur, imposante gebouwen en taarten? Perfect: het Literaturhauscafé heeft het allemaal. Voor een minder chique, maar ook smakelijke uitstap trek je naar de St Pauli Fischmarkt.

Route: één of twee keer overstappen (via Keulen en/of Hannover) Reistijd: tussen 6u20 min en 7u20min

Lees ook: Hamburg: de geboortestad van Karl Lagerfeld kruipt uit de schaduw van Berlijn

Centre Pompidou-Metz © Getty

Metz

Het Franse Metz bevindt zich op amper 280 km van Brussel. In 2020 viert de stad de achthonderdste verjaardag van zijn indrukwekkende kathedraal. De Saint-Étienne is een van Europa's hoogste gotische monumenten. En ook het tienjarige Centre Pompidou-Metz met zijn opvallende, golvende houten dak, viert een verjaardag. Metz bruist en dat blijkt ook uit nieuwe hotels, zoals het Maison Heler, een ontwerp van Philippe Starck dat komende lente opent. Maison Heler pakt uit met een surrealistisch contrast: op het dak van het hedendaagse gebouw komt een complete replica van een huis in achttiende-eeuwse Elzasstijl.

Route: één of twee keer overstappen (via Arlon en/of Luxemburg) Reistijd: Gemiddeld tussen 4u15 min en 5u

Oxford © Getty

Oxford

Niet veel verder dan Londen ligt deze historische universiteitsstad te wachten op een bezoekje. Al sinds de twaalfde eeuw staat de stad bekend om haar beroemde professoren die jongelingen kennis bijbrengen, wat na verloop van tijd uitgroeide tot een universiteit met 39 'colleges'. De stad is gemakkelijk te voet te bezoeken en de talrijk aanwezige restaurants en bars zorgen voor welkome verpozingen tussen het bijleren over de geschiedenis van de stad door. Ook Harry Potterfans zullen hun hartje ophalen in Oxford en verschillende filmlocaties herkennen. Niks met de toverwereld? Geen nood, de stad heeft genoeg prachtige gotische architectuur en boeiende musea in de aanbieding. Of ga even uitblazen in de botanische tuin of geef je ogen te kost tijdens een bootvaart.

Route: één keer overstappen in Londen, van station wisselen en met de Britse spoorwegen verder naar Oxford reizen. Reistijd: 3u45min

Place de la Comedie, Montpellier © Getty

Montpellier

Op naar de zon in het Zuid-Franse Montpellier. De stad ligt op slechts tien kilometer van de Middellandse Zee en met de tram bereik je vlot de kust voor een dagje plonsen in de branding. Dankzij het verkeersluwe centrum is het bovendien heerlijk flaneren in de stad. Heel wat toeristen genieten van de talloze winkels en terrasjes die Montpellier rijk is. Ook voor muziek- en cultuurliefhebbers is het een prima bestemming. Montpellier heeft nog heel wat ambachtelijke vioolbouwerateliers, waar het métier met veel kunde beoefend wordt en waar de beste muzikanten ter wereld een bestelling plaatsen. Een avondje opera is ook een optie. Overdag bezoek je er het Musée Fabre vol beroemde schilderijen, de gotische kathedraal, de botanische tuin, de triomfantelijke Porte du Peyrou en de overdekte markt Les Halles Castellane.

Route: Rechtstreeks of één keer overstappen in een Frans station Reistijd: Gemiddeld tussen 5u30 min en 6u30min

De skyline van Frankfurt © Getty

Frankfurt

Frankfurt is meer dan een financiële hotspot. Naast eindeloos veel banken en beurzen zijn er ook een aardig aantal musea in de Duitse grootstad. Architecturaal is het een stad van contrasten, waarbij je gigantische wolkenkrabbers naast historische gebouwen ziet staan. Aangezien Frankfurt de geboortestad is van Johann Wolfgang von Goethe, kan je er op verschillende plaatsen in zijn voetsporen treden. De voornaamste trekpleister is het Goethehuis, waar hij opgroeide. Uiteraard is er ook een Goethemuseum, waar je nog meer ondergedompeld wordt in het leven en werk van de grote Duitse schrijver. Het leuke aan met de trein reizen naar deze handelsstad, is dat het treinstation Frankfurt am Main behoorlijk indrukwekkend is.

Route: Rechtstreeks Reistijd: 3u06min

Kunstenpunt ontwikkelde een kaart in het kader van (Re)framing the International, een onderzoekstraject over internationaal werken in de kunsten. De bestemmingen op de kaart kan je vanuit Brussel-Zuid met de trein bereiken binnen de 6,5u. De routes in het rood kan je afleggen met een hogesnelheidstrein. De blauwe lijnen zijn gewone treinverbindingen. Ook op de website van B-Europe vind je bestemmingen die vlot bereikbaar zijn met de trein vanuit België. Je krijgt meteen informatie over de duur van de reis en de kostprijs.

Dat je voor Londen, Berlijn, Amsterdam, Keulen en Parijs het vliegtuig kunt inruilen voor de trein, is algemeen geweten. En nu de nachttrein tussen Brussel en Wenen opnieuw rijdt, is ook dat een gemakkelijk duurzaam alternatief voor een vliegtuigreis. Zweden wil op de kar springen en plant in de strijd tegen de klimaatopwarming in de nabije toekomst ook nachttreinen naar enkele Europese steden, om te beginnen tussen Malmö en Keulen.Vanuit ons land kan je een rist Europese bestemmingen alvast erg vlot in het zog van een locomotief bezoeken. We selecteerden enkele leuke toeristische trekpleisters die bereikbaar zijn met de trein vanuit Brussel in minder dan zeven uur reizen. Vergeet niet uit het raampje te kijken en de route in je op te nemen.Brighton & Hove kan je voor geen geld in de wereld vergelijken met een Belgische kuststad, en dat is precies waarom je er eens van de zeelucht moet gaan genieten. Geen inspiratieloze blokken op de dijk, maar statige herenhuizen met zicht op de zee, de pier en de witte kliffen. Meng je er tussen de locals en de Londenaars die komen uitwaaien aan de kust. Het stadje combineert enkele geneugten van het leven: je kunt er goed eten, gezellig drinken, een sprong in de zee wagen, hippe en alternatieve winkeltjes afstruinen, de zonsondergang spotten op het keienstrand en het nachtleven induiken. Mis ook zeker The Royal Pavilion niet, het exotisch getint plezierpaleis dat gebouwd werd voor George IV. Hamburg, de groene stad aan het water, heeft veel troeven. Het is de geboorteplaats van Karl Lagerfeld en heeft de mooiste concerthal ter wereld. Het kosmopolitische Hamburg is een citytrip dus meer dan waard. Volgens Condé Nast Traveller is het de tweede grootste modestad van Duitsland en ook liefhebbers van hedendaagse architectuur zetten Hamburg best op hun bucketlist. Fan van literatuur, imposante gebouwen en taarten? Perfect: het Literaturhauscafé heeft het allemaal. Voor een minder chique, maar ook smakelijke uitstap trek je naar de St Pauli Fischmarkt. Het Franse Metz bevindt zich op amper 280 km van Brussel. In 2020 viert de stad de achthonderdste verjaardag van zijn indrukwekkende kathedraal. De Saint-Étienne is een van Europa's hoogste gotische monumenten. En ook het tienjarige Centre Pompidou-Metz met zijn opvallende, golvende houten dak, viert een verjaardag. Metz bruist en dat blijkt ook uit nieuwe hotels, zoals het Maison Heler, een ontwerp van Philippe Starck dat komende lente opent. Maison Heler pakt uit met een surrealistisch contrast: op het dak van het hedendaagse gebouw komt een complete replica van een huis in achttiende-eeuwse Elzasstijl.Niet veel verder dan Londen ligt deze historische universiteitsstad te wachten op een bezoekje. Al sinds de twaalfde eeuw staat de stad bekend om haar beroemde professoren die jongelingen kennis bijbrengen, wat na verloop van tijd uitgroeide tot een universiteit met 39 'colleges'. De stad is gemakkelijk te voet te bezoeken en de talrijk aanwezige restaurants en bars zorgen voor welkome verpozingen tussen het bijleren over de geschiedenis van de stad door. Ook Harry Potterfans zullen hun hartje ophalen in Oxford en verschillende filmlocaties herkennen. Niks met de toverwereld? Geen nood, de stad heeft genoeg prachtige gotische architectuur en boeiende musea in de aanbieding. Of ga even uitblazen in de botanische tuin of geef je ogen te kost tijdens een bootvaart. Op naar de zon in het Zuid-Franse Montpellier. De stad ligt op slechts tien kilometer van de Middellandse Zee en met de tram bereik je vlot de kust voor een dagje plonsen in de branding. Dankzij het verkeersluwe centrum is het bovendien heerlijk flaneren in de stad. Heel wat toeristen genieten van de talloze winkels en terrasjes die Montpellier rijk is. Ook voor muziek- en cultuurliefhebbers is het een prima bestemming. Montpellier heeft nog heel wat ambachtelijke vioolbouwerateliers, waar het métier met veel kunde beoefend wordt en waar de beste muzikanten ter wereld een bestelling plaatsen. Een avondje opera is ook een optie. Overdag bezoek je er het Musée Fabre vol beroemde schilderijen, de gotische kathedraal, de botanische tuin, de triomfantelijke Porte du Peyrou en de overdekte markt Les Halles Castellane. Frankfurt is meer dan een financiële hotspot. Naast eindeloos veel banken en beurzen zijn er ook een aardig aantal musea in de Duitse grootstad. Architecturaal is het een stad van contrasten, waarbij je gigantische wolkenkrabbers naast historische gebouwen ziet staan. Aangezien Frankfurt de geboortestad is van Johann Wolfgang von Goethe, kan je er op verschillende plaatsen in zijn voetsporen treden. De voornaamste trekpleister is het Goethehuis, waar hij opgroeide. Uiteraard is er ook een Goethemuseum, waar je nog meer ondergedompeld wordt in het leven en werk van de grote Duitse schrijver. Het leuke aan met de trein reizen naar deze handelsstad, is dat het treinstation Frankfurt am Main behoorlijk indrukwekkend is.