In Tsjechië is een nieuwe goedkope spoorverbinding gelanceerd tussen drie Europese hoofdsteden: Praag, Wenen en Boedapest.

Reizen met de trein is aan een enorme opmars bezig. Zo kan je weer met de nachttrein vanuit Brussel naar Wenen reizen. Vanuit Wenen kan je nu je verderzetten naar Boedapest, Praag en Brno. De Tsjechische lagekostenmaatschappij Regiojet heeft een nieuwe goedkope spoorverbinding gelanceerd tussen deze vier Europese steden.

De trein rijdt tweemaal per dag in beide richtingen en is niet alleen goedkoop, maar biedt dezelfde service als het vliegtuig. Tickets bestaan er in vier prijsklassen. De goedkoopste tickets tussen Wenen en Boedapest kosten 9 euro en tussen Praag en Boedapest 16 euro. Voor die prijs krijg je een gereserveerde zitplaats, kan je gratis gebruik maken van WiFi en kan je drankjes en snacks bestellen. Voor de duurste tickets betaal je respectievelijk 29 en 35 euro, maar daarvoor krijg je ook meer luxe zoals gratis koffie en fleswater, toegang tot een touch screen entertainmentsysteem en korting op hapjes en drankjes.

De nieuwe spoorverbinding past in de trend om - zeker over kortere afstanden - vaker de trein in plaats van het vliegtuig te nemen. In juni lanceerde Regiojet al een treinverbinding tussen Praag en Rijeka aan de Kroatische kust. Die lijn bleek zo populair dat de trein tot eind september iedere nacht zal blijven rijden terwijl dat eigenlijk maar tot eind augustus zou zijn. Vanaf 1 oktober wordt de frequentie teruggebracht tot driemaal per week.

Met de trein doe je er weliswaar langer over om je bestemming te bereiken, maar daar staan dan ook de nodige voordelen tegenover. Zo is reizen met de trein veel vriendelijker voor het klimaat, zie je onderweg meer en hoef je niet naar een luchthaven te reizen. Bovendien valt het verschil in reistijd bij deze nieuwe spoorverbinding per saldo behoorlijk mee. Met de trein doe je er zeven uur over om van Praag naar Boedapest te reizen. Met het vliegtuig ben je anderhalf uur onderweg, maar daar moet je dan wel de reistijd van en naar het vliegveld en de tijd die het kost om de formaliteiten op de luchthaven te vervullen bij optellen.

Op een reisje naar Boedapest zal je wel nog even moeten wachten, nu de Hongaarse overheid heeft besloten om de grenzen te sluiten voor buitenlanders in verband met het coronavirus.

