De Belgische avonturier Louis-Philippe Loncke (44 jaar) heeft zijn dertiende wereldrecord gevestigd door als eerste persoon ter wereld de Kungsleden volledig autonoom en zonder hulp van buitenaf te hebben afgelegd.

De Kungsleden (Koningspad) is een pad van ongeveer 425 kilometer lang in het noorden van Zweden. Het wereldrecord is vrijdagavond gevalideerd door de site FKT, meldt de Belgische avonturier. Het gaat om de langste gekende wandeltocht in Zweden, gelegen in Lapland.

Loncke legde de tocht af in 19 dagen. Hij had een rugzak bij zich die 31 kilogram woog, met voedsel, batterijen, en uitrusting zoals stijgijzers. Hij had ook een opblaasbare boot en peddel mee, waarmee hij de 7 meren op zijn route kon oversteken, zonder een beroep te moeten doen op een veerboot of taxiboot. Ondanks een kleine scheur in zijn linkerkuitspier op dag 8, besliste de Belg na 40 uur immobilisatie om de tocht op dag 10 te hernemen 'met nog pijn maar een stabiele blessure tot en met het einde van de expeditie'.

'De Kungsleden, dat zijn grote wilde dieren, zoals rendieren, elanden, poolvossen, veelvraten en weinig kans om beren tegen te komen. De kleine moeilijkheden komen van muggen, modderig terrein bij regen, de waarschijnlijkheid van sneeuw in de zomer, temperaturen die negatief kunnen zijn', aldus de avonturier. Hij wil een film maken en conferenties houden over zijn expeditie.

4 september 2021 is ook een speciale verjaardag voor Loncke: het is dan net 15 jaar geleden dat hij in Australië aan zijn allereerste expeditie begon.

De Kungsleden (Koningspad) is een pad van ongeveer 425 kilometer lang in het noorden van Zweden. Het wereldrecord is vrijdagavond gevalideerd door de site FKT, meldt de Belgische avonturier. Het gaat om de langste gekende wandeltocht in Zweden, gelegen in Lapland. Loncke legde de tocht af in 19 dagen. Hij had een rugzak bij zich die 31 kilogram woog, met voedsel, batterijen, en uitrusting zoals stijgijzers. Hij had ook een opblaasbare boot en peddel mee, waarmee hij de 7 meren op zijn route kon oversteken, zonder een beroep te moeten doen op een veerboot of taxiboot. Ondanks een kleine scheur in zijn linkerkuitspier op dag 8, besliste de Belg na 40 uur immobilisatie om de tocht op dag 10 te hernemen 'met nog pijn maar een stabiele blessure tot en met het einde van de expeditie'. 'De Kungsleden, dat zijn grote wilde dieren, zoals rendieren, elanden, poolvossen, veelvraten en weinig kans om beren tegen te komen. De kleine moeilijkheden komen van muggen, modderig terrein bij regen, de waarschijnlijkheid van sneeuw in de zomer, temperaturen die negatief kunnen zijn', aldus de avonturier. Hij wil een film maken en conferenties houden over zijn expeditie. 4 september 2021 is ook een speciale verjaardag voor Loncke: het is dan net 15 jaar geleden dat hij in Australië aan zijn allereerste expeditie begon.