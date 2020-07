De Belgische avonturier Louis-Philippe Loncke heeft na drie dagen van klimmen en dalen 9000 meter voltooid op de bekende Luikse trap Montagne de Bueren.

Louis-Philippe Loncke (43) rondde dinsdagochtend de 'Everest Bueren Challenge' af. De Belg klom het equivalent van de Everest op de beroemde Montagne de Bueren in Luik, goed voor 135 beklimmingen en afdalingen van de trap. Met 374 treden en 67 meter komt die prestatie neer op ongeveer 9.000 meter klimmen en dalen. De 'Everest Bueren Challenge' gebeurde niet in een stuk, Loncke vertrok zaterdagochtend voor 65 uur en 30 minuten klimpret.

null © belga

Loncke, in 2017 nog verkozen tot Europees avonturier van het jaar , wil met deze tour de force aantonen dat we allemaal inspanningen moeten en kunnen doen tijdens de coronacrisis: "Ik hoop dat we ons allemaal blijven inspannen om de veiligheidsmaatregelen te respecteren, wat noodzakelijk is. Als ik deze uitdaging kan doen slagen, kunnen we allemaal een mondmasker dragen als het moet. Dat toont een minimum aan respect voor COVID-19-patiënten en de medische sector die al maandenlang z'n best doet", benadrukte hij.

