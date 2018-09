Belg doorkruist als eerste Tasmanië in de winter

Louis-Philippe Loncke, die ongeveer 500 kilometer te voet aflegde, kwam gezond en wel aan, maar zou wel zestien kilo lichaamsgewicht verloren zijn tijdens de extreme tocht.

Loncke is zo de eerste die Tasmanië doorsteekt tijdens de Australische winter zonder dat hij bevoorraad werd met voedsel en gas. Hij vermeed ook alle berijdbare wegen en sliep iedere nacht in een tent. 'Ik heb nooit gedacht aan opgeven, maar ik heb nooit zoveel gehuild. Ik gebruik het woord 'bestraffing', want het was zeer hard. Het fysieke lijden, de koude, de honger, de slechte slaap. Het is zoveel dat je er uiteindelijk mentaal onderdoor gaat', zei Loncke.

De avonturier vertrok begin augustus in het dorp Penguin in het noorden van Tasmanië. Tweeënvijftig dagen later kwam hij aan in Cockle Creek, in het uiterste zuiden. Om geen hulp van buitenaf nodig te hebben, droeg hij zestig kilo materiaal en bevoorrading mee. 'Met zo'n zware rugzak moet je traag gaan, en bij iedere stap opletten. Eén misstap en je hebt een ongeluk.'

Europess avonturier van het jaar

Loncke had 30 kilo levensmiddelen mee voor 40 dagen, of ongeveer 750 gram per dag. Maar omdat de tocht langer duurde dan verwacht, moest hij de porties de laatste twee weken beperken. Ook had hij kampeermateriaal bij en een opblaasbare boot, die hij een tiental keer gebruikte om te varen over vier meren, en om twee rivieren af te dalen. Op zijn tocht bereikte de Belg de top van de Cradle Mountain, de ruim 1.500 hoge berg die Unesco op zijn lijst van werelderfgoed plaatste. Hij zag poollicht en een hele reeks regenbogen boven de meren.

Louis-Philippe Loncke, die in 2016 uitgeroepen werd tot Europees avonturier van het jaar, zal op 5 oktober terug zijn in Brussel. Hij is van plan om een boek te schrijven over zijn expedities in Tasmanië.