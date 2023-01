24u in Wenen: van een kunstig verjaardagsfeest tot de nieuwste eetadressen

In 2023 viert het iconische Schlöss Belvedere zijn driehonderdste verjaardag. Mocht je nog een excuus zoeken om Wenen te bezoeken het komende jaar, kan een dergelijke verjaardag wel tellen. Wij spoorden met de nachttrein tot in de Oostenrijkste hoofdstad en dompelden ons onder in de mooiste kunst en de beste nieuwe eetplekken die Wenen te bieden heeft.

Condé Nast benoemde Wenen tot één van de 23 plekken waar je in 2023 heen zou moeten trekken. Hoewel dergelijke lijstjes altijd puur nattevingerwerk lijken, kunnen we hen in het geval van de Oostenrijkse hoofdstad geen ongelijk geven. In de stad die baadt van de cultuur en bezaaid is met nieuwe eet- en winkeladressen kom je met 24 uur eigenlijk niet toe om alles gezien en geproefd te hebben. Onze redacteurs ondernamen een poging om op één dag tijd alsnog het onderste uit de kan te halen.

In de woorden van Billy Joel: Vienna waits for you.

9u: ontbijt in Meinklang Hofladen

Na een nachtje op de trein is dit een aan te raden halte om een eerste indruk te krijgen van Wenen (mits een korte pitstop in het hotel om je bagage af te zetten). Meingklang is een bekende biodynamische boerderij in Oostenrijk en verkoopt in deze scandi-chic boerderijwinkel hun verse, regionale producten gaande van groenten over vlees tot natuurwijnen. Belangrijker nog: je kan ook plaatsnemen in de aangrenzende bistro, waar ze alle voorgaande producten – en meer – van ’s ochtends tot ’s avonds serveren. Denk: fluffy roereitjes, krakend verse salades en zo mogelijk nog versere huisgemaakte broden – van eigen graan, uiteraard. Onze tip: een sneetje zuurdesembrood met ambachtelijke roomboter en verse confituur. Je wandelt buiten met een heerlijk voldaan gevoel en de wens dat er ook dichtbij meer zulke concepten bestonden.

Margaretenstraße 58, meinklang.at

10u: winkelen in Laimgrube en Neubau

Om verder de sfeer op te snuiven besluiten we verder te wandelen richting Neubau, volgens velen de hipste wijk van Wenen. Dat wordt meteen bevestigd wanneer we op boekenwinkel en -café Phil botsen. Daar vind je een eigentijdse selectie internationale boeken in een nog eigentijdser interieur. Wandel zeker verder richting Glein, een minimalistische kledingwinkel, en Sous-Bois, een notitieboekjes- en papierwarenwalhalla met ook weer een aangrenzend café – een veelvoorkomend en gezellig gebeuren in Wenen. Wandel vervolgens verder richting Rami tea (‘het is zoals een wijnproeverij, maar dan met thee’, verzekerde de verkoopster van Sous-Bois ons), een voormalig keramiekatelier waar je sinds kort terechtkan voor slow tea. Plantenliefhebbers kijken dan weer hun ogen uit in Calienna, mogelijks de mooiste plantenwinkel die wij ooit zagen. Inmiddels ben je trouwens op de populaire Neubaugasse terechtgekomen, waar je een allegaartje van winkels vindt, maar toch voornamelijk hippe boetiekjes. Goed nieuws voor wie hier lang wil blijven flaneren want ook onze lunchtip bevindt zich in deze straat.

12u30: Lunch in Feier Abend

Na de nodige stappen in de voormiddag dient er opnieuw kracht te worden opgedaan. Op de kruising tussen winkelstraat Neubaugasse en Burggasse opende afgelopen juni een tweede vestiging van Feierabend, het lunchconcept waarmee de bekende bakkerij Ströck al sinds 2014 populariteit geniet in de Landstraßer Hauptstraße. Ook in de nieuwe zaak wordt er voornamelijk gewerkt met regionale en biologische producten in een karaktervol pand dat werd uitgerust met een oude koopwaarvitrine. Op het menu: een uitgebreid scala, van broodjes tot warme gerechten. Alvast een aanrader zijn de gestoofde slaharten met walnoot-honingdressing, verse geitenkaas en ingemaakte pruimen, en de gnocchi met hokkaidopompoen, geroosterde pompoenpitten en babyspinazie.

Burggasse 52-54, feierabend.stroeck.at

14u30: Baladeren door het Belvedere

Wie Wenen zegt, zegt Belvedere. Met de metro geraak je van vrijwel overal in de stad eenvoudig tot aan de voordeur van dit historische achttiende-eeuwse slot. Het paleis viert in 2023 zijn driehonderdste verjaardag, wat gepaard gaat met een speciale expo in Unteres Belvedere. Nog tot januari 2024 ontdek je de geschiedenis van het slot in de tentoonstelling The Belvedere: 300 Years a Venue for Art, en hoe het in de loop der jaren transformeerde tot het kunstwalhalla van Wenen. Nadien koppel je er meteen een bezoek aan Oberes Belvedere aan, waar je naast het beroemde De Kus van Gustav Klimt ook andere indrukwekkende werken terugvindt van meesters als Egon Schiele en Vincent Van Gogh. Ideaal om enkele uren in rond te lopen.

Prinz-Eugen-Straße 27, belvedere.at

18u: Aperitief in cocktailbar Kleinod

Wie na het Belvedere nog wat tijd overheeft tot de avondlijke reservatie kan zich op het gemak al richting de Innere Stadt begeven om nog wat meer sfeer op te snuiven. In het hart van Wenen bots je op het ene prachtige historische gebouw na het andere, tegenwoordig behuisd door alle bekende ketens. Dichtbij Stephansplatz kan je vervolgens even halt houden in cocktailbar Kleinod om je maag te lijnen met een lekker aperitief. Vooral de Basil Smash is een grote aanrader, zeker in combinatie met het bordje parmezaanse kaas en olijven. In deze sfeervolle zaak kan je trouwens gerust even blijven plakken, want onze restauranttip bevindt zich op slechts een kleine tien minuutjes wandelen.

Top 48-50, Singerstraße 7, kleinod-diebar.wien

19u30: Diner in COP Vienna

COP is het spiksplinternieuwe project van chef-kok Haya Molcho, die tot buiten Wenen naam heeft gemaakt met haar originele concepten. Noem deze nieuwkomer ook niet zomaar een restaurant, maar liever een verzameling van farm-to-table ‘curatoren’. COP, of voluit ‘Collection Of Produce’, wil namelijk vooral het werk van lokale producenten in de spotlight zetten en werkt dus enkel met verse en hoogwaardige ingrediënten. Chef Elihay Berliner verwerkt deze vervolgens tot creatieve seizoensgerechten. Van de verse raviolo gevuld met artisjokcrème en een hart van lopend eigeel tot de vis in korst die je gewoon opeet met de handen: afgewerkt met een aangepaste natuurwijn is dit een eetervaring van formaat. Met andere woorden: voor COP alleen al zouden wij gerust kunnen terugkeren naar Wenen.

Biberstraße 8, copvienna.at/cop

22u: Cocktails in Fitzcarraldo

Nog een slaapmutsje? Na een korte metro- of taxirit vanuit de Innere Stadt sta je voor de deur bij Fitzcarraldo, een cocktailbar die nog niet zo lang geleden de deuren opende. Een van de oprichters, Hank Ge, staat er in Wenen om bekend om het ene na het andere succesvolle horecaconcept uit zijn mouw te schudden. Binnen geraken is alvast een ervaring, aangezien de bar verstopt zit achter een nep-drankenautomaat. Verwacht je aan een gemoedelijke sfeer eens je binnen bent in deze ‘Speakeasy’ bar, waar je vanaf 19u terecht kan voor smaakvolle verfrissingen, van klassiekers tot interessante mixen. Fitzcarraldo bevindt zich bovendien slechts op een kwartiertje stappen van het hotel Indigo, waar we onze nacht zullen doorbrengen.

Neubaugasse 38/1, fitzcarraldo-bar.com

Dag 2

9u: Ontbijt in Indigo

In mei opende boetiekhotelketen Indigo zijn eerste vestiging in Oostenrijk. Centraal gelegen, op een halfuurtje stappen van het Hauptbahnhof (openbaar vervoer of taxi zijn natuurlijk ook een mogelijkheid), ontdek je een kleurrijk hotel dat als perfecte uitvalsbasis kan dienen voor een citytrip naar Wenen. Na een verkwikkende nacht slaap daal je af tot in het restaurant, waar een uitgebreid ontbijt wordt geserveerd te midden van een veelvoud aan planten en gezellige groene gordijnen. In de zomer kan je er zelfs terecht op een uitgebreid terras in het hart van het hotel. Langer dan 24u in Wenen? Niet ver van het hotel vind je een metrohalte die je aan de voordeur van Sissi’s paleis Schönbrunn afzet.

Rechte Wienzeile 87, ihg.com/hotelindigo/hotels/de/de/vienna/vienr/hoteldetail