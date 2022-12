Van wraak- tot wandelvakanties: dit zijn de reistrends van 2023 

Inflatie, oorlog, pandemie, klimaat- of energiecrisis: onze reishonger blijkt ondanks alles niet te stillen. Van Alentejo tot Canada, dit worden de topbestemmingen in 2023.

Dat de pandemie de reissector flink op z’n kop heeft gezet, hoeven we je niet te vertellen. Ook dit jaar liep het door heel wat onzekerheden niet van een leien dakje. Toch is de reisdrang bij velen groter dan ooit. Nog geen idee waar je het komende jaar heengaat? Haal inspiratie uit onze kaart onderin, voor je fernweh weer toeslaat.

Het corona-effect

Throwback naar het hoogtepunt van de pandemie: terwijl Thailand, Bali en Vietnam een paradijs werden voor remote workers en digital nomads, zochten anderen nieuwe oorden, dichterbij thuis. Reisbureaus moesten zich noodgedwongen heruitvinden en baanden zich een weg tussen allerhande maatregelen en strenge lockdowns. ‘Ons reisassortiment veranderde compleet’, aan het woord is Frank Bosteels, woordvoerder van reisorganisatie Connections. ‘Mensen wilden even alles achter zich laten en naar nieuwe, minder platgetreden bestemmingen – het liefst niet te ver – om de rust op te zoeken.’

Zo werd het Portugese Alentejo, een pittoresk gebied met een hoog Provence-gehalte, de afgelopen jaren één van de topbestemmingen. Zo ook Umbrië in Italië en het immer populaire Scandinavische trio: Noorwegen, Zweden en Finland.

Alentejo wordt weleens het Toscane van Portugal genoemd. – Getty

Ver weg van de massa

Die pandemietrends zijn blijvertjes. Dat merkt reisorganisatie Anders Reizen, partner van Joker Reizen, aan de grote vraag naar wandelvakanties in Europa. ‘Misschien is dat wel onder impuls van de bewustwording rond onze ecologische afdruk of valt het te wijten aan het nazinderinde effect van corona. Maar wandelvakanties vallen wel erg in de smaak’, zegt Jeroen Vincken, woordvoerder van Joker Reizen. ‘Reizigers – vaak sportieve gezinnen – kiezen voor stevige wandeltochten van hotel tot hotel of van hut tot hut. Mensen willen naar bestemmingen die bereikbaar zijn met de auto of de trein. Denk bijvoorbeeld Oostenrijk, Montenegro of Kroatië.’

‘Door de trein en de auto kent de reissector een ongeziene verschuiving’, zegt de woordvoerder. ‘We verwachtten dat we terug in onze oude gewoontes zouden vervallen, maar die trend houdt zeer goed stand.’ Dat internationale treinreizen in de opmars zijn, is reisorganisatie Sunweb trouwens niet ontgaan. Sinds dit jaar kun je bijvoorbeeld een 12-daagse treinreis naar Puglia boeken via hun partner ‘Eliza was Here’, al is die wel intussen helemaal uitverkocht.

Getty

De comeback van Azië

Verder blijven we hunkeren naar verre oorden en is er een immense vraag naar de Verenigde Staten. ‘Met een campervan doorheen de States is zo’n klassieker, omdat je bij zo’n formule veel vrijheid hebt. Zo trekken mensen graag door de Westkust, met een obligate stop in de Nationale Parken’, klinkt het bij Joker. Al is er de laatste jaren meer belangstelling voor de cultuur, muziek en sfeer van het Zuiden. ‘Ook een staat als Texas, met haar cowboy lifestyle, wordt alsmaar populairder.’

Bij Connections geloven ze dan weer dat 2023 het jaar wordt van Canada. ‘Tijdens de pandemie bleef het land gesloten voor buitenlandse reizigers. In de zomer van 2022 was het land weer toegankelijk. Alleen werd de beperkte accommodatie meteen ingepalmd door groepen die al twee jaar uitgesteld waren en inheems toerisme. Maar dit jaar is de vraag gigantisch en zijn er eindelijk geen belemmeringen om dat tegen te houden.’

Ook in tijden van onzekerheid, willen we investeren in kwaliteitsvolle reizen.

Op het Afrikaanse continent willen we – zoals gewoonlijk – graag naar Zuid-Afrika. Opnieuw omwille van dezelfde redenen als de VS. ‘Mensen willen er zelf met de auto rondrijden, en dat geeft hen heel wat flexibiliteit. Het iconische Krugerpark, Johannesburg, Kaapstad, dat zijn zowat de plekken die je wil gezien hebben’, vertelt de woordvoerder van Connections. ‘Bovendien kun je er voordelig eten, logeren en rondreizen. Dat is iets dat iedereen wel weet te appreciëren’. Naast Zuid-Afrika doen Tanzania en Ghana het al enkele jaren goed, al worden ook Oeganda en Kenia dit jaar gretig geboekt: twee absolute aanraders voor wie graag in de natuur vertoeft en van wilde landschappen droomt.

Kenia wordt dit jaar gretig geboekt – Getty

Na enkele tumultueuze jaren is het toerisme in Azië ook stilaan opnieuw aan het floreren. Thailand deed het goed tijdens de pandemie, mede dankzij de remote workers, en zal het naar verwachting populair blijven in 2023. Sri Lanka trekt opnieuw volk aan nu de politieke en economische situatie stabieler is. En in Cambodja begint het traag maar gestaag op gang te komen.

Wraakvakantie

De topbestemming van 2023? Dat wordt ongetwijfeld Japan. Het land van de rijzende zon hield zijn grenzen hermetisch gesloten voor de hele wereld. ‘Na twee jaar strenge lockdown is Japan wel erg gegeerd’, weet de woordvoerder van Joker. Ook Frank Bosteels beaamt dat: ‘Ook bij Connections is de vraag is gigantisch, daar is een inhaalmanoeuvre aan de gang.’

Al wordt dat manoeuvre wellicht een beetje afgeremd. ‘Enerzijds door de energiecrisis: daardoor zijn de vluchtprijzen aan de hogere kant. En anderzijds door de oorlog in Oekraïne: we kunnen niet meer boven Rusland vliegen en maken dus grote omwegen’, zegt Frank Bosteels. Maar of dat ook een impact heeft op de boekingen? ‘Eerlijk gezegd, wij voelen dat tot nu toe niet, en dat tot onze eigen verbazing.’

De reisdrang bij mensen is groter dan de angst en onzekerheid die gepaard gaat met de oorlog, inflatie, klimaat- of energiecrisis. En dat fenomeen heeft zelfs een naam gekregen: de wraakvakantie. ‘Heel wat mensen zijn de afgelopen twee, drie jaar niet op reis kunnen gaan en snakken ernaar om eens iets anders te beleven’, zegt de woordvoerder van Connections. ‘Ook in tijden van onzekerheid, willen we investeren in kwaliteitsvolle reizen. Op mooie ervaringen besparen we niet.’