Drie podcasts om onderweg naar je vakantiebestemming te beluisteren

Of je nu vertrekt met de auto, met de trein of met het vliegtuig: met deze podcasts in je oren ben je net iets sneller op bestemming.

Om helemaal zen te worden (en en passant iets te leren over je brein): Mediteren met Steven Laureys

Heb je net een chaotisch vertrek achter de rug, vol haastig afgewerkte taken op het werk, bergen op te vouwen en in te pakken was, een emotioneel afscheid van je huisdier en eindeloos jengelende kinderen? Kom dan onderweg alvast even tot rust, zodat je ten volle kan genieten van de vakantie die op je wacht. Neuroloog Steven Laureys legt je uit hoe je dat kan doen via meditatie en hoe je daar lichamelijk de vruchten van kan plukken.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Voor kinderen: De Geluidskluis

Lange autorit voor de boeg? Zet dan alvast het podcastkanaal De Geluidskluis in je favorieten. Daar zetten de inwoners van vaste waarde in luisterboekenland Het Geluidshuis elke maand opnieuw een aantal gratis te beluisteren verhalen online. Na een maand gaan alle verhalen weer achter slot en grendel en worden ze vervangen door een nieuwe lading luisterbare kennismaking.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Inspirerende verhalen, van zeewier tot Free Willy: Jong talent

Kan zeewier de wereld redden? Heeft zingeving een plaats in onze ziekenhuizen? Hoe werden orka’s een schattige attractie? Op deze – en tal van andere – vragen krijg je antwoorden in de Knack-podcast Jong Talent. Elke maand leert een beloftevol persoon je een nieuwe wereld kennen. Iets bijleren op een luchtige manier? Dan is Jong Talent iets voor jou.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.

Meer tips