Zwart op wit: zo vind je het perfecte witte T-shirt

Het perfecte witte T-shirt is een beetje zoals de Heilige Graal: erg gegeerd en moeilijk te vinden. Misschien voel je je tijdens je zoektocht soms als een ridder van de Ronde Tafel. Om de uitdaging makkelijker te maken: enkele tips om het perfecte witte T-shirt te scoren en een lijst met de redactiefavorieten.

Het is algemeen geweten dat perfectie niet bestaat. Dat is misschien waarom de zoektocht seizoen na seizoen spaak loopt. Het ene model, nochtans veelbelovend, verslijt na enkele wasbeurten. Het andere, waar je als een blok voor viel in het pashokje, blijkt in daglicht iets te transparant. Om nog maar te zwijgen over de modellen die écht perfect waren voordat ze verknoeid werden door een opvallende en hardnekkige vlek.

Onze modecoördinator, Ellen De Wolf, bevestigt het glimlachend: een wit T-shirt vinden waar je je helemaal goed in voelt is een heikele klus waar ze zelf heel wat tijd en geld aan verloren is. Daarom stelde ze een lijstje samen met criteria die de zoektocht naar deze perfecte basic moeten vergemakkelijken.

Opteer voor een stof die niet te transparant is, zodat die in alle omstandigheden gedragen kan worden;

Kies een ietwat dikker materiaal, zodat de structuur van het T-shirt behouden blijft. Kies ook niet voor té dik, want je wilt dat het kledingstuk veelzijdig blijft.

Let op de kraag. Als die te breed of te soepel is, kan je outfit een slordige uitstraling krijgen, terwijl je aan comfort verliest als hij te smal is.

Kijk naar de lengte van je T-shirt, zodat die lang genoeg is om wat nonchalanter in een broek of rokje gestoken te worden.

Deze lijst wordt aangevuld door Anne, een Parisienne die aan het hoofd staat van het duurzame modeplatform Le Dressing Idéal. Haar essentiële voorwaarden? “Ze moeten van katoen zijn (bij voorkeur bio), zo ecologisch mogelijk en ze mogen niet na twee minuten beginnen te kreukelen.”

Ze benadrukt: “Onder het voorwendsel dat het witte T-shirt een archetypisch kledingstuk is, gaan we vaak op onze psychologische rem staan en weigeren we tijd en geld te investeren in een exemplaar met de perfecte snit en goede kwaliteit. “Daar zit de paradox: het is een fundamenteel kledingstuk in onze garderobe, maar we besteden er nauwelijks aandacht aan.” Tenminste, voordat onze redactie een selectie modellen voor mannen en vrouwen samenstelde die zeker een plaatsje verdienen in je kledingkast.

Onze favoriete T-shirts uit het damesrek

De chique basic

Het lievelingetje van Ellen, chef mode, met een uitstekende kwaliteit-prijsverhouding. 14,9€, UNIQLO.

© UNIQLO

Het icoon

Deze is het favoriete model van onze modejournaliste, Anne-Françoise Moyson. 29,85 euro, Petit Bateau (via Zalando).

© Petit Bateau

Super flatterend

Amélie Rombouts, onze designjournaliste, zweert bij dit model omwille van de ruime, maar niet té ruime snit, “voldoende oversized om je rondingen niet volledig te vervormen, en om niet te veranderen in een vormeloze zak”, die ze kwalificeert als “perfect voor een androgyne, gesofisticeerde, low-effort look.” 29 euro, COS.

© COS

Biologisch

100% GOTS gecertificeerd en vegan. 34,9 euro, ARMEDANGELS.

© ARMEDANGELS

Brede snit

Een boxy model in biologisch katoen. 29 euro, Arket.

© Arket

Veelzijdig

Het favoriete model van Kathleen Wuyard, die erg veel tijd heeft gespendeerd aan haar zoektocht naar het witte T-shirt, tot ze deze vond. 19, 99 euro, Selected Femme (via Zalando)

© Selected Femme

Tijdloos

Lotte Philipsen, webjournaliste, prijst dit model van biologisch katoen, “waarvan de fit even bewonderenswaardig is als de tijdloze snit. Het merk probeert de perfecte basics te ontwerpen, en tegelijk ethisch en duurzaam te zijn”. 49 euro, Teym.

© Teym

En voor de heren?

Dik maar niet té

De keuze van onze journalist Jorik Leemans, die houdt van de fit van dit stuk, “dat lang zijn vorm behoudt”. 19 euro, Arket.

© Arket

Het duurzame alternatief

Het onmisbare item van onze journalist Thibault Dejace, die gebeten is door ethische mode. 49 euro, Orta.

© Orta

Van biokatoen

Een model in klassieke snit en van ultrazacht katoen, 39,95 euro, Scotch & Soda.

© Scotch & Soda

Wat losser

Verkocht in 2-pack, om jezelf te wapenen voor het goede leven. 38,95 euro, Carharrt WIP (via Zalando).

© Zalando

Onverslaanbare kwaliteit-prijsverhouding

Goed nieuws: het favoriete model van onze modeverantwoordelijke heeft ook een versie in het mannenrek hangen. 14,9 euro, UNIQLO.