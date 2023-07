Shoppen in Knokke: 8 nieuwe adressen voor modelovers

De voorbije jaren waagden al heel wat nieuwe gezichten hun kans in de shoppingstraten van Knokke, en dat is dit jaar niet anders. Deze acht modeboetieks zwaaiden recent de deuren open.

Nathalie Vleeschouwer

De kleding, schoenen, zonnebrillen en geur van Vleeschouwers Belgische lifestylelabel verhuisden dit voorjaar van het Driehoeksplein naar een voormalig apothekerspand op de Kustlaan. Echtgenoot Jan verzorgde de monumentale ramen en de pivoterende deur en werkte samen met ambachtslieden in Carrara de marmeren tafels, kasten en toog uit, dochter Felix sneed en assembleerde de bekleding met 3D-sculpturen.

Kustlaan 173, nathalievleeschouwer.be

Salty Skateshop

Generaties Knokkenaars kenden Jann Ric op de Lippenslaan als het adres dat hun kleerkast vulde in hun tienerjaren. Na een overname blijft de liefde voor streetwear van merken als HUF en Dickies bewaard, maar is er ook aandacht voor skatemerken. Salty heeft trouwens ook zijn eigen collectie T-shirts, hoody’s en decks, met prints van strandcabines en andere verwijzingen naar de kust.

Lippenslaan 142, skateshop.be

Jardin d’Amour

Ontwerper van bruidskleding Karolien Verstraeten lanceerde haar label in 2016. Na boetieks in Antwerpen en Leuven opende ze deze zomer ook een zaak in Knokke-Heist, eveneens een one-stop destination. Haar eigen bruidscollectie, schoenen van Atelier Content, maatpakken van Tod-b Tailoring, een huwelijksfotograaf, drukwerk en bloemen of trouwringen en andere juwelen van Elisa Lee: hier kunnen toekomstige trouwers al een heleboel zaken op hun huwelijkschecklist afvinken.

Zeedijk 612, jardindamour.be

Collector’s Club

De multimerkenboetieks À Suivre van Nele en Veerle Van Doorslaer doopten zich om tot Collectors Club. Ook aan de kust wordt ingezet op de combinatie van mode, accessoires en interieurartikelen, en op beleving en community-building in de vorm van evenementen, talks en workshops.

Nieuwpoortstraat 22, collectorsclub.cc

Rocco

Deze grote broer van de Mimi Baby-winkels opende eind mei de deuren en is eveneens een geesteskind van Stefanie Bosschem en Evi Wittevrongel. Trendy gezinnen vinden er onder andere zomerse kleding en gebreide Knokke-truien, maar ook gadgets, rolschaatsen, opblaasfiguren, wellnessproducten en zonnebrillen. Geschenkideeën zijn dus zo gevonden. Een interieur in levendige kleuren en een catchy playlist onderstrepen de vrolijke, jeugdige uitstraling van de winkel.

Lippenslaan 279, @roccoknokke

Anne Sophie

De grootste keuze aan avond- en cocktailjurken en andere feestelijke items in België staat op naam van deze keten met winkels in Kraainem, Waver, Sint-Martens-Latem en – sinds deze zomer – Knokke-Heist. Dankzij een uitgebreid aanbod schoenen en accessoires kun je je feestoutfit meteen afwerken.

Lichttorenplein 16, anne-sophie.be

MooRER

Na zijn multibrandstore in Antwerpen en flagshipstores van Jacob Cohën en Hogan in Antwerpen en Knokke-Heist, voegde de Oxford Group van Xavier Painblanc vorig jaar een nieuwe naam toe aan zijn repertoire van luxueuze kledingwinkels. Het Italiaanse MooRER staat bekend om z’n tijdloze, elegante ontwerpen, van kledingstukken in kasjmier en wol tot jassen vol technisch vernuft die je beschermen tegen alle mogelijke weersomstandigheden.

Kustlaan 71, moorer.clothing, oxford.be

Kujten

Mongolië bezorgt dit Franse merk niet alleen zijn naam – de Kujten is ’s lands hoogste bergtop – maar ook het uitzonderlijke kasjmier waar het allemaal om draait. Het immer kleurrijke aanbod is dit seizoen geïnspireerd op India, moderne snits doen de rest. De vestiging op de Kustlaan is ondertussen al de derde van het label in ons land, na Antwerpen en Brussel.

Kustlaan 63, kujten.com