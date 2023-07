Op citytrip in Utrecht: in het spoor van Rietveld, vegan dineren en met de fiets door de stad

Veganisten hebben er keuze ten over, de fietser zwaait er de plak en elke vrije plek is begroeid met gras of bloemen. Utrecht ligt op zo’n twee uur sporen van Brussel en is de ideale bestemming voor een citytrip dichtbij. Tien tips voor een onvergetelijk weekend.

De stad verkennen

Utrecht is een compacte stad die je gemakkelijk te voet kunt ontdekken. Wie zich een echte local wil wanen, huurt voor 4,5 euro per dag een fiets om langs de grachten en door stegen de stad te verkennen. Let er wel op dat je je fiets in een van de gigantische fietsenparkings stalt. De gemeente haalt fietsen die elders geparkeerd zijn weg.

Rietveld achterna

Meubelontwerper Gerrit Rietveld is geboren en getogen in Utrecht. Doorheen de stand vind je tal van verwijzingen naar hem. Er zijn ook speciale Rietveldfiets- of wandeltours die je gratis kan downloaden. Ze leiden je langs de plekken in de stad waar de Nederlandse architect zijn stempel op drukte. De wandeltocht van vijf kilometer vertrekt aan het Centraal museum en loodst je onder andere langs de meubelwerkplaats van Rietveld en langs het Rietveld-Schröderhuis, waarover later meer. Wie wil, kan de tocht uitbreiden met vijf kilometer en daarvoor eventueel de fiets nemen. De officiële fietsroute is bijna 45 kilometer lang. Vanaf het Centraal station trap je tot buiten de stadsgrenzen waar je onder andere de muziekschool van de hand van Rietveld aanschouwt.

Vegan Food tour

Als je niet kunt kiezen tussen alle Utrechtse vegan foodadresjes, kun je bij Daisy Scholte en Patrick Boone een Vegan Food Tour boeken. Het koppel kent de stad door en door en neemt je mee op een 3,5 uur durende wandeling langs hun favoriete adresjes. Verspreid over zeven locaties krijg je telkens een vegan drankje en/of gerecht voorgeschoteld. Zo leer je zowel de stad als haar hotspots kennen. Voor wie liever de fiets neemt, is er de vijftien tot twintig kilometer lange Vegan Fietstour: hetzelfde concept, maar dan op twee wielen.

Hof van Cartesius

Op een halte van het Centraal station van Utrecht ligt het Hof van Cartesius. De creatieve hub is een plek waar 110 ondernemers – van meubelstoffeerders tot mode-ontwerpers – zich verzamelden in gebouwen die voor negentig procent circulair gebouwd zijn. Deuren van voormalige kleedkamers in een zwembad doen nu dienst als muur, oude trainrails vormen balkons en gedateerde tijdsschema’s van treinen vinden een tweede leven als voorgevel. Je eet er een “twaalfuurtje” in Warmoes, slentert er door de gemeenschappelijke tuin of volgt een workshop meubelmaken bij Buurman. Dat is een werkplaats waar je tweedehands bouwmateriaal koopt en waar je leert hoe je je eigen Rietveldstoel in elkaar knutselt.

hofvancartesius.nl



Plantaardig smullen

Gys is een honderd procent biologisch en plantaardig restaurant met twee vestigingen in de stad. Je kunt er terecht voor een ontbijt, lunch, hightea of diner. Een aanrader is de Dutch delight, een risotto met worteljus, witloof, gekarameliseerde ui en boter van prei en ui. Ook leuk is dat voedselresten hier een tweede leven krijgen dankzij the Clique. Het bedrijf haalt voedselresten op, maakt handzeep van sinaasappelschillen en laat paddenstoelen groeien in koffiegruis.

gysutrecht.nl

Bij Broei dineer je op het terras met zicht op het water of zit je gezellig binnen in een interieur waar groen en hout de hoofdrol spelen. Groenten staan centraal in dit – opnieuw – honderd procent plantaardig restaurant. Vanaf 17 uur schuif je aan voor het diner van drie tot vijf gangen, waarbij je per gang kunt kiezen tussen twee opties. De gepofte zoete aardappel met venkel, dukkah en rode ui met summak als hoofdgerecht stelt alvast niet teleur.

broei-utrecht.com

In wat vroeger een kerk was, huist nu Bunk: een hotel, hostel én restaurant.Hier vind je naast vleesgerechten ook veganistische opties op het menu, zoals vegan sushi, tajine met gegrilde pompoen of misosoep. Wie hier wil overnachten, boekt ofwel een compacte kamer ofwel een Bunk Pod. In de Japans geïnspireerde kubussen slaap je tussen andere reisgezellen en heb je toch voldoende privacy. ’s Avonds trek je gewoon het gordijn dicht en breng je de nacht door in je eigen minikamer.

wearebunk.com/utrecht

Cultuur opsnuiven

De witte gevel met blauwe, gele en rode accenten van het Rietveld-Schröderhuis valt op in een straat vol huizen met donkere bakstenen. Aan de voordeur van dit vooruitstrevende huis uit de jaren 1920 krijg je beschermhoezen voor je schoenzolen in een van de drie primaire kleuren. Met een audiogids loop je langs de etenslift in de keuken, het granito zitbad in de badkamer en de verschuifbare wanden op de bovenverdieping en werp je een blik in het leven van Truus Schröder en haar gezin.

19 euro, rietveldschroderhuis.nl

Wat verderop in de straat staat het Huis Van Ravesteyn uit 1932 van de hand van architect Sybold Van Ravesteyn. De golvende, krullende en ronde vormen die het gebouw typeren, druisten volledig in tegen de wetten van het toenmalige Nieuwe Bouwen, waarin strakke en recht lijnen primeerden. Het huis is een van de weinige nog bestaande ontwerpen van de architect.

Nog tot 17 september kun je in het Catharijneconvent terecht voor de expo Ode aan Antwerpen. Daarin staat de invloed van de Vlaamse schilders op de Hollandse schilderkunst centraal. Je struint tussen meer dan tachtig kunstwerken uit de zestiende en zeventiende eeuw en kunt je daarbij laten begeleiden door een audiogids met onder andere de stem van Vlaams schrijver Jeroen Olyslaegers.