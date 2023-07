Je huisdier mee op congé: 7 diervriendelijke hotels in Europa

De tweede helft van de zomer is in zicht. Een bitterzoete periode voor zij die nog op reis gaan en daarvoor afscheid moeten nemen van hun huisdier. Met deze zeven hoteltips hoef je je pluizige vriend niet thuis te laten.

Can Mascort Eco Hotel, Palafrugell

Dit groene hotel aan de Catalaanse kust laat maximaal twee huisdieren per kamer toe voor 25 euro per nacht. In die prijs is een mand voor je huisdier om in te slapen, een voederbak en een drinkkom inbegrepen. De enige vereisten: je harige vriend moet goedgemanierd en stil zijn. Can Mascort Eco Hotel staat namelijk volledig in het teken van rust en een gezond welzijn. Je vindt er ook een openbare ‘eco apotheek’, waar je gezonde streekproducten kunt verkrijgen.

Vanaf 139,68 euro per nacht.

Carrer Raval Inferior 23-25, Palafrugell. canmascortecohotel.com



Canne Bianche, Puglia

Bij Canne Bianche kom je terecht in een lifestylehotel in de duinen van Torre Canne. Je kunt er een hond of kat mee naartoe nemen zolang je hen op voorhand verwittigt, en zolang je viervoeter minder weegt dan 9 kilo. Voor 35 euro per nacht krijgt je huisdier een slaapmand, eet-en drinkkommetjes en een verrassing. Het hotel voorziet ook ruimtes waar je huisdier kan spelen. Mag het wat meer zijn? Dan kun je opvang, een wandeling of een trimbeurt boeken tegen een meerkost. Canne Bianche biedt zelfs een hele culinaire beleving aan met een aangepast menu voor je trouwe compagnon.

Vanaf 437 euro per nacht.

Via Appia 32, Torre Canne di Fasano. cannebianche.com



De Cantharel, Apeldoorn

Bij dit hotel nabij het Nationaal Park de Hoge Veluwe boek je zowel een hotelkamer voor jezelf als voor je paard met zicht op de natuur. Voor 30 euro per nacht kan je gehoefde reisgenoot in een luxestal verblijven en vrij in de weide rondom het hotel galopperen. In de zomer organiseert De Cantharel ook diners in een grote tent middenin het groen.

Vanaf 109 euro per nacht.

Van Golsteinlaan 20, Apeldoorn. vandervalkapeldoorn.nl



Hôtel Wallace, Parijs

Alle huisdieren zijn gratis welkom in het retro-chique Hôtel Wallace. De kamers zijn op z’n Italiaans ingericht en voorzien van een mandje en eet-en drinkbakjes voor je harige kroost. De Orsogroep heeft overigens diervriendelijke hotels in verschillende Parijse arrondissementen. Zo kunnen jij en je aaibare vriend op meerdere plekken proeven van la vie parisienne.

Vanaf 153,90 euro per nacht.

89 Rue Fondary, Parijs. hotelwallaceparis.com



La Casa de los Naranjos, Lanzarote

Dit boetiekhotel en tevens lokaal erfgoed laat alle soorten huisdieren toe, zolang ze stil zijn en geen schade aanrichten. Zonder meerkost kun je er je hele aaibare gezin mee naartoe nemen. De acht kamers van La Casa de Los Naranjos zijn ingericht in rustieke stijl, met behoud van de oorspronkelijke elementen van het 200 jaar oude pand.

C. Rincón de Aganada 4, Haría. lacasadelosnaranjos.com



Octant Lousã, Coimbra

In dit idyllische vakantieoord middenin de bergen van Coimbra kun je verblijven met een hond of kat die minder dan 25 kilo weegt, met uitzondering van geleidehonden. Voor 25 euro per dier per nacht geniet je pluizige reisgenoot van een zacht bedje en krijgt het een water-en eetkom. Heb je een geleidehond? Die kan zonder meerkost bij je verblijven.

Vanaf 117 euro per nacht.

Rua Viscondessa do Espinhal, Lousã. lousa.octanthotels.com



Rosa Et Al Townhouse, Porto

In dit oude herenhuis, dat ingericht is met retrovintage verzamelobjecten, mag je hond voor 35 euro per verblijf bij jou op de kamer logeren. Wil je meerdere dieren bij jou op de kamer? Dan boek je best de Batalha Loft. Op de Instagrampagina vind je regelmatig updates over de zogenaamde Supperclubs die het hotel op verschillende locaties in de regio organiseert. Het concept: carte blanche menu’s met drie hoofdgerechten en aanvullende verrassingen.

Vanaf 120 euro per nacht.

Rua do Rosário 233, Porto. rosaetal.com