Jasmien Wynants en Judith Thomas lanceren kinderboek over duurzame mode: ‘Het is geen antimodeboek’

Duurzaamheidsexpert Jasmien Wynants, Sustainability Professional of the year 2023, en modeontwerpster Judith Thomas brengen samen een kinderboek uit over waar onze kleding vandaan komt. Groeien broeken aan bomen? bulkt van de weetjes, opdrachten en kleurrijke illustraties. .

Hoe kwamen jullie op het idee om samen een kinderboek over kleding te maken?

Judith Thomas: “Ik ben in 2010 afgestudeerd als modeontwerpster aan de modeacademie van Antwerpen en heb sindsdien in verschillende segmenten van de sector gewerkt. Het is een prachtig beroep, maar ik ontdekte gaandeweg ook de schaduwzijde van de mode-industrie. Ik besliste dat ik enkel nog voor bedrijven wilde werken waar ik echt achter sta. Daarnaast ben ik ook mama van twee kindjes en een grote fan van informatieve kinderboeken. Toen ik gevraagd werd om een workshop voor Tada vzw (Toekomstatelier de l’Avenir) te geven over mijn job, wilde ik de kinderen niet enkel vertellen over de collecties en de catwalk, maar ook over hoe een kledingstuk tot stand komt en de impact op mens en milieu. Ik ging tijdens mijn research op zoek naar een geschikt kinderboek over dit thema, maar kon niet meteen iets vinden.

Anderhalf jaar geleden ontmoette ik Jasmien en het klikte onmiddellijk. De puzzelstukjes vielen in elkaar: ik wilde met Jasmien samenwerken aan een boek over onze geliefde modesector. Zij was de geschikte partner, omdat ze net als ik vragen stelt bij de impact van de mode op de planeet en de mensen die onze kleding maken.”

Jasmien Wynants: “Ik was meteen heel enthousiast toen Judith haar idee voorstelde. We hadden allebei geen enkele ervaring met het maken van kinderboeken, maar wilden de uitdaging samen aangaan. Ik heb van het thema duurzaamheid in de mode mijn vak gemaakt. Het is mijn missie om de mode-industrie mooier te maken. Mijn job bestaat uit het begeleiden van modebedrijven naar een circulaire en maatschappelijk relevante bedrijfsvoering. Daarnaast spreek ik ook graag de consument aan. Zo werkte ik voor het Modemuseum van Antwerpen een begeleide wandeling uit rond duurzame mode.

Het boek is niet enkel bedoeld voor mensen die al veel interesse hebben in duurzaamheid, maar ook voor diegenen die nieuwsgierig zijn naar waar kleding vandaan komt. Het is zeker geen antimodeboek. We laten alle stappen die een kledingstuk aflegt zien, waardoor je naar mijn aanvoelen automatisch anders naar mode gaat kijken. We hopen dat onze lezer kleding zo meer gaat koesteren in plaats van het als wegwerpproduct te zien.”

Duurzame mode is geen makkelijke materie: hoe hebben jullie het aangepakt om er toch iets bevattelijk van te maken voor lezers van 8 tot 108?

Wynants: “Hoe breng je de kern van een boodschap? Leg het uit alsof je tegen een achtjarige praat. We moesten dus echt de essentie van waar kleding vandaan komt en welke impact dat heeft in boekvorm gieten. Dat was niet simpel, maar we hebben experts én kinderen gevraagd om het boek na te lezen om zeker te zijn dat we niks te simpel of te complex uitlegden. In een kinderboek kan je immers geen voetnoten plaatsen met extra info. Ook zonder die nuances moet alles kloppen. Ik denk dat we uiteindelijk wel geslaagd zijn in dit huzarenstukje.”

Thomas: “We moesten ook het evenwicht bewaken tussen positieve en negatieve verwoordingen. Het laatste wat we willen is onze lezers deprimeren, maar hen het gevoel geven dat alles vanzelf in orde komt is ook niet de bedoeling. We willen aan het denken zetten en geven ook concrete tips rond wat je zelf kan doen. Het was een heel lang proces, waarbij we goed hebben nagedacht wat zowel boeiend is voor kinderen als voor volwassenen. Het is echt bedoeld als samenleesboek, waarbij de ouders ook iets kunnen opsteken. Dat vind ik zelf ook de leukste kinderboeken.”

Jullie boek zit vol informatie, wist-je-datjes en opdrachten. Kunnen jullie elk al een weetje uit het boek verklappen?

Thomas: “Een weetje waar ik zelf oprecht van verschoten ben is wat het meeste impact heeft op de planeet. In de reis die een kledingstuk aflegt, is het niet het transport dat zorgt voor de meeste uitstoot (3 procent), maar wel hoe kleding wordt geproduceerd (71 procent) en hoe we kledij gebruiken en afdanken (23 procent). Hoe wij als consumenten omgaan met onze kleding is dus belangrijk. Wat of bij wie je wel of niet koopt is van tel.”

Wynants: “Ik ga voor een weetje vanop de geschiedenispagina. Wist je dat kinderen in het oude Egypte tot hun zesde in hun blootje rondliepen? De betekenis van mode en kleding is al enorm hard veranderd doorheen de jaren. Ik vind het boeiend om daarover na te denken, want dat betekent ook dat het modesysteem zoals we het nu kennen, niet altijd zo hoeft te blijven. Dat het nu hip is om tweedehands te kopen is bijvoorbeeld een positieve evolutie. Hopelijk kunnen wij ons steentje bijdragen aan een nieuwe, betere manier om met kleding om te gaan .”

Groeien broeken aan bomen? (16,99 euro), verschijnt bij Lannoo op 18 april.