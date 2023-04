Hoeveel liter water kost een T-shirt? Kinderboek ‘Groeien broeken aan bomen?’ toont hoe kleding gemaakt wordt

Met ‘Groeien broeken aan bomen?’ brengen duurzaamheidsexpert Jasmien Wynants en modeontwerpster Judith Thomas samen een kinderboek uit over waar onze kleding vandaan komt. Wij mogen enkele boeiende pagina’s uit het boek met jullie delen.

Hoe wordt je T-shirt gemaakt? Wat is de impact op de planeet? En kan het ook beter? Met deze vragen gingen Jasmien Wynants en modeontwerpster Judith Thomas aan de slag voor hun kinderboek ‘Groeien broeken aan bomen?’.

‘Het boek is zeker niet enkel bedoeld voor mensen die al veel interesse hebben in duurzaamheid, maar ook voor zij die nieuwsgierig zijn waar kleding vandaan komt’, vertelt Wynants in een interview met Knack Weekend. ‘Het is zeker geen antimodeboek. We laten alle stappen die een kledingstuk aflegt zien, waardoor je naar mijn aanvoelen automatisch anders naar mode gaat kijken.’

Lees hieronder in preview alvast enkele pagina’s uit het boek en leer bij over modematerialen en de impact van mode op onze planeet.