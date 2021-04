Beugelloze bh's zijn al een tijdje in opmars. Zeker nu we massaal thuiswerken ruilen we klassieke bh's vaker in voor een variant zonder beugel. Grote merken beweren dat ze met hun nieuwe lichting bralettes ook de grotere boezems bedienen, maar leveren zij wel het beloofde comfort? Knack Weekend test vijf exemplaren uit.

Ophelia Lingerie: het beste van twee werelden

Handgemaakte lingerie die zit als een tweede huid. Dat is de premisse van Ophelia Lingerie, het merk van de Antwerpse Ophelia Debisschop. Met haar label zet ze al zes jaar in op bh's die comfort en esthetiek met elkaar verzoenen. Ik test een van de klassiekers uit de kleine collectie: de fatale bra, een sexy kanten exemplaar waarvan ik vrees dat het niet de nodige ondersteuning zal bieden voor mijn D-cup. En inderdaad, bij de eerste pasbeurt moet ik heel even wennen: de materialen zijn zo zacht dat je ze bijna niet voelt zitten. Toch valt én blijft alles perfect op de plek, ook tijdens het wandelen of wanneer ik de trap op loop. Ik heb op geen enkel moment het gevoel dat mijn boezem meer vrijheid krijgt dan gewenst, maar ik heb evenmin last van knellende bandjes. Het beste van twee werelden. Voor deze bh's betaal je iets meer, maar het is z'n geld dubbel en dik waard. (MH)

Comfort: 5/5 Ondersteuning: 3/5 Esthetiek: 5/5 Fatala Bra, Ophelia Lingerie, 90 euro

&Other Stories: schattig, maar niet sexy

Deze Zweedse H&M-telg verkoopt al jaar en dag bralettes in alle denkbare kleuren. Net zoals bij veel andere beugelloze lingerie wordt er niet gewerkt met cupmaten maar met reguliere maten: 34, 36, 38, etc. Dat maakt het uitkiezen van een geschikt exemplaar een tikje uitdagender. Op goed geluk - want lingerie wordt tijdens coronacrisis niet gepast in de winkel - kies ik lichtblauw kanten exemplaar in maat 38. Daar pas ik met mijn D-cup opnieuw prima in. Het kant is vrij dik en stug, waardoor het een beetje schuurt op mijn gevoelige huid. De stof ligt ook niet perfect rond mijn borsten en door de pasvorm lijken ze warempel twee cupmaten kleiner. Het ziet er enigszins schattig uit, maar erg sexy voel ik me er niet in. De ondersteuning van deze bralette is minimaal maar voldoende: ik heb geen last van een uitbundig swingende boem tijdens het wandelen, maar push-ups tijdens mijn werkpauze zijn toch een tikje oncomfortabel. Een groot voordeel is het wel het klassieke bh-slot achteraan, waardoor dit exemplaar vlotjes aan en uit te trekken is. (MH)

Comfort: 2/5 Ondersteuning: 2/5 Esthetiek: 3/5 Floral Crepe Soft Triangle Bra, 29 euro

De geteste bralettes: Etam (linksboven), Ophelia Lingerie (rechtsboven), Prima Donna (midden), OYSHO (linksonder) en &Other Stories (rechtsonder) © GF

Etam: niet pingpong-proof

Een combinatie tussen makkelijke stof en sexy kant: dat is wat Etam belooft met hun 'neo'-lijn. Ik test nummer acht, een koningsblauwe triangelbh. Qua stevigheid zit het ontwerp meteen goed: het gebrek aan beugel wordt gecompenseerd door een strakke elastische strook. De verstelbare bandjes zijn een plus, al merk ik wel dat ik ze in de loop van de dag strakker moet aanspannen. Na een paar uur minimale beweging - thuiswerken, u kent het wel - krijg ik last van een dubbele borst: de stof knelt de bovenkant van mijn boezem, waardoor er een rare aftekening onder mijn shirt ontstaat. Ook de driehoekige vorm en mijn E-cup zijn geen ideale partners: waar in het midden wat stof lijkt te ontbreken, hangen de zijkanten er dan weer losjes bij. Als ultieme test besluit ik me te wagen aan een rondje pingpongen. Tevergeefs - ik moet de match net iets te vaak onderbreken om de bralette te herschikken. (JD)

Comfort: 2/5 Ondersteuning: 3.5/5 Esthetiek: 3/5 Neo Beha Nr. 8, Etam, 32,99 euro

Prima Donna Magnolia: klassieke kwaliteit

Wie een G-cup heeft, komt bij veel merken die stellen dat ze bralettes voor grote maten maken van een kale reis terug. Groot is relatief, en een G-cup is blijkbaar te groot. Niet bij Prima Donna, sowieso een betrouwbare leverancier voor rondborstige klanten. F is de grootste maat, maar ze past. Deze nieuwe Magnolia is niet de eerste beugelloze BH in hun gamma, en ze ziet er anders uit dan ik mij een bralette voorstel. Geen T-shirt-stof of iets wat een beetje op een sportbeha lijkt, ze ziet er uit als elke andere Primadonna-bh in mijn kast, maar dan zonder beugels. Kant, cups die je borsten ondersteunen, goed zittende bandjes en een brede stevige rugband, ze geven comfort en prima steun met een klassieke stijl. Ik had gehoopt dat een bh zonder beugels me zou verlossen van het-late-namiddag-korset-gevoel, maar dat blijkt niet veroorzaakt te worden door de beugels, maar door de stevig zittende rugsluiting. Die heeft de Magnolia dus ook. Ik heb ze daarom in mijn testweek met veel plezier gedragen, maar ook om een uur of zeven met een kleine zucht uitgedaan. (NLB)

Comfort: 4/5 Ondersteuning: 4/5 Esthetiek: 3/5 Prima Donna Magnolia, 79,90 euro

OYSHO: knap comfort

De Spaanse keten OYSHO heeft een vrij uitgebreid aanbod aan bralettes, gaande van XS tot L. Echt grote maten kunnen hier dus niet terecht, want met mijn D-cup moet ik me al beroepen op een M. Het stuk wordt standaard geleverd met een kleine vulling vooraan, wat voor mij nogal indruist tegen het bralette-principe en ook het comfort ondermijnt. Gelukkig kan je die vulling er heel gemakkelijk uit halen. De pasvorm is absoluut perfect: ik heb een mooie decolleté zonder dat er ergens iets knelt. Het kant biedt voldoende ondersteuning, zowel tijdens het wandelen en een uitbundige danssessie in de living. Ook na urenlang dragen zijn er nergens lijnen op mijn lichaam te bespeuren. Dit is, met andere woorden, het soort lingerie waarvan je vergeet dat je het aanhebt. De bandjes zijn vrij breed, dus erg subtiel is deze bralette niet, maar dat heeft ook voordelen: als de cafés straks weer open gaan en de temperaturen stijgen, zou ik deze bralette gerust durven dragen als T-shirt in combinatie met een hoge taillebroek. Het leven is aan de durvers.

Comfort: 4/5 Ondersteuning: 4/5 Esthetiek: 4/5 OYSHO, 22,99 euro

Handgemaakte lingerie die zit als een tweede huid. Dat is de premisse van Ophelia Lingerie, het merk van de Antwerpse Ophelia Debisschop. Met haar label zet ze al zes jaar in op bh's die comfort en esthetiek met elkaar verzoenen. Ik test een van de klassiekers uit de kleine collectie: de fatale bra, een sexy kanten exemplaar waarvan ik vrees dat het niet de nodige ondersteuning zal bieden voor mijn D-cup. En inderdaad, bij de eerste pasbeurt moet ik heel even wennen: de materialen zijn zo zacht dat je ze bijna niet voelt zitten. Toch valt én blijft alles perfect op de plek, ook tijdens het wandelen of wanneer ik de trap op loop. Ik heb op geen enkel moment het gevoel dat mijn boezem meer vrijheid krijgt dan gewenst, maar ik heb evenmin last van knellende bandjes. Het beste van twee werelden. Voor deze bh's betaal je iets meer, maar het is z'n geld dubbel en dik waard. (MH)Deze Zweedse H&M-telg verkoopt al jaar en dag bralettes in alle denkbare kleuren. Net zoals bij veel andere beugelloze lingerie wordt er niet gewerkt met cupmaten maar met reguliere maten: 34, 36, 38, etc. Dat maakt het uitkiezen van een geschikt exemplaar een tikje uitdagender. Op goed geluk - want lingerie wordt tijdens coronacrisis niet gepast in de winkel - kies ik lichtblauw kanten exemplaar in maat 38. Daar pas ik met mijn D-cup opnieuw prima in. Het kant is vrij dik en stug, waardoor het een beetje schuurt op mijn gevoelige huid. De stof ligt ook niet perfect rond mijn borsten en door de pasvorm lijken ze warempel twee cupmaten kleiner. Het ziet er enigszins schattig uit, maar erg sexy voel ik me er niet in. De ondersteuning van deze bralette is minimaal maar voldoende: ik heb geen last van een uitbundig swingende boem tijdens het wandelen, maar push-ups tijdens mijn werkpauze zijn toch een tikje oncomfortabel. Een groot voordeel is het wel het klassieke bh-slot achteraan, waardoor dit exemplaar vlotjes aan en uit te trekken is. (MH)Een combinatie tussen makkelijke stof en sexy kant: dat is wat Etam belooft met hun 'neo'-lijn. Ik test nummer acht, een koningsblauwe triangelbh. Qua stevigheid zit het ontwerp meteen goed: het gebrek aan beugel wordt gecompenseerd door een strakke elastische strook. De verstelbare bandjes zijn een plus, al merk ik wel dat ik ze in de loop van de dag strakker moet aanspannen. Na een paar uur minimale beweging - thuiswerken, u kent het wel - krijg ik last van een dubbele borst: de stof knelt de bovenkant van mijn boezem, waardoor er een rare aftekening onder mijn shirt ontstaat. Ook de driehoekige vorm en mijn E-cup zijn geen ideale partners: waar in het midden wat stof lijkt te ontbreken, hangen de zijkanten er dan weer losjes bij. Als ultieme test besluit ik me te wagen aan een rondje pingpongen. Tevergeefs - ik moet de match net iets te vaak onderbreken om de bralette te herschikken. (JD)Wie een G-cup heeft, komt bij veel merken die stellen dat ze bralettes voor grote maten maken van een kale reis terug. Groot is relatief, en een G-cup is blijkbaar te groot. Niet bij Prima Donna, sowieso een betrouwbare leverancier voor rondborstige klanten. F is de grootste maat, maar ze past. Deze nieuwe Magnolia is niet de eerste beugelloze BH in hun gamma, en ze ziet er anders uit dan ik mij een bralette voorstel. Geen T-shirt-stof of iets wat een beetje op een sportbeha lijkt, ze ziet er uit als elke andere Primadonna-bh in mijn kast, maar dan zonder beugels. Kant, cups die je borsten ondersteunen, goed zittende bandjes en een brede stevige rugband, ze geven comfort en prima steun met een klassieke stijl. Ik had gehoopt dat een bh zonder beugels me zou verlossen van het-late-namiddag-korset-gevoel, maar dat blijkt niet veroorzaakt te worden door de beugels, maar door de stevig zittende rugsluiting. Die heeft de Magnolia dus ook. Ik heb ze daarom in mijn testweek met veel plezier gedragen, maar ook om een uur of zeven met een kleine zucht uitgedaan. (NLB) De Spaanse keten OYSHO heeft een vrij uitgebreid aanbod aan bralettes, gaande van XS tot L. Echt grote maten kunnen hier dus niet terecht, want met mijn D-cup moet ik me al beroepen op een M. Het stuk wordt standaard geleverd met een kleine vulling vooraan, wat voor mij nogal indruist tegen het bralette-principe en ook het comfort ondermijnt. Gelukkig kan je die vulling er heel gemakkelijk uit halen. De pasvorm is absoluut perfect: ik heb een mooie decolleté zonder dat er ergens iets knelt. Het kant biedt voldoende ondersteuning, zowel tijdens het wandelen en een uitbundige danssessie in de living. Ook na urenlang dragen zijn er nergens lijnen op mijn lichaam te bespeuren. Dit is, met andere woorden, het soort lingerie waarvan je vergeet dat je het aanhebt. De bandjes zijn vrij breed, dus erg subtiel is deze bralette niet, maar dat heeft ook voordelen: als de cafés straks weer open gaan en de temperaturen stijgen, zou ik deze bralette gerust durven dragen als T-shirt in combinatie met een hoge taillebroek. Het leven is aan de durvers.