Copenhagen Fashion Week: deze 5 duurzame modemerken wil je leren kennen

De modeweek van Kopenhagen is achter de rug. De genodigden en fashion influencers toonden zich van hun meest stijlvolle kant – zelfs in de gietende regen – en de deelnemende merken zetten hun beste, meest duurzame beentje voor. Wij selecteerden vijf modemerken om te omarmen.

De modeweek van Kopenhagen legt de deelnemende modemerken duurzaamheidseisen op. Voldoen ze niet aan die eisen? No pasaran, you can’t sit with us. De Scandinavische fashion capital onderhandelt niet over duurzaamheid: van materiaalkeuze tot ethische werkomstandigheden, de merken die tijdens Copenhagen Fashion Week willen tonen wat ze in hun mars hebben, moeten een ontwerpstrategie hebben die rekening houdt met mensen, milieu en klimaat.

Nederlandse en Belgische mode-influencers, waaronder Nicole Huisman, Yara Michiels en Paulien Riemis, poseren tijdens Copenhagen Fashion Week – Getty Images

Net zoals de Stockholm Fashion Week – die zelfs een tijdje stopte omwille van duurzaamheidsredenen – zoekt de modeweek van Kopenhagen naar manieren om de negatieve impact van de modesector om te vormen naar een positieve impact.

Volledig perfect loopt dat nog niet uiteraard: een hoop mensen laten overvliegen naar je stad om nieuwe collecties te ontdekken is bijvoorbeeld niet zo klimaatvriendelijk, maar het stemt hoopvol dat zowel gevestigde waarden als nieuwkomers worden aangemoedigd om hun groenste beentje voorzetten. Een van de vele redenen om ook Copenhagen Fashion Week in je vizier te houden als het gaat om toonaangevende modeweken.

De Scandi cool merken Cecilie Bahnsen, Ganni, Saks Potts, Gestuz en Baum und Pfertgarten ken je misschien al, maar ook deze minder bekende namen zijn de moeite waard om te leren kennen.

A. Roege Hove

De Deense ontwerpster Amalie Røge Hove van het label A. Roege Hove opende de modeweek van Kopenhagen met een show in het designmuseum. Ze presenteerde een collectie van moderne, innovatieve gebreide stuks, gemaakt met een bijna zero-waste productietechniek. Alle items worden in Europa gemaakt. In mei mocht ze nog de Karl Lagerfeld-prijs voor innovatie van Woolmark in ontvangst nemen. Haar show op CPHFW opende ze met een transparante top, versierd met zilveren kralen, die deel uitmaakt van de nieuwe samenwerking van het merk met het eeuwenoude Deense designmerk Georg Jenson.



Paolina Russo

Het merendeel van de merken op CPHFW komt uit Scandinavische landen, maar ook brands uit andere modesteden zakken af naar Kopenhagen. Zo ook Paolina Russo, het in Londen gevestigde merk dat dit jaar de Zalando Visionary Award in ontvangst mocht nemen. Paolina Russo en Lucile Guilmard studeerden samen aan Central Saint Martins en debuteerden hun eerste runway collectie, genaamd Monolithic, tijdens CPHFW. Inspiratie haalden ze bij steencirkels, folklore en escapistische tienerdromen. Voor deze collectie combineren de ontwerpers ambachtelijke technieken met een geïndustrialiseerde productie. Paolina Russo werkt met restvezels, de jeansitems worden gemaakt met zo min mogelijk waterverspilling en het merk kiest voor monovezels (slechts één materiaal per stuk), wat het recycleren ervan gemakkelijker maakt. Cool, innovatief en duurzaam: een merk om in de gaten te houden.



Skall Studio

De Deense zussen Julie en Marie Skall vinden inspiratie in hun kindertijd: ze groeiden op in Noord-Jutland, waar ze de liefde voor het buitenleven en de natuur met de paplepel binnen kregen. Skall Studio focust zich daarom op verantwoorde en natuurlijke materialen zoals Deense wol, linnen, biologisch katoen en gerecycleerd kasjmier. Een verademing in een modelandschap dat nog te vaak kiest voor polyester als basismateriaal. Voor hun wollen en linnen items voorzien de zussen ongeverfde stuks, en sinds kort experimenteren ze ook met natuurlijk geverfde materialen. Ook produceren ze het grootste deel van hun collectie lokaal in Denemarken. Zo blijft de keten kort en vakmanschap bewaard. In hun nieuwe collectie, voorgesteld in de Koninklijke Bibliotheek van Kopenhagen, bieden ze voornamelijk stuks aan die gemakkelijk met elkaar te combineren zijn.



TG Botanical

TG Botanical is een merk uit Oekraïne, dat werd opgericht in 2020. Zoals de naam van het merk al prijsgeeft, heeft ontwerpster Tegyana Chumak een voorliefde voor natuurlijke, plantaardige materialen. De ontwerpster integreert ecomaterialen, plantaardige verftechnieken en de landbouwgeschiedenis van haar familie om stoffen te produceren van brandnetel, vlas en hennep. De sleutelkleuren van de nieuwe collectie – groen, mosterdgeel en elektrisch blauw – werden gemaakt van viooltjesbloemen, eikels, uienschillen en koffiebonen.

TG Botanical © Getty

Kasbah Kosmic

Last, but not least: ook België was vertegenwoordigd op CPHFW met het In Our Name-project van MAD Brussels. Het doel van het project is om de aanwezigheid van Belgische mode op de internationale modemarkt te ondersteunen en te versterken. Vier Brusselse ontwerpers, die momenteel in residentie zijn bij de MAD incubator, trokken samen naar de beurs CIFF x REVOLVER. De vier profielen werden gekozen voor hun creativiteit, innovatief onderzoek en duurzame aanpak.

Kasbah Kosmic mocht samen met MIPINTA, Kartchev en SKIN SERIES debuteren op CPHFW. Kenza Vandeput Taleb, oprichtster van Kasbah Kosmic, viert en bevraagt haar Algerijns-Belgische identiteit door Noord-Afrikaanse en West-Europese esthetiek te combineren in vrolijke ontwerpen. De ontwerpster gebruikt uitsluitend geüpcyclede materialen en mixt traditionele handwerktechnieken met zeefdruk en patchwork. Een naam om te onthouden.