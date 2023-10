Belgische ontwerper Igor Dieryck sleept drie prijzen in de wacht op modefestival Hyères

De Belgische ontwerper Igor Dieryck heeft drie prijzen in de wacht gesleept op het Internationale Mode-, Fotografie- en Accessoirefestival van Hyères. Meer dan ooit zette de jury op deze 38ste editie in op jong talent met creativiteit en durf.

Dieryck gaat naar huis met de publieksprijs, de Grand Prix van de jury en de Le19M des Métiers d’art, een wedstrijd waarbij jonge ontwerpers samenwerken met gevestigde namen uit de industrie. De drie prijzen zijn een mooie bekroning voor zijn erg prille carrière. Ze leveren hem niet alleen een mooie zakcent op, maar ook een jaar lang mentorschap en de kans om verschillende capsulecollecties te creëren met onder andere Galeries Lafayette. De 24-jarige Belg, afkomstig uit Aarlen, leerde de kneepjes van het vak aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerpen. Daar studeerde hij af in 2022. Intussen is hij aan de slag bij het mannenatelier van Hermès.

Belgische knowhow

Zijn eigen unisekscollectie doopte hij YESSIR en is goed doordracht, goed gesneden en goed genaaid. Hij combineert perfect uitgevoerd maatwerk met subtiele sportieve accenten en microdetails die doen glimlachen. Denk aan manchetknopen met de woorden YES en SIR of de letters Welcome. Dieryck maakt er een erezaak van om samen te werken met Belgisch ateliers en andere Belgische labels. Hij snapt als geen ander hoe belangrijk die samenwerking is om het verdwijnen van de lokale knowhow tegen te gaan en de ecologische voetafdruk van het kledingproces zo klein mogelijk te houden.

Op de prijsuitreiking toonde Dieryck zich bescheiden, nederig en scherpzinnig. Hij weet als geen ander dat hij nog erg veel te leren heeft en bedankte zijn ouders uitvoerig voor de steun, de begeleiding en het belang van een plan B. Toch droomt hij, heel voorzicht, van een eigen merk.