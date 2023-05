Sinds hij vorig jaar afstudeerde aan de Antwerpse Modeacademie gaat het hard voor Igor Dieryck. Hij werkt intussen voor Hermès, werd genomineerd voor het Modefestival in Hyères en lanceert nu een collab met het Belgische handtassenlabel KAAI. ‘Alles ging veel vlotter dan ik had verwacht.’

Bij aanvang van ons gesprek verontschuldigt Igor Dieryck zich meteen. ‘Ik ben voornamelijk Franstalig, dus ik durf soms foutjes te maken wanneer ik Nederlands spreek. Verbeter me dan gerust.’ Tijdens het daaropvolgende interview zullen we hem geen enkele keer op een fout betrappen.

Ook tijdens en na zijn opleiding aan de Antwerpse Modeacademie reed Dieryck een haast foutloos parcours. Als student werd hij geselecteerd voor een collab met het Belgische brillenlabel Komono. Vorig jaar in juni sleepte hij met zijn mastercollectie meteen twee prijzen in de wacht. Niet veel later kwam ook het Belgische handtassenlabel KAAI bij hem aankloppen voor een samenwerking, die binnenkort in de winkels ligt. Zijn ontwerpen sierden intussen al verschillende kranten en magazines, van de cover van Knack Weekend tot de styling van sterregisseur Lukas Dhont in The Guardian. In januari werd hij aangekondigd als één van de tien genomineerden voor het gerenommeerde modefestival van Hyères. En als klap op de vuurpijl tekende hij begin april een contract bij Hermès.



Van een aardig palmares voor een 24-jarige gesproken.

“Het was inderdaad een indrukwekkend jaar. Na mijn afstuderen belandde ik aanvankelijk in een zwart gat. Ik moest plots uitzoeken wat ik wilde doen. Omdat ik aan de Academie de jongste en meest onervaren was van mijn klas, had ik na mijn opleiding het gevoel dat ik eerst nog in België wilde groeien voor ik naar Parijs zou trekken. Ik liep daarom eerst twee maanden stage bij Meryll Rogge in Gent. Dat was superleuk, omdat ik gezien het kleine team meer verantwoordelijkheden kreeg dan een stagiair bij een groter huis. In oktober verhuisde ik naar Parijs voor een tweede stage bij Acne Studios, maar ik had nog geen plannen voor wat nadien zou volgen. Dat ik intussen de opportuniteit kreeg om bij zo’n historisch modehuis als Hermès aan de slag te gaan, maakt het jaar af. Ik heb er hard voor gewerkt, maar alles is veel vlotter gegaan dan ik had verwacht.”

Was het altijd al je droom om naar mode-walhalla Parijs te verhuizen?

“Niet echt. (glimlacht) Ik hou daarvoor eigenlijk te veel van België. Ik ben geboren en opgegroeid in Aarlen, niet ver van Luxemburg, maar als kind van een Vlaamse vader en later als student van de Academie in Antwerpen ben ik ook heel erg van Vlaanderen gaan houden. Ik voel me dus echt op en top Belg. Wel besefte ik dat het belangrijk zou zijn voor mijn carrière om naar Parijs te trekken. Intussen ontdekte ik dat de stad zo groot is dat je heel gemakkelijk je eigen ding kunt doen.”



En Hermès, was dat een label waarvan je hoopte dat het ooit op je cv zou staan?

“Hermès is voor mij een gerespecteerd label met een herkenbare visuele stijl en stempel op de sector. Hier binnenraken was niet per se iets waar ik op hoopte, omdat ik niet wist hoe realistisch dat idee zou zijn. Sinds enkele weken ben ik hier aan de slag als junior designer bij de menswear-afdeling, wat wil zeggen dat ik de senior designers help bij alledaagse taken, voornamelijk technische zaken. Tegelijkertijd kan ik aan enkele eigen stukken werken. We zijn immers net begonnen aan de najaarscollectie van 2024.”

Eind mei wordt je collab met het handtassenlabel KAAI gelanceerd. Hoe hebben jullie elkaar gevonden?

“In het verleden werkten ze al samen met andere alumni, zoals Marie Martens en Nel Maertens, dus ik vond het superleuk dat ze vorig jaar contact met me opnamen na het zien van mijn mastercollectie. Anders was ik het sowieso zelf van plan. (lacht) Aangezien ik vooral voor mannen ontwerp, vond ik het belangrijk dat de tas voor alle genders paste.”

Je werkte voor de print met waterverf.

“Tijdens mijn opleiding stond ik bekend voor mijn fascinatie voor ‘dégradés’. Het was een soort trademark, zelfs in die zin dat als iemand anders ermee aan de slag ging, werd gedacht dat het een ontwerp van mij was. Ik wilde daarom ook nu graag iets maken waarin je mijn stem herkent. Het is een print uit mijn mastercollectie die ik met waterverf schilderde op oud papier van mijn overgrootvader.”

De print bevat zelfs een handgeschreven tekst van je grootvader.

“Ik vind het interessant om mijn werk aan mezelf te verbinden. Niet uit egocentrische redenen, maar je kent uiteindelijk jezelf gewoon het best. Tijdens mijn research had ik enkele documenten teruggevonden in onze familiearchieven van mijn groot- en overgrootouders. Als kind vonden mijn broers en ik die link met het verleden altijd al erg interessant. Die print, en dus deze tas, is een manier om het verleden en het heden te verbinden.”



In oktober ding je op het Modefestival van Hyères als een van tien finalisten mee naar 20.000 euro en een project met Chanel. Wat zijn je verwachtingen?

“Ik doe totaal niet mee om te winnen. Hoe cliché het ook klinkt: ik ben blij dat ik het van mijn bucketlist kan afvinken. (lacht) Het is een droom waarvan ik niet verwacht had ze te kunnen beleven. Al op mijn dertiende keek ik naar de documentaires over het festival. In het verleden wonnen er regelmatig Belgen of alumni van de Academie, zoals Tom Van Der Borght, Anthony Vaccarello en Rushemy Botter. Als er een prijs uitkomt, zal ik natuurlijk heel blij zijn, maar daarop ligt mijn focus niet. Ik kijk er vooral naar uit om twee weken in Zuid-Frankrijk door te brengen, omringd door vrienden en mensen die ik bewonder.”

Wat ga je er presenteren?

“Aangezien ik intussen een fulltime job heb, ga ik er de sterkste stukken uit mijn afstudeercollectie tonen in combinatie met nieuwe stukken waar ik nu aan bezig ben. Ik vind het fijn om zo mijn bestaande collectie te laten evolueren. Na mijn opleiding wist ik dat het lang zou duren vooraleer ik opnieuw een project zou hebben dat volledig van mezelf is, aangezien ik bij Hermès als team naar het eindresultaat toewerk. Dit was mijn laatste kans.”

Vanuit een voorliefde voor de hypothese: wat als je toch met de hoofdprijs naar huis gaat?

“Ik voel me nog te jong om een eigen merk te starten en wil eerst meer van de industrie zien. Uiteraard droomt elke designer ervan om ooit iets van zichzelf te hebben, maar nu vind ik het leuk om eerst binnen een groter team als dat van Hermès ervaring op te doen.”



Je behoorde tot de laatste lichting die afstudeerde onder Walter Van Beirendonck. Met welke les van hem in het achterhoofd stap je verder je carrière in?

“Walter heeft me altijd gepusht om in mezelf te geloven, ook al snapte hij niet altijd onmiddellijk wat ik wilde tonen. Soms was dat frustrerend, maar het leerde me om te blijven vechten voor mijn ideeën. Ook binnen grotere huizen is dat een erg waardevolle les. Als je wilt dat jouw ideeën op de catwalk komen, moet je uiteindelijk je stem durven gebruiken.”