De impact van de coronacrisis op onze maatschappij, de kunst van het luisteren en mythes over de menopauze: het was een boeiend jaar dat we hoe dan ook niet snel zullen vergeten. Vijftien stukken die het lezen of herlezen waard zijn.

Eenzaamheid heeft niet per se iets te maken met alleen zijn, weet sociologe Leen Heylen, het is veel complexer dan dat. Wij laten zes mensen aan het woord over waar zij mee worstelen, en vroegen aan drie fotografen om een beeld uit hun archief te kiezen dat het idee van eenzaamheid uitdrukt.

De tuin van morgen is meer dan gras alleen, maar dat hoeft volgens groendesigner Ellen Fiers niet noodzakelijk veel moeite te kosten mits een passend ecologisch ontwerp.

Heb je weleens een fout verdoezeld of de waarheid verzwegen? Goed nieuws: dat is perfect normaal. Sterker nog, de meeste mensen liegen aan de lopende band tegen hun omgeving én tegen zichzelf. Waarom precies? Op die vraag zocht de Amerikaanse auteur Judi Ketteler een eerlijk antwoord.

Sommige mensen kunnen zich geen leven voorstellen zonder boeken. Anderen beschouwen ze als ontspanning op vakantie, nog anderen zien het punt er helemaal niet van. De vraag is: zijn boeken nuttig? En zo ja, waarom precies?

De mens is niet gemaakt om alleen te zijn. Toch staan veel singles er deze quarantaineperiode alleen voor. Wat doet die sociale isolatie met lichaam en geest?

. © Getty Images

We doen het elke dag, de hele dag, zou je denken: luisteren. Maar is dat wel zo? De Amerikaanse auteur Kate Murphy twijfelt daaraan in haar boek Je luistert niet. We zijn de kunst van het luisteren aan het verliezen en dat is slecht nieuws.

Het coronavirus maakt ook onzichtbare slachtoffers, maar die vind je in de statistieken niet terug. Het koppel met de kinderwens, de kankerpatiënt, de gestabiliseerde alcoholicus en iemand met een beroerte: vijf landgenoten over hun medische behandeling die op pauze werd gezet.

Ze krijgen gepersonaliseerde gerechten en drankjes voorgeschoteld, worden ontvangen op sluitingsdagen en hebben inspraak in de keuken: het heeft zo zijn voordelen om vaste klant in een sterrenrestaurant te zijn. Gastronomen over hun favoriete sterrenzaak: 'Als we iets teveel op hebben, brengt iemand van het personeel ons naar huis.'

Het mooiste meisje van het dorp wordt verliefd op de rijkste jongen, het lijkt een sprookje. Maar voor Christiane Brock werd het een nachtmerrie die ze met haar leven zou bekopen. Haar dochter Christel Stragier (55) vertelt.

De meeste vrouwen zitten er niet op te wachten, op de menopauze. Kwaaltjes, een uitdijende taille, minder zin in seks en het begin van je oude dag, je zou voor minder. Maar wat als het niet alleen kommer en kwel is, die overgang?

. © iStock

Vergeet het brood op de plank: een job waarin je je passies najaagt, lijkt het nieuwe statussymbool geworden. Moeten we allemaal op zoek naar die ene droomfunctie die ons niets dan voldoening geeft? 'Het is gevaarlijk om ervan uit te gaan dat elke job zingevend moet zijn.'

Terwijl de woningprijzen in België de hoogte in blijven schieten, zoeken jongeren naar alternatieve woonoplossingen. Uit noodzaak, maar ook omdat het kan. Sinan, Gergory en Harald wonen in een zelfgebouwd huis op wielen.

Allerlei verregaande maatregelen moeten de verspreiding van het coronavirus tegengaan. Hoe voelt dat voor iemand die ook in pre-coronatijden al moeite had met machtsvertoon? We vroegen het aan een anarchist.

. © Getty Images

We hebben allemaal vrienden nodig, maar wat doe je als je merkt dat het steeds lastiger wordt om nieuwe mensen te ontmoeten? 'Zelfs in mijn flatgebouw wordt er geen gesprek aangegaan.'

We laten ons collectief verleiden tot sapjeskuren, bannen koolhydraten en tellen dwangmatig elke zondige calorie die we doorslikken. Nochtans blijkt uit onderzoek dat we na een periode van intens diëten onvermijdelijk weer zwaarder worden. Gelukkig waait er een nieuwe wind: maak kennis met de antidieetbeweging, razend populair op Instagram.

