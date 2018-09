Sensoa ontkracht seksmythes: 'Je seksleven stopt niet omdat je hiv hebt'

De norm bestaat eigenlijk niet. Zo denken mensen dat twee tot drie keer per week seks hebben 'normaal' is, terwijl de Vlamingen volgens het grootschalige Sexpert gemiddeld een keer per week seks hebben. Laat je dus niet leiden door mythes en taboes wanneer je nadenkt over wat een normaal en gezond seksleven is.

Deze seksmythes wil Sensoa ontkrachten

Veel seks is het teken van een goede relatie: Het is niet omdat je vaker seks hebt, dat je meer tevreden bent over je seksleven. Alles hangt af van de verwachtingen en hoe je met deze verwachtingen omgaat. In het begin van een relatie heeft men gemiddeld gezien meer seks. Naarmate de relatie vordert, neemt dat af. In een langdurige relatie zal je periodes kennen van veel seks en periodes van minder of geen seks. De oorzaken zijn legio. Met elkaar blijven communiceren en daar tijd voor vrijmaken, is essentieel.

De beste seks is spontane seks : Seks komt niet altijd spontaan. Er is niet zoiets als een menselijke seksuele oerdrift. Zin krijgen in seks verloopt in verschillende stappen en iedereen heeft zijn eigen voorwaarden om seksueel opgewonden te geraken. Actief nadenken over die voorwaarden is dus belangrijk.

Voor een orgasme moet de penis altijd in de vagina & enkel seks met penetratie is echte seks : Seks is meer dan alleen vaginale penetratie. Onder seks valt elkaar aanraken, strelen, kussen en stimuleren met de mond, handen en vingers. Het is dus veel meer dan vaginale penetratie. Voor mannen bestaat gewoonlijk enkel penetratie om een orgasme te krijgen, voor vrouwen dan weer niet. Om als vrouw klaar te kunnen komen, is de juiste stimulatie van groot belang. Hoe dat gebeurt is persoonlijk, maar voor de meeste vrouwen is stimulatie van de clitoris belangrijk voor een orgasme.

Jongeren hebben steeds vroeger seks : Uit het Sexpert is gebleken dat jongeren gemiddeld voor het eerst seks hebben rond hun zeventiende. Er zit tegenwoordig gemiddeld meer tijd tussen de eerste kus en de eerste keer seks. Praten over seks met jongeren zet hen bovendien niet aan om er vroeger aan te beginnen. Een goede seksuele vorming zorgt voor verantwoorder seksueel gedrag. Zo lopen ze minder risico op soa's, ongeplande zwangerschappen en seksueel geweld.

Zwanger worden is gewoon een kwestie van goed plannen : Zwanger worden is niet zo gemakkelijk te regelen. Dat geldt voor mensen die actief zwanger willen geraken, maar ook voor zij die net een ongeplande zwangerschap willen vermijden. Het is niet zo simpel te controleren als mensen soms denken.

Met hiv kan je geen seks meer hebben : Na de diagnose van hiv hebben sommige mensen nog steeds veel seks en anderen helemaal niet. Je seksleven hoeft niet te stoppen omdat je hiv hebt. Hoe de diagnose een impact heeft op je seksleven is persoonlijk. Met de huidige opties in de medische wereld kan je een overdracht van hiv tijdens seks vermijden.

Seks is iets voor jonge mensen : Je seksleven verandert mee met je verschillende levensfases. Een groot deel van de Vlaamse ouderen blijft seksueel actief. Veel van hen geven bovendien aan dat ze seks nog steeds belangrijk vinden. Op seks staat dus geen vervaldatum.

Aan pijn bij het vrijen kan je niets doen : Pijn bij het vrijen komt vaak voor en pak je best samen met je partner aan. Maar liefst een op vijf vrouwen heeft er last van. De pijn kan verschillende oorzaken hebben (medische en mentale), maar er bestaan gelukkig manieren om de pijn aan te pakken.

Jongens zijn de jagers, meisjes de prooi : De jager-prooimythe is heel erg stereotiep, maar helaas nog veelvoorkomend. Nochtans zorgt dit voor heel wat problemen. Meisjes kunnen, net zoals jongens, het initiatief nemen. Als man kan je gerust ook wachten tot de vrouw de eerste stap zet. Trek je dus niet te veel aan van wat er van je verwacht wordt, maar heb respect voor de andere partij. Denk als man niet dat je moet blijven aandringen en denk als vrouw niet dat je 'nee' moet zeggen wanneer je eigenlijk zin hebt om in te gaan op de avances. Let op woorden en lichaamstaal en stop met avances wanneer je merkt dat de andere partij niet geïnteresseerd is.

Het belangrijkste bij de seks is dat de man klaarkomt : De orgasmekloof bestaat echt: negentig procent van de mannen heeft (bijna) altijd een orgasme. Bij vrouwen is dat maar achtenveertig procent. Volgens onderzoek komen vrouwen minder makkelijk klaar tijdens penetratieseks, omdat de clitoris op die manier minder gestimuleerd wordt. Opwinding is de eerste stap, techniek de tweede. Zowel vrouwen als mannen komen tijdens soloseks gemiddeld na vier minuten klaar.

Iedereen heeft het voor zijn twintigste al gedaan: Uit studies blijkt dat tien procent van 18 tot 29-jarigen nog geen penetratieseks heeft gehad. Bij de 30 tot 39-jarigen is dat nog steeds drie procent. Ongeveer een halve procent heeft ook geen andere vorm van seks gehad, zoals strelen of orale seks. De redenen hiervoor lopen uiteen: soms is het bewust, soms komt het door externe factoren.