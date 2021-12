Is de wereld om zeep? Of is er nog hoop dat het beter kan? In de podcast 'Doendenkers' gunnen vier inspirerende denkers ons een blik in hun hoofd. Deze week: Nicolas Decloedt en Caroline Baerten van groenterestaurant Humus x Hortense over plantaardig koken, safe workspaces en pionierschap in de gastronomie.

Hoe maak je als kok een verschil in de keuken? Niet enkel op het bord, maar ook voor onze planeet? Met die vragen in het achterhoofd startten Nicolas Decloedt en Caroline Baerten Humus x Hortense in Brussel, een restaurant dat zich focust op duurzame gastronomie. Hun missie? De klanten, voor het merendeel géén fulltime vegetariërs, bewustmaken van de veelzijdigheid van een keuken zonder vlees of vis.

In hun restaurant werken ze met lokale ingrediënten die duurzaam geteeld worden. Hun menukaart volgt het ritme van het veld in plaats van omgekeerd en wordt ongeveer elke zes weken aangepast, afhankelijk van wat de natuur te bieden heeft. Die aanpak loont: Nicolas werd in 2019 door Gault & Millau uitgeroepen tot beste groentechef van het jaar en dit jaar werd Humus x Hortense bekroond met een eerste groene Michelinster.

In deze podcast gaat Rik De Bruycker in gesprek met het koppel over fietsen in Brussel, de groene revolutie in de gastronomie en seksisme in de kokswereld.

