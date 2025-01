Weekendje weg in Rome: de beste adressen

In deze maandelijkse rubriek geeft Knack Weekend de beste adressen en tips voor een lang weekend weg. Deze keer: een geslaagde gastronomietrip in Rome.

Waarom nu?

In 2025 wordt het nog drukker dan normaal in Rome, met het Heilige Jubileumjaar in de katholieke kerk. Wie een trip plant, gaat dus het best in de wintermaanden. Om zoals echte Romeinen mee te kunnen praten over pasta, pizza en aperitivo verzamelden wij een handvol gouden tips.

Pasta

Zeven dagen per week pasta? Een normale zaak in Rome. De Heilige Vier zijn de carbonara; de all’amatriciana, met eigeel, guanciale (gepekelde varkenswangetjes), tomatensaus en pecorinokaas; de cacio e pepe (kaas en peper), met smeuïge schapenkaas; en de gricia, voorouder van de all’amatriciana en op dezelfde manier bereid, maar dan zonder de tomatensaus. Wij genoten van een cacio e pepe met zwarte truffel in Cipasso, aan het Firenzeplein. Daar zit je ook meteen goed voor een aperitief bij Obicá (beroemd door de buffelmozzarella) en een gelato van pistache en banaan bij Giolitti, een Romeins instituut dat ijsliefhebbers al sinds 1910 op hun wenken bedient.

Andere adressen voor pasta: Armando al Pantheon, L’Arcangelo en Trilussa.

Pizza

Het ultieme Romeinse streetfood krijg je hier niet in de vertrouwde ronde vorm, maar in teglio, met de schaar geknipte ‘tegels’ uit rechthoekige pizza’s. Bonci’s Pizzarium – onsterfelijk sinds de documentairereeks Chef’s Table op Netflix – is erg goed, maar zo druk dat je er amper binnenraakt. Ga liever naar Mercato Centrale in Rome Termini, het gigantische treinstation waar zowat elke Romereis begint. Dat is hét adres voor een overheerlijke streetfoodmaaltijd, zoals een smashburger of een carciofi alla giuda, een gefrituurde artisjok. Wij aten er knapperige, overheerlijke pizza verde met pesto en courgette en een bianca met ham.

Andere pizza-adressen: Remo, Ostiense en Pizzaré. Andere markten met streetfood zijn de Trionfale of de markt van Testaccio.

Caffè

Qua vloeibare levensnoodzakelijkheden kun je in Rome niet om koffie heen. Ontbijten, daar doen Romeinen niet aan mee. Liever gaan ze in hun favoriete koffiezaak aan de toog staan met een espresso en eventueel een dulce of zoet gebakje, zoals een cornetto, crostata of panettone. Een vakkundig getrokken espresso voor amper anderhalve euro is zowat overal in de stad verkrijgbaar, maar als het écht bijzonder mag zijn – met Zuid-Amerikaanse, medium geroosterde en dubbelgewassen specialty beans – dan is Faro je ding. Niet bepaald in het centrum, maar de vriendelijke bediening en het gesofisticeerde aanbod van deze jonge koffiezaak zijn een verademing in vergelijking met de vermoeide indruk die de meer gevestigde horecazaken in Rome vaak maken.

Andere koffieadressen: La Fenice, La Casa del Caffè en Love.



3 x aperitivo en cocktails

Terra Satis

Onze favoriete aperitiefwijk is Trastevere, waar de passeggiata (een gemoedelijk wandelingetje op weg naar het restaurant, waarbij je kijkt en bekeken wordt) tot een kunst is verheven. We zouden elke dag opnieuw kiezen voor Terra Satis, aan de Piazza dei Ponziani. Het door groen omhulde terras is een oase in het vaak hectische Rome.



La Punta

Het terras van Terra Satis ligt om de hoek van onze favoriete Romeinse cocktailbar: La Punta, een Mexicaans-geïnspireerde zaak waar niet alleen de margarita’s, maar ook de taco’s van uitmuntende kwaliteit zijn.



W Hotel

Dit hotel heeft een rooftopterras met een houtoven waaruit de chef lekkere pizza tovert, en op de binnenkoer slaan een cocktailbar en een restaurant (Giano) de handen in elkaar voor een sfeervolle gastronomische ervaring.



Andere cocktailadressen: Jerry Thomas Speakeasy, Drink Kong en The Barber Shop.

Drie wijnadressen: Ferrara, Latteria en L’antidoto.