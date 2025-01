Brussel bruist: 3 adressen en activiteiten in de hoofdstad

Alle (snel)wegen leiden naar Brussel. Drie recent geopende adressen en activiteiten voor een weekendje in onze hoofdstad.

1- Big Apple

Beeld je in: een rooftopbar met bordeauxrode zetels, het bruisende stadsleven onder je voeten. Daarvoor hoef je gelukkig niet helemaal naar New York. Bij restaurant Akai in Brussel draait het menu om een gedurfde mix van Aziatische en Mexicaanse invloeden. Begin met de edamame in een pittige chili-knoflooksaus of waag je aan de tonijn-noritaco’s. Na acht uur gaat de energie in Akai een versnelling hoger: de dj draait, de muziek wordt luider en de sfeer relaxter.



Bolwerklaan 14, 30ste verdieping, 1210 Sint-Joost-ten-Node, akaibrussels.com

2- Betaalbare nacht

Een dubbele lobby, een bar, een tuin en een fitnessruimte: het pas gerenoveerde boetiekhotel Jill heeft zowat alles in huis voor een citytrip in eigen land. Met 55 kamers biedt het verschillende betaalbare opties voor zowel tweepersoons- als gezinskamers. Bij de ontbijt- en lunchzaak Nook kun je doorheen de dag terecht voor een snelle hap. De specialiteit? Premium hotdogs. De beste manier om het hotel te bereiken is per trein, aangezien het op een steenworp ligt van station Brussel-Zuid. Via de Marollen wandel je op slechts een twintigtal minuten naar het centrum van de stad.



Vanaf 79 euro per nacht, Fonsnylaan 9, 1060 Sint-Gillis, jillhotel.com

© GF

3- Breekbaar

Na een veelbesproken eerste editie keert ceramic.brussels terug naar Tours & Taxis, waar enkele dagen lang het beste van de internationale keramiekkunst wordt gevierd. Dit jaar speelt Noorwegen een prominente rol en zet het de rijke traditie van Scandinavische keramiek in de kijker. Sculpturale meesterwerken worden gepresenteerd door gerenommeerde galeries zoals SKOG Art Space en KIOSKEN.

Van 22 tot 26 januari, ceramic.brussels

Lees ook: Geproefd en goedgekeurd: 4 nieuwe restaurants in Brussel