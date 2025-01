Podcast: is breien het nieuwe yoga? Waarom handwerk aan een comeback bezig is

In de gloednieuwe wekelijkse podcast Weekend op Woensdag onderzoeken de journalisten van Knack Weekend wat lifestyletrends en maatschappelijke fenomenen over ons vertellen. Deze week duikt human interest-journalist Nathalie Leblanc in de comeback van handwerk en legt ze uit waarom het een renaissance beleeft.

Bewegen en mindfulness worden vaak geprezen als dé ingrediënten voor een sterk mentaal welzijn. Maar een activiteit zoals een hobby vinden, krijgt zelden dezelfde aandacht – en dat is onterecht. Handwerken, bijvoorbeeld, blijkt verrassend heilzaam voor de geest. Human interest journalist Nathalie LeBlanc gaat in gesprek met onder andere de Deense neurowetenschapper Julia F. Christensen om te achterhalen waarom hobby’s en creatieve bezigheden heilzaam zijn voor onze geestelijke gezondheid.

Zijn creatieve hobby’s krachtiger dan passieve ontspanning of standaardactiviteiten zoals sporten of mediteren? Hoe ontdek je welke hobby echt bij jou past? Wat houdt een ‘flow’-ervaring in, en welke neurologische en psychologische processen spelen daarin een rol? In deze aflevering legt Nathalie Le Blanc uit waarom handwerk misschien wel de therapie van de toekomst wordt.