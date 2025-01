Recept voor cowboy beef chili: een gepimpte versie van chili met ribeye

Haast en spoed zijn zelden goed. Gelukkig is er in het weekend extra veel tijd om nieuwe recepten uit te proberen. Deze week serveren we een gepimpte versie van chili: met ribeye in plaats van gehakt.

Je kunt een deel van het vlees vervangen door rode bonen uit blik. De ribeye is een echte smaakbom, vervang het liever niet door mager rundvlees. De opgelegde jalapeño’s kun je kant-en-klaar in bokaal kopen.

Voor 4 personen



1,5 kg ribeye, in stukken gesneden

2 el olijfolie

1 grote ui

3 teentjes knoflook

2 rode paprika’s

500 ml runderbouillon

1 el chipotlepoeder of ­chilipoeder (of meer naar smaak)

2 tl gerookte paprikapoeder

2 tl komijnpoeder

2 tl oregano

2 jalapeño’s, in ringetjes, opgelegd

100 g cheddar, geraspt

100 ml zure room

Handvol verse korianderblaadjes

Peper en zout

1. Snijd het vlees in kleine blokjes, pel en snipper de ui en knoflook en snijd de paprika in blokjes.



2. Verwarm de oven voor op 175 °C. Verhit de olijfolie in een grote pan of braadpan. Bak de runderblokjes op middelhoog vuur rondom bruin. Haal ze uit de pan en zet apart.



3. Fruit de ui, knoflook en rode paprika op laag vuur tot ze zacht zijn. Roer de kruiden erdoor en bak zo’n 2 minuten mee.



4. Doe het rundvlees terug in de pan en giet er de runderbouillon bij. Breng aan de kook en zet 3 uur in een voorverwarmde oven. Roer af en toe, en voeg wat extra bouillon of water toe als het te droog wordt.



5. Schep de chili in kommen. Garneer met geraspte cheddar, een lepel zure room, jalapeñoringetjes en verse korianderblaadjes.



6. Serveer met een lekker stuk brood erbij.

