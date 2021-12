Is de wereld om zeep? Of is er nog hoop dat het beter kan? In de podcast 'Doendenkers' gunnen vier inspirerende denkers ons een blik in hun hoofd. Deze week: architect Oana Bogdan over duurzame steden, het belang van vrouwelijke designers en springen in het diepe.

Oana Bogdan is een ronkende naam in de wereld van de architectuur. Samen met vroegere Vlaamse bouwmeester Leo Van Broeck runt ze het gerenommeerde architectenbureau Bogdan & Van Broeck, dat zich focust op duurzame stadsontwikkeling. Afgelopen jaar gebruikte ze haar stem dan weer om de kennis over vrouwelijke designers op te krikken via Wikipedia..

Oana werd geboren in het communistische Roemenië en kwam als Erasmus-student in Leuven terecht. Ze schopte het tot docent op de KUL en ze had ook een opvallende rol in de interimregering van haar geboorteland. Een half jaar lang ging ze er aan de slag als Staatssecretaris van Cultuur.

'De zijstap in de politiek heeft mijn positie heel erg veranderd. Ik heb een sterk accent. Wanneer ik vroeger iets probeerde te zeggen, werd ik onderbroken, alsof ik onzichtbaar was. Nu word ik gehoord. Dat is een goede zaak, maar het is jammer dat je als vrouw een label of een functie moet hebben voor er naar je geluisterd wordt.'

In de podcast heeft Rik De Bruycker het met Oana Bogdan over de toekomst van onze steden, een hypothetische samenwerking met Kanye West, de kracht van meditatie en het nemen van risico's. 'Mensen die veel courage tonen, verschieten van zichzelf.'

