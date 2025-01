Meer dan een shotje: is vodka de nieuwe gin?

Drankexpert Michel Verlinden proeft van de nieuwe trends. Deze week signaleert hij de opwaardering van vodka.

Veel vodkamerken hebben het tegenwoordig moeilijk. Het distillaat wordt geassocieerd met de partycultuur van afgelopen decennia en met feestvierders die in discotheken vodka met allerhande mixers naar binnen gieten. De laatste jaren duiken echter steeds meer nieuwe merken op, waaronder Belgische, die interessante stappen zetten om vodka op een nieuwe manier te benaderen en in de markt te zetten. Hun focus daarbij ligt zowel op duurzaamheid als op een hernieuwde aandacht voor ambacht en terroir.

In een stadspaleis in de schaduw van de Gentse Sint-Baafskathedraal distilleert Dada Chapel bijvoorbeeld een vodka op basis van Belgische aardappelen van het Mona Lisa-ras. Ze distilleren hun vodka ook minder vaak dan klassiek het geval is, waardoor er meer smaak overblijft in het eindresultaat.

Ook Tipsy Tribe in Koekelberg, de enige Brusselse brouwerij die tegelijk een distilleerderij is, zet in op duurzaamheid, onder andere door zoveel mogelijk energie te halen uit zonnepanelen en de voorkeur te geven aan lokale ingrediënten.

Vodka is niet langer een drank die je achteloos achteroverslaat in een nachtclub.

Familiestokerij Filliers uit Bachte-Maria-Leerne (Deinze) verkleint z’n ecologische voetafdruk door in te zetten op een zo efficiënt mogelijk productieproces. Het beschikt bijvoorbeeld over eigen boorputten voor water en recupereert water voor een volgend kooksel of om de kantoren op te warmen.

Ten slotte krijgen ook verpakkingen een make-over: het Franse Le Philtre wordt verkocht in flessen van gerecycleerd glas. De boodschap die alle initiatieven uitdragen is duidelijk: vodka is niet langer een drank die je achteloos achteroverslaat in een nachtclub. Het kan een bewuste keuze zijn, die vakmanschap en ecologische innovatie combineert.

GEPROEFD EN GEKEURD: AMBACHTELIJKE VODKA’S

Potato Vodka, Dada Chapel, 37 euro, dadachapel.com

Rijke, aardse geur met vegetale toetsen. In de mond een zijdezachte, bijna romige textuur met toetsen van boter en witte peper.

Organic Vodka, Le Philtre, 49 euro, lephiltre.com

Frans, biologisch, zonder toegevoegde suikers. Subtiele aroma’s van witte bloemen en citrus. Tonen van graan met een vleugje amandel. Frisse, droge afdronk.

Ultra Premium Vodka, Van Hoo (Filliers), 25 euro, filliersdistillery.com

Tonen van rijpe peer en karamel in de neus. Een zachte start evolueert naar smaken van gekonfijt fruit en honing. Warme, licht kruidige afdronk.

Vivre, Brussels Craft Vodka, Tipsy Tribe, 32 euro, tipsytribe.be

Onze favoriet, gedistilleerd in Koekelberg. Geur van vers graan en geroosterd brood. Zachte en ronde smaak. Subtiele tonen van vanille.

