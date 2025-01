De favoriet van prinses Diana: het verhaal achter de Lady Dior-handtas

Waarom de Lady Dior nog steeds een van de populairste handtassen van het Franse modehuis Dior is.

Naam: Lady Dior, uitgegeven door Dior

Ontwerper: Gianfranco Ferré

Eerste uitgave: 1995

200.000. Zoveel Lady Dior-handtassen gingen over de toonbank binnen de twee jaar na de officiële lancering in 1995. Anno 2025 is het kleinood nog steeds een van de populairste tassen van het Franse modehuis.

Wie ‘Lady Dior’ googelt, begrijpt meteen waarom. Naast de vele varianten die vandaag te koop zijn, springen vooral de honderden foto’s van prinses Diana met de tas in het oog. Lady Di droeg het accessoire bijna dagelijks: naar staatsbezoeken, op het strand en zelfs naar het Met Gala. Het was overduidelijk haar favoriet, precies wat Gianfranco Ferré in gedachten had toen hij de tas ontwierp.

De Italiaanse ontwerper werkte toen al enkele jaren voor Dior in Parijs en liet zich inspireren door het cannage-motief, een klassiek patroon dat Christian Dior ooit bedacht als knipoog naar de rotanstoelen waarop hij zijn gasten liet plaatsnemen tijdens zijn eerste modeshows. Ferré hield het ontwerp verder minimalistisch: een stevig, vierkant lichaam, ronde handvatten en vier gouden bedels die ‘Dior’ spellen. De tas kreeg de naam ‘Le Chouchou’, oftewel ‘de favoriet’.

Middelgrote Lady Dior in zwart kalfsleer met witte hars­parels, 9000 euro. © Dior

De grote doorbraak kwam onverwachts. In 1995 had Bernadette Chirac, toenmalige first lady van Frankrijk, een geschenk nodig voor prinses Diana, die Parijs bezocht voor de opening van een Cézanne-expositie. Dior kreeg de opdracht om een exclusieve Chouchou te leveren, en zo maakte de tas haar werelddebuut. De people’s princess bleek een grote fan en bestelde de tas in meerdere uitvoeringen. Gevolg: de tas was in geen tijd uitverkocht en de ateliers konden de vraag amper bijhouden. Uiteindelijk werd de handtas herdoopt tot Lady Dior, als eerbetoon aan ’s werelds grootste chouchou.

Sinds haar debuut heeft de Lady Dior tal van metamorfoses ondergaan. Ze verscheen in nieuwe kleuren, maten en materialen, van fluweel en zijde tot de nieuwste editie met metalen ringen en parels. Onder de noemer Lady Dior Art nodigt Dior elk jaar kunstenaars uit om hun visie op de tas los te laten. Toch blijft de originele zwarte variant met gouden details voor velen het ultieme icoon – een echte chouchou.

De tas is in verschillende uitvoeringen verkrijgbaar. Vanaf 4700 euro voor de mini. Meer info: dior.com