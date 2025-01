Een berg minder zorgen: tips om te gaan skiën of snowboarden met een krap budget

Materiaal, outfits, skipas, verblijf, vervoer, boodschappen, après-ski… Wie naar de sneeuw wil, moet al eens z’n portemonnee trekken. Wij verzamelden een lawine aan tips om jouw vakantie betaalbaar én duurzaam te houden.

Warme kleren, zachte prijzen

Een sneeuwproof outfit kan prijzig zijn, maar slimme shoppers kopen met korting. Bij de website sportsdirect.be krijg je tien procent korting door gewoon de nieuwsbrief aan te klikken. In Zandhoven zit een wintersportoutlet die zichzelf de oudste van het land noemt: Ski Outlet. Massaverkoop in Dendermonde is naar eigen zeggen dan weer de grootste ski-outlet van België. En vergeet de grote outletcenters niet, zoals Designer Outlet Roosendaal, net over de grens. Daar scoor je merken als Falke, Brunotti en Adidas.

De rental collectie van Perfect Moment

Te huur: skivest

Eerste keer op de piste? Dan weet je misschien nog niet of je een sneeuwliefhebber bent of eerder Bambi on ice. Huur dan gewoon je outfit. Een ski-jas bijvoorbeeld, vanaf drie euro per dag. Skimium, een dochterbedrijf van Decathlon, is als verhuurketen actief in meer dan tweehonderd skigebieden in Europa. Je kunt er kortingen stapelen, bijvoorbeeld als je voor meerdere personen huurt of door simpelweg je Decathlon-klantenkaart te scannen.



Ook ‘premium skiwear rental’ zit in de lift: het huren van duurdere outdoormerken. Denk aan Oakley of Patagonia. Je kunt daarvoor onder meer terecht bij Ski Service in Verbier of het onlineplatform Cirkel Supply, dat de kleren levert aan de deur van je accommodatie in Zwitserland. Wil je de piste op alsof je zo uit een modecatalogus komt? Neem dan een kijkje bij de rental collection van Perfect Moment. Daar huur je designerskipakken voor pakweg twintig euro per dag, terwijl ze in de winkel makkelijk duizend euro of meer kosten. Alsof je een sportwagen huurt voor de prijs van een step.

Refurbished: ski’s met een tweede adem

Tweedehands kopen is helemaal hip, en dat is in sneeuwland niet anders. Klassiekers zoals Vinted of Facebook blijven toppers voor tweedehandskoopjes. Op Facebook vind je grote groepen zoals ‘Tweedehands Ski- en Snowboardkleding’ of ‘Ski & Snowboard – Belgische tweedehandse Ski & Snowboard gear’.



Een minder bekende tip is Everide, een online platform en mobiele applicatie waar je enkel outdoorkleding en materiaal vindt. De online marktplaats bestaat sinds 2021 en heeft zich in korte tijd helemaal op de kaart gezet als specialist in tweedehands snowboard- en skimateriaal. Als je helemaal zeker wilt zijn dat je topmateriaal tweedehands aankoopt, is Mountainlab uit Leuven een insidertip. Deze specialist in refurbished sneeuwmateriaal is gestart door een Belgische bergspecialist. De ski’s zijn maximaal vier jaar oud en werden volledig nagekeken, onderhouden, gewaxt en geslepen.

everide.app, mountainlab.be

© Getty Images

Slim met je skipas

Skipassen zijn vaak de grootste slokop in je vakantiebudget. Zo kost een zesdaagse skipas in het bekende Tignes al 428 euro per persoon. 7 tips voor een skipas die geen sneeuwstorm op je bankrekening veroorzaakt.

1. Kies een minder bekend dorp waar je ook toegang krijgt tot een groter gebied. Dat lukt bijvoorbeeld in het Franse La Norma. Prijs van een zesdaagse skipas is 211 euro en je mag ook één dag gratis op avontuur bij de buren. Gelijkaardige bestemmingen zijn het Franse Pra Loup, het Italiaanse Sestrière of het Oostenrijkse Wildschönau.



2. Boek op voorhand en koop je skipas online. Dat levert soms kortingen tot vijftig procent op.



3. Vergelijk. Websites zoals snowplaza.be of wintersport.be zetten alle skipasprijzen overzichtelijk op een rij.



4. Check de Zuidelijke Alpen. Die liggen iets verder en je moet daardoor ook iets meer moeite doen om ze te bereiken. De skipassen zijn er een tikkeltje goedkoper, bijvoorbeeld in het Franse Alpe d’Huez, Vars of Risoul.



5. Schaf je een seizoenspas aan. Wanneer je vaker skiet of ook in de zomer naar de bergen trekt, spaar je zo geld uit. Zo unlockt de Zwitserse Magic Pass meer dan veertig skigebieden en geeft die bovendien óók in de zomer toegang tot de magische bergen. Koop de pas in april, dan is de prijs het laagst (423 euro).



6. Laat je kids gratis de berg op. Gratis? Jazeker. Zonder addertjes onder de sneeuw. In veel skigebieden krijgen kinderen (meestal tot 12 jaar, soms jonger) een gratis skipas. Waar? Onder meer bij Stubai Gletscher, Hochzeiger/Pitztal, Silvretta Arena, Tignes, Dolomiti Superski en Kronplatz.



7. Speur naar deals. Zo krijg je bij Dolomiti Superski tijdens de ‘spring days’ in maart een skipas van zes dagen voor de prijs van vijf. Les 3 Vallées geeft serieuze familiekorting met de Family Flex deals vanaf drie personen; en in Ski Amadé zijn skipassen vanaf het derde betalende kind gratis.

Saint Anton am Arlberg in Oostenrijk



De pakketreis: goedkoop en makkelijk

Ben je goedkoper af met een pakketreis waarin je verblijf, skipas, materiaal en soms ook vervoer zijn inbegrepen? Het antwoord: meestal wel. Grote touroperators zoals TUI kopen kamers en skipassen massaal in en bij ‘massaal’ hoort automatisch ook ‘grote korting’. De prijzen bij Sunweb en Snowtrex zijn inclusief skipas en dat scheelt een hoop in je budget. Je boekt al voor minder dan 400 euro een zesdaagse skitrip.



Ook kleinere reisbureaus kunnen interessant zijn. Zo organiseert Tramontana uit Waregem skireizen met de bus. Nóg minder bekend zijn de Belgische skiclubs. Deze verenigingen brengen sneeuwliefhebbers samen en organiseren vaak skireizen met voordelen. Als lid scoor je korting op je skipas en kun je samen met andere leden een accommodatie delen. Bij Zondal in Antwerpen krijg je voor amper 105 euro een hele week Nederlandstalige skilessen.

Griekse sneeuw

Het cliché zegt dat je in de Alpen niet langer goedkope skibestemmingen vindt, maar dat klopt niet. Meer nog: de goedkoopste skigebieden liggen voornamelijk in de Franse Alpen. Dat bevestigt ook holidu.nl. Die website voor vakantiewoningen maakte een top tien van de goedkoopste gebieden in Europa op basis van skipas, accommodatie en eten ter plaatse. De ranking wordt bijna volledig gevuld door Franse gebieden.



Verrassend op nummer twee staat het Griekse skigebied rond Mount Parnassos, op twee uur rijden van Athene. De Belg Dimitri Papageorges is niet verbaasd, want hij organiseert met zijn start-up Greekpeaks sneeuwreizen naar Griekse skigebieden. Deze avontuurlijke tourski-reizen zijn volledig uitgestippeld en begeleid, waardoor ze niet meteen een budgetoptie zijn. Toch kent hij het gebied als geen ander: ‘Kleinschalig, betaalbaar, exotisch en gezellig.’ Skiën met een vleugje zon en tzatziki, wie had gedacht dat de goden van Olympus ook wintersporters waren?





Voorjaar in Val Thorens © Unsplash

Paaspistes en party’s

April is de maand van goede sneeuw en dalende prijzen. De paasvakantie valt dit jaar ideaal voor budgetbewuste reizigers: vroeg in de maand april en bovendien hebben de Fransen pas in mei paasvakantie. De voorbije jaren lagen de pistes er in de lente maagdelijk wit bij. Veel skigebieden kennen een verschuiving van de seizoenen. Ook een trend zijn de fin de saison feesten: skioorden sluiten midden tot eind april met nog relatief goede sneeuwcondities, bodemprijzen en volop entertainment. Zo heeft Verbier het festival ‘April. But make it Verbier’, en Val Thorens de ‘DutchWeek’ in mei. De lente roept, maar de bergen fluisteren: ‘Nog een laatste run!’

