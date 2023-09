50 jaar Togo: 10 interieurs waarin de designzetel zich perfect thuis voelt

De Togo mag dit jaar vijftig kaarsjes uitblazen, en hoe: de modulaire designzetel van Ligne Roset is populairder dan ooit. Fan of niet, wij vonden het alvast een goede gelegenheid om terug te blikken op enkele recente interieurreportages waarin de Togo in de spotlights stond.

1. In een goed gecureerde, lichtrijke villa in Zonhoven

Interieurachitect Pieter Peulen vond zijn ideale set vintage Togo-sofa’s in Wallonië en liet ze vervolgens overtrekken tot een samenhorend geheel.

© MR. FRANK

2. In een Luikse, moderne stadsflat vol vintage

Juweelontwerper Fanny en architect Charles zijn de gelukkige bewoners van een appartement met zicht op de jachthaven van Luik. Hun stijl? Een mix van vintage en hedendaags, inclusief een collectie cactussen. Het duo verzamelde veel meubels op rommelmarkten en in brocanterieën, zo ook hun twee zorgvuldige gerestaureerde Togo’s.

© Caroline Dethier

3. In een spontaan, eclectisch interieur in Gent

Copywriter Marie-Catherine Staelens combineert haar leren Togo met een kitscherig kussen in macramé, een plastic Tam-Tam Stool uit 1969 en een vrolijke eighties Toucan-bureaulamp van Huo-Tu-Huang.

© Jan Verlinde

4. In een ingenieuze, circulaire woning op een boogscheut van Tienen

In het interieur van architect Peter Van Impe zorgt de gele Togo voor een extra streepje zon, met het weelderige Vianderpark als achtergrond.

© Tim Van de Velde

5. In een majestueuze Brusselse art-nouveauwoning

Binnenhuisarchitect Catherine Arnould vulde haar living met een zwarte, stoffen set en vond een color match in de Japanse affiche aan de muur.

© Laetizia Bazzoni

De Togo van Catherine Arnould zien in een andere setting? Lees ook: Binnenkijken in een Brusselse woning: een mix van Marokkaanse, hedendaagse en vintage elementen

6. In een contrastrijke uitbouw in Gent

Zijn interieur is een weloverwogen mix van oud en nieuw, en de groene Togo’s móést bewoner Mario hebben: ‘Ik vond ze aanvankelijk afschuwelijk, tot ik erin ging zitten.’

© Mr. Frank

7. In een prachtige gezinsloft in Borgerhout

De Togo van Michel Ducaroy was de allereerste designaankoop van de inwoners en transformeerde deze moeilijk in te richten hoek tot een comfortabele (en fotogenieke) plek.

© JAN VERLINDE

8. In het Gentse appartement van kunstkenners

Als Micha en Albane kunst en design kopen, volgen ze het liefst hun buikgevoel. Qua design grijpen ze graag naar twintigste-eeuwse klassiekers, genre de Bertoia-stoel en de Togo-bank.

© Jan Verlinde

9. In een stijlvol gerenoveerde Franse chalet

De organische architectuur van Jacques Labro kenmerkt het Franse Alpendorp Avoriaz. Een Belgisch gezin komt er in de winter tot rust in een van zijn ‘eerste’ chalets. De woonkamer van deze privéchalet vormt het hart van het huis. Oorspronkelijk waren de muren volledig bekleed met natuurlijk hout. Nu zijn ze in kalk gewassen. De ideale plek om gezellig samen te zijn en neer te ploffen in de voltallige Togo set.

© Gaelle Le Boulicaut

10. In een lichtrijk polderhuis in Cadzand

Interieurarchitecte Kim Verbist reisde de wereld rond om hotelconcepten uit te denken en te realiseren. Voor de inkleding van haar gezellige woonst in Cadzand ging ze voor een bonte mix van reissouvenirs en vintage vondsten, decoratief behang en kleurrijke vloeren. Zandtinten en minimalisme zijn niet aan haar besteed. Tot rust komen doet ze dan ook in een roze Togo.

© Jan Verlinde

