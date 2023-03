Zoet genoeg en even lekker? 4 alternatieve cola’s onder de loep

Onze drankexpert in all things liquid nipt van de nieuwste trends, wars van vooringenomen ideeën. Deze week nemen we alternatieve cola’s onder de loep, die een alternatief willen bieden voor de beroemde Amerikaanse frisdrank.

Een teken des tijds

Het succes van alternatieve cola’s toont aan hoe onze mentaliteit veranderde: voor de consument zijn ze een manier om zich te verzetten tegen de voedingsindustrie en dan vooral tegen een product dat lange tijd zo goed als een monopolie had. Het merk Coca-Cola maakt al decennialang deel uit van het collectieve bewustzijn. Aan het begin van de jaren tachtig was het niet ongebruikelijk dat een kind uit een middenklassegezin elke dag een liter van deze suikerbom dronk. Veertig jaar later is dat bijna ondenkbaar. Meer nog: Foodwatch en andere voedselwaakhonden wijzen Coca-Cola geregeld op hun verantwoordelijkheid in de strijd tegen obesitas en diabetes.

Altercola

Als gevolg hiervan zagen we de laatste jaren een aantal ‘altercola’s’ op de markt komen. Die hebben niet allemaal dezelfde agenda. Begin jaren 2000 doken militante merken op die de overaanwezigheid en de dominatie van het Amerikaanse merk op de Europese markt wilden terugdringen. Zo was er Bretonse cola (Breizh Cola) en Corsicaanse cola (Corsica Cola. Leuk detail hier is dat de Amerikaanse Coca-Cola is geïnspireerd op Mariani-wijn, een drank die in 1863 werd uitgevonden door een Corsicaanse apotheker.) En dan waren er natuurlijk ook de opportunistische bedrijven die simpelweg een goedkopere versie van cola op de markt brachten.

David vs Goliath

Bij de versies die recenter op de markt kwamen gaat het in de eerste plaats om smaak, niet om politiek. Maar uit de resultaten van onze proefsessie blijkt hoe moeilijk het is om te concurreren met het wereldberoemde merk uit Atlanta. De concentratie en het suikergehalte van Coca-Cola zijn onbewust de norm geworden: een lagere hoeveelheid suiker ervaren we daardoor als een gebrek aan smaak. De enige oplossing daarvoor is een reset van de smaakpapillen, wennen aan een lager suikergehalte en begrijpen dat de door Coca-Cola naar voren geschoven norm een aanslag op de gezondheid is, toch voor wie er dagelijks graag een glas of meer van drinkt.

Geproefd en gekeurd: alternatieve cola’s

© GF

Belgisch en gebaseerd op een oud familierecept, maar de zoetheid is vergelijkbaar met die van Coca-Cola. In de mond: de intensiteit van het origineel en het stroperige karakter van sommige colasnoepjes.

Dit Franse merk maakt een biologische cola die niet erg bruist, met veel specerijen zoals galanga, kruidnagel, kaneelschors. Komt verdund en farmaceutisch over in de mond. Het is logischerwijs de minst gezoete drank van de geproefde soorten.

3. Whole Earth, ca. 1,80 euro (33 cl), shop.wholeearthfoods.com

Deze biologische cola bruist nauwelijks en doet denken aan de cola die in fastfoodrestaurants wordt geserveerd, verdund door een massa ijsblokjes. Onze smaakpapillen registreerden ook een onaangename wrangheid.

Ordal cola, gemaakt in Ranst, komt qua intensiteit het dichtst bij het origineel. Net als Coca-Cola bevat het cafeïne en is het zeer bruisend. Bevat jammer genoeg zelfs meer suiker dan het origineel: 11,3 g per 100 ml (in plaats van 10,6 g).