Pittig met prik: dit gingerbeer wil je in huis halen

Onze drankexpert proeft van de nieuwe trends en schenkt klare wijn. Deze week: gingerbeer, dat onlangs in het vizier kwam bij de cocktailkenner.

Moscow Mule

Als een cocktail voor driekwart uit frisdrank bestaat, kun je maar beter voor de allerbeste gaan. Al is dat makkelijker gezegd dan gedaan. Welke is de beste? En waar vind je die? Vragen waar zelfs een doorgewinterde barman van wakker ligt. Telkens als een cocktail aanslaat bij het publiek, trekt zich een hele machinerie op gang om de perfect match te vinden. Denk maar aan al die soorten tonic die in het kielzog van de gin craze op de markt zijn verschenen. Gingerbeer dankt zijn succes aan de hype rond Dark ’n Stormy, op basis van rum, maar vooral aan de Moscow Mule, de cocktail van gingerbeer, vodka en limoensap die je meestal in een koperen beker geserveerd krijgt.

Homemade

Het allerbeste gingerbeer? Dat maak je gewoon zelf, met de hulp van Sandor Ellix Katz en zijn boek The Art of Fermentation. In die gistingsbijbel legt de Amerikaanse food writer uit waarom het zo belangrijk is om het gistingsproces op gang te brengen met gefermenteerde gember en hoe je die maakt. Je raspt een stukje ongeschilde gember – biologische gember, welteverstaan – in een bokaaltje en voegt daar een beetje water en suiker aan toe. Regelmatig roeren en elke dag een beetje geraspte gember en suiker toevoegen tot het geheel goed begint te schuimen. Dan maak je een gemberaftreksel (4 liter water en 15 cm gemberwortel), waar je de inhoud van je bokaaltje (ongeveer 20 cl) bij giet.

Lui is ook lekker

Je eigen gingerbeer maken heeft zijn voordelen. Je bepaalt zelf de kruiding én bent er zeker van dat het om gingerbeer gaat en niet om gingerale, een niet-gefermenteerde drank met weinig diepgang. Nadeel van je eigen gingerbeer maken: het duurt een tijdje voor je ideale recept op punt staat en je bent er toch dagelijks even zoet mee. Aan jou de keuze. Niks mis met gingerbeer van een merk tenslotte, al bevatten die vaak bewaarmiddelen, kunstmatige smaakstoffen en veel suiker.

Geproefd en gekeurd: gingerbeer

Old Jamaica, 0,95 euro (33 cl), in de supermarkt en bij Engelse kruideniers

Is duidelijk minder gesuikerd dan de andere soorten gingerbeer die we hebben getest. Een heel pittige afdronk, waardoor je ervan houdt of niet.

Fever Tree, 4,38 euro (50 cl), in de supermarkt

Bevat iets minder suiker (9 mg per 10 cl), bruist veel sterker en heeft een heel uitgesproken gembersmaak, die zelfs in de keel durft te branden. Al zwakt dat gevoel na een paar slokken af.

Fentimans, 2,30 euro (27,5 cl), in de supermarkt

Waarschijnlijk het meest verdunde gingerbeer. Gele kleur, lichtjes bruisend, troebel en een vrij vlakke gembersmaak die wat aan afwasmiddel doet denken. Geen aanrader, dus.

Dit Australische gingerbeer is een familierecept op basis van lokaal geselecteerde en verbouwde gember en rietsuiker. Met zijn zoete, ronde smaak valt deze licht bruisende soort in de smaak bij de limonadeliefhebber.