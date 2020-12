Of je ze nu verorbert op de brunch, als krachtvoer tijdens een nieuwjaarswandeling of cadeau geeft aan vrienden en familie waar je normaal mee aan tafel zou schuiven: deze broodjes smaken gegarandeerd.

Ja, het wordt anders dan anders. Nee, we zullen die kater niet moeten wegeten tijdens een veel te vroeg gepland familiefeest. We zullen misschien niet eens een kater krijgen omdat we oudejaar niet uitbundig zullen kunnen vieren. Maar sommige dingen horen nu eenmaal bij 1 januari en comfortfood is daar zeker een van. Ook dit jaar volharden wij dus in de boosheid en brunchen we de hele dag door, met een of twee van onderstaande recepten als special guest.

Klik op de foto voor het recept. © .

Klik op de foto voor het recept. © .

Klik op de foto voor het recept. © .

Klik op de foto voor het recept. © .

Klik op de foto voor het recept. © .

Klik op de foto voor het recept. © .

Klik op de foto voor het recept. © .

Klik op de foto voor het recept. © .

Klik op de foto voor het recept. © .

Meer originele en klassieke bakrecepten vind je in de Knack Weekend Extra-editie over brood.

Ja, het wordt anders dan anders. Nee, we zullen die kater niet moeten wegeten tijdens een veel te vroeg gepland familiefeest. We zullen misschien niet eens een kater krijgen omdat we oudejaar niet uitbundig zullen kunnen vieren. Maar sommige dingen horen nu eenmaal bij 1 januari en comfortfood is daar zeker een van. Ook dit jaar volharden wij dus in de boosheid en brunchen we de hele dag door, met een of twee van onderstaande recepten als special guest. Meer originele en klassieke bakrecepten vind je in de Knack Weekend Extra-editie over brood.