Wat is gremolata en welke kookboeken zijn recent verschenen? De laatste foodnieuwtjes opgelijst

Culinair journaliste Barbara Serulus sprokkelt het lekkerste foodnieuws bij elkaar.

Out of the lunchbox

Tim Anderson is de man die ons alledaags Japans leerde koken. In Bowls & Bento toont hij dat je met Japanse ontbijten, lunchboxen en eenvoudige diners lekker en gezond kunt eten. Gerookte zalm- en zeewierrijst is een favoriet, net als de sobanoedels met wortel-misodressing. Wat Anderson zo goed maakt, is dat hij ons Europeanen originele manieren biedt om bekende ingrediënten klaar te maken.

JapanEasy: Bowls & Bento, Tim Anderson, Good Cook.

© GF

Van ’t straat

Van 11 tot 14 mei kun je bij Tour&Taxis in Brussel terecht voor het eclectische streetfoodfestival Streat Fest. Zowel doorgewinterde als opkomende chefs serveren er hun signatuurgerechten in een streetfoodversie. Zo kun je de Mexicaanse keuken van Blanco, de befaamde pasta van Socio-pâtes of de noedelsoepen van Bún proeven. Naast de 75 chefs zijn er ook nog eens meer dan honderd workshops te volgen. Wat dacht je van een wijn-yogaworkshop?

Tickets via streatfest.be



Eigen Kweek

Rish is een Brussels kombuchalaboratorium waar verfijnde en gezonde drankjes worden gebrouwen. Je vindt er kombucha’s met smaken als hibiscus, basilicum of gember, maar ook speciale limited-editonbrouwsels. Zo proef je nu een prachtig roze gefermenteerde thee die eruitziet én smaakt zoals een rosé. De drankjes van Rish vind je online of in een van de hippe wijnbars, waar ze worden geschonken als non-alcoholisch alternatief. rish.be



In België gebotteld

Er wordt steeds meer wijn gemaakt in de Lage Landen. In dit boek ontdek je twintig verhalen van lokale wijnmakers die de uitdaging aangaan om in ons wispelturige klimaat lekkere flessen te bottelen. Met veel tips om eropuit te trekken, te proeven en te wandelen tussen de ranken.

Wijn in de Lage Landen, de mooiste wijndomeinen in Nederland en België (34,99 euro), Meta van den Boomen, Lannoo.

© GF

Kaaszusjes

De mooiste kaaswinkel van het moment? Dat is die van de zussen Hélène en Lara Milan in Elsene. In deze ‘futuristische kaasbunker’ – zoals architect Rike Antori zijn strakke ontwerp met veel gepolijst beton omschrijft – vind je prachtige kazen. Denk aan een romige Mont d’Or die je in de oven stopt als snelle fondue of een knaloranje, pittige mimolette. De zussen bieden ook kunstig geschikte kaasplanken aan, of je bestelt er een verrassend proefpakket van kaas en kombucha. soeurs-fromagerie.com



Tien om te proeven

Tien topchefs die samen één groot menu koken: dat is Fourchette. Van 27 tot 29 mei verzamelt een meute culinair talent in Gent. Koop nu je ticket, schuif aan aan een van de grote tafels en proef er het signatuurgerecht van onder meer Christophe Hardiquest, Michaël Vrijmoed en Pierre Marcolini.

thisisfourchette.be

© GF

Quick fix

Een middelmatige maaltijd snel oppeppen? Enter gremolata: dit Italiaanse strooisel is fris, pittig en kruidig. En toch is het niets meer dan gehakte bladpeterselie, fijn geraspte citroenschil en verse look uit de lookpers. Een perfect mengseltje om je stoofschotel, gebakken vis of geroosterde groenten vliegensvlug een upgrade te geven.

© Getty

Flesje vitaminen

Chouke is een Brussels merkje van verse soepen van Belgische biogroenten. De soepen worden luchtdicht verpakt in glazen flessen zodat er geen bewaarmiddelen nodig zijn. Elke week wordt er verse soep gemaakt: wat maandag nog op het veld stond, zit vrijdag al in je soepkom. choukesoup.be



Croque-tonijn

Een tuna melt is een Amerikaanse klassieker die ook hier steeds vaker opduikt: het is niets meer dan een croque-monsieur met binnenin kaas én tonijnsalade en het is verslavend lekker. Je kunt deze sandwich proeven bij het Amerikaanse Elbow in Brussel of je maakt ’m gewoon zelf met een lekkere huisgemaakte tonijnsalade met veel knapperige selder, blokjes rode ui, wat kappertjes en fijngehakte peterselie.

© @sofiesfoodstories

Zure chips

Lucien, het familiebedrijf dat knapperige chips bakt van lokale aardappelen, slaat de handen in elkaar met de iconische mosterdfabriek Bister. Ze maken samen pittige pickleschips die op-en-top Belgisch én 100% artisanaal zijn. 2,49 euro voor 125 g, te koop bij Delhaize.