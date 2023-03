De taart van Harry Potter of een nieuwe desembakkerij: 9 smakelijke foodtrends

Culinair journaliste Barbara Serulus sprokkelt het lekkerste foodnieuws bij elkaar.

Beroemde hap

Je ooit al afgevraagd hoe Tante Petunia’s taart uit Harry Potter of de donuts uit SpongeBob zouden smaken? Chef Andrew Rea wel: hij maakt het meest verrukkelijke of vreemde eten uit films en series na in zijn populaire kookvideo’s. Wij willen alvast de lasagne van The Sopranos en de koekjes uit Ted Lasso zo snel mogelijk uitproberen.

bingingwithbabish.com

Hommage aan de kaaskroket

Het Gentse Omage staat bekend om zijn gerijpte vegan kazen. Zo maakt bezieler Niki De Meester een witschimmelkaas op basis van cashewnoten en dezelfde schimmel die welig tiert op brie. Deze kaas is de basis voor de allernieuwste aanwinst: de kaaskroketjes. Ze maakten hun opwachting tijdens de feestdagen en blijven nu wegens overdonderend succes in het vaste gamma.

omage.be

Flessengeluk

Het Noord-Franse merk Q de bouteilles maakt glazen, vazen, plankjes en eierdopjes van oude wijnflessen. Een combinatie van vakmanschap en upcycling zorgt voor unieke stukken die een glimlach op je gezicht toveren.

qdebouteilles.fr/e-shop

Desemgeluk

Gent is een nieuwe desembakkerij rijker. Het verhaal van Smørbrød begon in de woonkamer van Tomas en Julien als een knus microbakkerijtje. Nu breekt er een nieuw hoofdstuk aan: de thuisbakkerij verhuist naar het oude pand van De Superette. Kom langs voor de heerlijke kaneelbollen en het stevige zuurdesembrood en blijf plakken in de gezellige koffiebar.

smorbrod.gent

Zuurdesembrood Gent

Oh, Table D’ho

Het Koreaanse restaurant Table D’ho heeft nu ook zijn eigen delicatessenwinkel. Shop d’Ho ligt verscholen onder de spoorwegbogen van Antwerpen-Centraal. Je vindt er een duizelingwekkend assortiment aan Koreaanse specialiteiten: van een fijnzinnige selectie thee over rijst en typische frisdranken tot vers gemaakte Koreaanse smaakmakers. Natuurlijk kunnen de potten kimchi niet ontbreken, maar ook pittig perillablad of licht bittere deodeokwortel liggen er in het schap. Je kunt er ook een snack meenemen of ter plaatse oppeuzelen.

shopdho.be

Het smelt

Een pruttelende ovenschotel met een smeuïg laagje gesmolten kaas: dat zou niemand mogen missen. Daarom ontwikkelden Ilana & Michael een plantaardige smeltkaas op basis van lokaal geteelde bloemkool. Met als motto: laat de kaas smelten, niet de planeet. Want verrassend genoeg is kaas na rund- en lamsvlees het product dat het meeste C02-uitstoot veroorzaakt. De zakjes geraspte bloemkoolkaas bestaan in drie variëteiten: eentje voor over de pasta, een andere voor over de pizza en een kruidige tex-mexvariant die het goed doet op een taco.

Te koop bij Delhaize & Colruyt.

chizou.be

Edele gist

Dé ultieme plantaardige smaakmaker: dat zijn de zakjes van Notorious Nooch. Kwistig strooien met deze hippe zakjes edelgist (een inactieve vorm van bakkersgist) maakt van elk gerecht een smaakbommetje. De knisperende vlokjes smaken hartig en worden vaak gebruikt om een kazige smaak aan plantaardige gerechten te geven. Dit Britse merk van edelgist voegt extra aroma’s toe zoals een rokerig speksmaakje.

Te bestellen via de Belgische webshop Tak.

takaplantbasedlifestyle.com

Coole wijn

Deze stoere wijnkoeler in gegoten aluminium is een ontwerp van chef Sergio Herman voor Serax. De koeler bestaat uit twee compartimenten: eentje voor de fles wijn en eentje voor ijs zodat je fles urenlang koel blijft. Door het schaaltje komt er geen condens op je tafel.

285 euro, serax.com

Verse Vis

Vorig jaar sloot Bart De Pooter zijn tweesterrenzaak Pastorale. Na de opening van twee plantaardige restaurants in het Antwerpse hotel Sapphire House pakt hij nu uit met een derde restaurant in de koekenstad. Vis van A vind je in Hangar 26-27 op de Rijnkaai: hier gaat het voormalige team van Pastorale aan de slag met kraakverse noordzeevis, van ontbijt (denk aan een bagel met vers gerookte zalm) tot een uitgebreid degustatiemenu als diner. Op het menu vind je voornamelijk lokale en duurzaam gevangen vis. Er is ook een versmarkt waar je zeevruchten en groenten shopt.

vis-van-a.be