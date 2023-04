Kaas uit blik of nieuw burgerwalhalla: 6 foodnieuwtjes om niet te missen

Culinair journaliste Barbara Serulus sprokkelt het lekkerste foodnieuws bij elkaar.

Koffiezusjes

Na Anna en Nina in Leuven opende een derde zusje van deze specialty coffee bars de deuren: Leah vind je op de Mechelse Vismarkt. Je drinkt er niet alleen cappuccino’s met bonen van Belgiës beste koffiebranders, maar proeft er ook single origin chocolade en zorgvuldig geselecteerde thees. Je kunt alle lekkers ook meenemen naar huis en wie zich wil bijscholen in de kunst van het koffiezetten kan bij Leah terecht voor workshops.

Nauwstraat 14, 2800 Mechelen.



Start to desem

Heb je altijd al zuurdesembrood willen bakken, maar kijk je ertegen op om elke dag een zuurdesemstarter te moeten voeden? Enter het zakje desem in poedervorm. Net als gist wordt dit desempoeder weer tot leven gewekt als het in aanraking komt met water en bloem. Je hoeft niets meer te doen dan je deeg te kneden en het een nachtje te laten rusten terwijl de desem zijn werk doet, met een luchtig en smaakvol brood als resultaat. Dé lifehack voor drukbezette thuisbakkers.

5,50 euro (175 g). Te koop in de winkels van Aveve of in de webshop.

Zuur bier

Hoewel geuze opnieuw razend populair is, zijn er amper twintig brouwerijen in de Zennevallei overgebleven. Als er zich een nieuwe geuzebrouwer aandient, is dat dus reden tot feest. Brouwerij Kestemont stapt in de eeuwenoude traditie van wild gegist bier en blaast een oude brouwerij in Dilbeek nieuw leven in. Ze maken een klassiek kriekbier, maar breiden het gamma ook uit met spannende zure fruitbieren met kruisbes, rabarber of abrikoos. Een nieuwkomer om in de gaten te houden.

brouwerijkestemont.be

Kaas in blik

Voor wie nog niet klaar is om de gezelligheid van de donkere wintermaanden los te laten, is er een shortcut naar een van de gezelligste deelgerechten van allemaal: kaasfondue bestaat nu ook in blik. En niet alleen de klassieke kaasfondue, maar ook een versie met truffelkaas of blauwe kaas. Je warmt het blikje simpelweg au bain-marie op en soppen maar! De fondue is ambachtelijk gemaakt, de kaas komt recht van de boerderij en het blik bevat geen bewaarmiddelen.

kaasfondueinblik.nl

Platgeslagen

In het allernieuwste burgerwalhalla eet je smashed burgers: sappige patties die worden platgeduwd tijdens het bakken om de meest knapperige versie van een burger te creëren. Bij Plump (van de heren achter Burgers & Grapes, bekend van hun burgerkraam in de Mechelse Vleeshalle) combineer je een burger met restaurantwaardige sharing dishes en een goed glas wijn.

Plump, Kronenburgstraat 17, 2000 Antwerpen

3 gloednieuwe kookboeken uit de lage landen

1—Kroketten en andere klassiekers

Een kunstig boek met recepten van de befaamde patissier Cees Holtkamp en illustraties van kunstenaar Klaas Gubbels.

Door Cees Holtkamp (Christian Ouwens).

2— Het Wildplukboek

Dé gids voor wie vaker wild groen in zijn mond wil stoppen: denk aan pittige waterpeper om je salade op te peppen of zuiverende brandnetel voor in de soep.

Door Ben Brumagne (Lannoo).

3—Sweet Table

Klassieke bakrecepten met een elegante twist. Macarons, tartines russes of gewoon simpele pannenkoeken: Sarah Renson leert haar volk bakken.

Door Sarah Renson (Lannoo).