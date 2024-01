Waar eten chefs zelf het liefst? 10 restauranttips in Oost-Vlaanderen

Staat lekker eten op je lijstje met goede voornemens voor 2024? In deze 10 Oost-Vlaamse restaurants schuiven chefs in hun vrije tijd zelf aan tafel.

Hof van Cleve (een tip van tweesterrenchef Filip Claeys)

‘Ik probeer jaarlijks een bezoek te brengen aan Hof van Cleve. Lieve en Peter zijn grote voorbeelden voor mij: ik heb enorm veel respect voor de manier waarop zij van een restaurantbezoek een onvergetelijke belevenis kunnen maken. Elk detail klopt. Ik durf te stellen dat Hof van Cleve een van de beste restaurants ter wereld is. Een gerecht dat mij altijd zal bijblijven is de kikkerbilletjes met pata negra, een smaak die mij terug katapulteert naar mijn jeugd. Ik zit dan opnieuw in het restaurant van mijn ouders, waar ook kikkerbilletjes op de kaart stonden. Ook Peters tarbot met bearnaise is iconisch en ronduit hemels.’

Riemegemstraat 1, 9770 Kruisem, hofvancleve.com



Een twee vijf (een tip Joke Michiel, manager van st errenrestaurant Souvenir in Gent)

‘Eén Twee Vijf is een plezant restaurant waar we vaak naartoe gaan. Uitbaters Lieven en Tomek zijn übersympathiek: dat is zeker deel van de aantrekkingskracht. De kaart is zo appetijtelijk dat je gewoon zin hebt in alles, dus we bestellen steevast zoveel mogelijk. De gerechten zijn creatief zonder onnodige opsmuk. Bovendien is het hier zeer betaalbaar. Ik ben fan van de wijnkaart en gastheer Lieven mixt ook heel lekkere cocktails. Die drink je in de zomer op het gezellige terrasje van dit hoekpandje.’

Molenaarsstraat 125, 9000 Gent, eentweevijf.be



Bicho Malo (tip van Julie D’heygere, bezielster van Think Tomato)

‘Toen ik op een festival stond met onze eigen foodtruck van Think Tomato, leerde ik de sympathieke mensen van dit Mexicaanse restaurant kennen. Sindsdien ga ik vaak naar Bicho Malo. Als je er binnenstapt, kom je in een andere wereld terecht. De enthousiaste barman deelt shotjes tequila uit en je proeft de lekkerste dingen. Zo ben ik verzot op de taco’s en de gegrilde mais. Ook de Padrón-pepers met zure room zijn verslavend lekker. Het idee is dat je allemaal kleine gerechten bestelt die je kunt delen. Bovendien is het vlak bij Ventura, een van onze favoriete cafés in Gent. Als we dan eens zonder kinderen een stapje in de wereld zetten, zitten we meteen in de juiste buurt.’



Serpentstraat 11, 9000 Gent, bichomalo.be



Lepelblad (een tip Joke Michiel, manager van st errenrestaurant Souvenir in Gent)

‘Tina, de chef en eigenaar van Lepelblad, is een goede vriendin van mij. Jaarlijks trekken we samen naar Parabere, het internationaal symposium voor vrouwen in de gastronomie. Ze is een gedreven chef die bewust kookt met groenten recht van het veld. Als autodidact – ze was voordien dj – zocht ze haar eigen weg. Ze kookt zonder veel poespas, met oog voor het product. Je krijgt een kraakvers viergangenmenu voorgeschoteld: geen gastronomische bordjes, maar toegankelijke en lichte gerechten. In mijn vrije tijd eet ik graag een simpele maar authentieke keuken en dat is exact wat je hier krijgt. Ook toeristen die bij ons komen eten en nog een eetadresje zoeken stuur ik altijd naar hier.’

Onderbergen 40, 9000 Gent, lepelblad.be



La Casa Del Cubano chez Stella (tip van Julie D’heygere, bezielster van Think Tomato)

‘Dit adresje is gekend onder rasechte Gentenaars. Als je dit restaurant passeert, zou je denken dat het een nachtwinkel is: niets doet vermoeden dat je hier fantastische pasta kan eten, bereid door de Italiaanse Stella. Vroeger verkocht haar man hier Cubaanse sigaren (vandaar het eerste deel van de naam), nu heeft zij de boel overgenomen en roert ze vol enthousiasme in de potten. Je eet hier klassiekers zoals arrabbiata, carbonara of bolognese. De pot saus komt mee op tafel zodat je kunt opscheppen tot je genoeg hebt. Kom hier niet voor haute cuisine, wel voor huiselijke Italiaanse keuken.’

Brabantdam 123, 9000 Gent, facebook.com/lacasadelcubanochezstella

In den Hert (een tip Joke Michiel, manager van st errenrestaurant Souvenir in Gent)

‘Een goed uitgevoerde klassieke keuken: daarvoor ga ik overstag. Wie dat tot in de perfectie kan waarmaken is Frederick Dhooge van In den Hert, een echte vakman. Het restaurant ligt in een idyllisch dorpje in de Vlaamse Ardennen. In de zomer is het hier heerlijk lunchen onder de grote boom voor de zaak. Ik neem er in het seizoen altijd een kwartel met een heerlijke saus – de specialiteit van de chef – en een slaatje met dille: die verrassende combinatie van kwartel en dille vind ik super. Schrijf je zeker in voor de smakelijke nieuwsbrieven van In den Hert, hierin vertelt de chef welke seizoensproducten er zijn en wat hij ermee gaat maken. Soms krijg ik om elf uur de nieuwsbrief in mijn mailbox en zit ik er een uurtje later al aan tafel. Zoveel honger krijg je ervan.’

Lededorp 7, 9772 Kruisem, in-den-hert.be



Funky friet (een tip van tweesterrenchef Filip Claeys)

‘Funky Friet is wat mij betreft de beste frituur van België. Ik eet maar twee keer per jaar frietjes en dan moeten ze van topkwaliteit zijn. Ik rijd zonder morren 45 minuten naar Zulte omdat ik er nooit teleurgesteld word. Eigenaar David heeft een geheime mengeling van frituurvet die zorgt voor de perfect gebakken friet: knapperig langs buiten en smeuïg vanbinnen. Hij is bovendien obsessief bezig met de kwaliteit van zijn aardappelen. Bestel zeker een huisgemaakte burger: op een lauwwarm broodje proef je kraakverse sla, gepelde tomaten en sappige burgers met zelfgemaakte sausjes.’

Staatsbaan 99, 9870 Zulte, facebook.com/funkyfriet

A table (tip van slager en restaurantuitbater hendrik Dierendonck)

‘Vorige winter kwam ik voor het eerst in dit kleine, charmante restaurantje. Het was een tip van onze chef Timon, die hier al jarenlang trouwe klant is. Ik werd op slag verliefd op de klassieke Franse keuken van Bob Vinois en zijn zoon Dimitri. Denk aan een perfecte toast champignon of gerookte paling en sappige kip met morieljes die wordt geflambeerd aan tafel. Zo simpel en zo lekker. Een pure productkeuken zoals ik die het liefst heb. In de zomer is het idyllisch zitten op het terras van deze knusse fermette in het hartje van Sint-Martens-Latem.’

Buizenbergstraat 27, 9830 Sint-Martens-Latem, restaurantatable.be



Amaranth (tip van vegan chef I-wen Liu)

‘Amaranth is dé plek om plantaardig te eten op gastronomisch niveau. Pieter-Jan Lint is een bevlogen chef die naast zijn restaurant ook continu opleidingen geeft om zoveel mogelijk chefs te inspireren om plantaardig te koken. Hij kent alle technieken om een spannende vegan maaltijd op tafel te zetten: tafelen bij Amaranth is dan ook een feest. Ik leerde zijn keuken kennen toen hij afhaalmenu’s maakte tijdens de coronaperiode: voor zoveel verfijning zat ik graag een uurtje in de auto. Als je wilt eten bij Amaranth, moet je snel zijn: telkens als er een nieuw slot reservaties opengaat, zijn de plaatsjes binnen de kortste keren weg. Volgens mij haalt dit restaurant volgend jaar een ster.’

Ringvaartstraat 51, 9820 Merelbeke, amaranth-plantbased.com



Raam Food (tip van Julie D’heygere, bezielster van Think Tomato)

“Bij de start van Think Tomato had ik mijn allereerste opslagruimte in Lokeren. Zo kwam het dat ik ’s middags vaak bij Raam Food belandde. Intussen bevindt mijn stock zich al lang ergens anders, maar ik blijf terugkeren naar Lokeren voor de verrassende keuken van dit restaurant. De kaart wisselt regelmatig en de inspiratie komt uit alle windstreken: ik at er al Thais, Libanees en Italiaans. Ook de klassieke bistrogerechten zoals een goed gebakken steak of een frisse caesarsalade zijn hier top. Het is bovendien een perfecte plek voor een snelle zakenlunch. Het restaurant zit in een charmant huis met een grote tuin, in de zomer eet je hier heerlijk buiten.”

Gentse Steenweg 136, 9160 Lokeren, raamfood.be