Perfect plantaardig: chef I-wen Liu deelt haar favoriete vegan eetadressen

I-wen Liu staat samen met haar zus Hsuan Lin achter het fornuis van hun vegan restaurant Liu Lin in de Brusselse Marollen. Hun Taiwanese roots inspireren de kaart. Vorig jaar opende I-wen een nieuwe plantaardige zaak in Leuven: in Bodhi eet je gezonde Aziatische bordjes.

Noordoever

“Noordoever is een ontspannen zelfbedieningsrestaurant aan de Leuvense Vaartkom. Elke dag staat er een vers buffet uitgestald waaruit je naar hartenlust kunt kiezen. Afrekenen gebeurt per gewicht. Het aanbod is volledig plantaardig. Wij komen hier regelmatig naartoe met het hele gezin: iedereen vindt wel iets wat hij lekker vindt. Onze kinderen springen steevast op de lasagne, terwijl ik geniet van de aardappelsalade, op smaak gebracht met nori en wakame. Ook het koude buffet met salades is geweldig: ik krijg er telkens inspiratie voor nieuwe smaakcombinaties. Een groot voordeel is dat je hier doordeweeks snel kunt eten: na een halfuurtje staan we voldaan weer buiten.”

Vaartkom 17A, 3000 Leuven, noordoever.be



Camionette

“Camionette bewijst dat fine dining en plantaardig eten perfect samengaan. Op het terras zit je in de bruisende omgeving van de Antwerpse PAKT-site, binnen kom je in een donkere, haast romantische sfeer terecht. De open keuken toont een groot open vuur. De gegrilde maitaké-paddenstoel die hierop bereid werd staat in mijn geheugen gegrift, samen met een groene kruidige saus was dit gerecht simpel maar geniaal. De wijnselectie is volledig natuurlijk, maar ook de doordachte non-alcoholische pairing is een aanrader. Ik raad aan om je te laten leiden door de chef en het degustatiemenu te kiezen, al kun je ook à la carte bestellen. Het enige nadeel aan dit restaurant is dat je na je diner zelf ook wat gerookt ruikt door de nabijheid van het vuur. Maar dat heb ik ervoor over.” (lacht)

Regine Beerplein 1, 2018 Antwerpen, camion-ette.be



Amaranth

“Amaranth is dé plek om plantaardig te eten op gastronomisch niveau. Pieter-Jan Lint is een bevlogen chef die naast zijn restaurant ook continu opleidingen geeft om zoveel mogelijk chefs te inspireren om plantaardig te koken. Hij kent alle technieken om een spannende vegan maaltijd op tafel te zetten: tafelen bij Amaranth is dan ook een feest. Ik leerde zijn keuken kennen toen hij afhaalmenu’s maakte tijdens de coronaperiode: voor zoveel verfijning zat ik graag een uurtje in de auto. Als je wilt eten bij Amaranth, moet je snel zijn: telkens als er een nieuw slot reservaties opengaat, zijn de plaatsjes binnen de kortste keren weg. Volgens mij haalt dit restaurant volgend jaar een ster.”

Ringvaartstraat 51, 9820 Merelbeke, amaranth-plantbased.com



Lil Bao

“Ik moet toegeven: ik ben niet onbevooroordeeld. Lil Bao is het restaurant van mijn zusje Hsuan. Het is voor ons de ideale plek om met onze kinderen te gaan eten. De sfeer is ontspannen en je bent snel bediend. Bao’s spelen hier de hoofdrol: dat zijn gestoomde broodjes die worden gevuld met plantaardig lekkers. Mijn favoriet is de Deep Sea Baby, een bao met plantaardige vis, nori, tartaar en augurk. Dat top ik nog af met extra vegan feta: hemels. Daarnaast kun je een resem kleine gerechten bestellen zoals zeewiersalade, loempia’s of vegan inktvisringen. Op de tweede verdieping is een leuk terrasje verscholen voor zonnige dagen.”

Cellebroersstraat 71, 1000 Brussel, lilbao.be



