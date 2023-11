Vegan bakken met @chezmariette: 3 recepten voor zoetekauwen

Acht jaar geleden richtte Marieke Wyns haar bakbedrijf @chezmariette op. Voor de thuisbakkers goot ze de recepten van haar vegan bakcreaties nu ook in een kookboek. Ontdek hier drie recepten uit ‘Het vegan bakboek’.

Vegan bakken heeft niet altijd de beste reputatie. Onterecht, maar onbekend maakt onbemind. Ook Marieke Wyns had geen hoge dunk van de vegan keuken, tot ze in 2012 naar de documentaire ‘Earthlings’ keek en heel anders ging denken over de vee- en dierenindustrie. Het zorgde ervoor dat ze haar levensstijl en eetpatroon ging aanpassen.

Ze was daarvoor geen grote bakster, maar omdat ze minder snel haar gading kon vinden wat betreft haar zoete cravings, ging Marieke Wyns zelf aan de slag. Deze zoektocht betekende het begin van haar bakbedrijf @chezmariette.

Wie zich al eens heeft laten gaan met scrollen op de Instagrampagina van @chezmariette weet dat vegan gebak qua looks niet moet onderdoen voor klassieke taartjes. Dat ze ook heerlijk zijn, kun je ontdekken door een bestelling te plaatsen bij Marieke.

Liever zelf aan de slag? Dat kan, want ze bundelde veertig plantaardige bakrecepten in ‘Het vegan bakboek’. Wij mogen alvast drie recepten prijsgeven. Klik op de foto’s voor het recept.

Scones met chocolade en framboos

Vegan scones

Cheesecake brownies

Vegan cheesecake brownies

Bananabread met amandel en blauwe bes

Vegan bananabread

Het vegan bakboek van @chezmariette

Het vegan bakboek, Marieke Wyns, Lannoo, 29.99 euro