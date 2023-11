Vegan recept voor cheesecake brownies

Brownie én cheesecake: the best of both worlds in één recept. Voor deze variant gebruik je enkel plantaardige ingrediënten. Recept uit ‘Het vegan bakboek’ van Marieke Wyns.

Nodig:

vierkante bakvorm van +/- 20 cm op 20 cm, handmixer, 2 kleine mengkommen, 1 medium mengkom, garde, weegschaal, maatbeker, pannenlikker, bakpapier

Deze brownie moet enkele uren en het liefst een nachtje opstijven. Maak hem dus ruim van tevoren klaar.

Ingrediënten:

VOOR DE BROWNIELAAG:

165 g bloem

180 g kristalsuiker

25 g cacao

Een halve tl zout

125 ml plantaardige melk

90 ml koolzaadolie

30 ml koffie

Een halve tl vanille-extract

80 g chocoladecallets of gehakte chocolade

VOOR DE CHEESECAKELAAG:

300 g vegan roomkaas (ik gebruikte die van Philadelphia)

40 g ruwe rietsuiker

80 ml Alpro Greek style

sap + rasp van een halve citroen

1 tl vanille-extract

30 g maïzena

Bereiding:

Verwarm de oven voor op 170 °C en bekleed de bakvorm met bakpapier.

Doe voor de brownielaag de bloem, de suiker, de cacao (eventueel gezeefd als er klontertjes in zitten) en het zout in een kleine mengkom, meng met een garde en zet aan de kant.

Doe de plantaardige melk, de koolzaadolie, de koffie en het vanille-extract in de andere kleine mengkom, meng met een garde en zet ook aan de kant.

Mix met de handmixer de roomkaas met de rietsuiker, de Alpro Greek style, het citroensap en de citroenrasp en de vanille, zeef hier de maïzena overheen, mix dan nog even door en zet aan de kant.

Meng de droge ingrediënten van de brownielaag met de natte en roer er de chocoladecallets of gehakte chocolade doorheen en giet 4/5 van het beslag in de bakvorm.

met de onderste brownielaag. Verdeel met een lepel kleine bolletjes van het resterende browniebeslag over de cheesecakelaag en ga erdoor met een tandenstoker om mooie swirls te maken.

goudbruin kleurt. Let op, de cheesecakelaag is nog zeer vloeibaar als je de vorm uit de oven haalt. Dit wil niet zeggen dat je gebak mislukt is! De brownie moet hierna nog een paar uur (en het liefst een nachtje) opstijven op kamertemperatuur.

Wacht dus zeker met aansnijden tot de cheesecakelaag vast geworden is. Bewaar in de koelkast in een afgesloten plastic pot of in de bakvorm met huishoudfolie

Meer vegan bakrecepten vind je in ‘Het vegan bakboek’ van Marieke Wyns