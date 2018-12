Tien inspirerende figuren die smaak gaven aan 2018

Samin Nosrat

Koken is uiteraard een kunst, maar eigenlijk ook scheikunde. Dat was de boodschap die de Amerikaanse chef en auteur Samin Nosrat afgelopen jaar verspreidde. Haar publiek luisterde massaal en dat is niet onlogisch: je kan namelijk een veel betere kok worden als je de vier basiselementen leert kennen die ervoor zorgen dat wat we eten ook echt lekker is.

Lees: De chemie van het koken: het geheim van zout, vet, zuur en hitte

Wilma van Grinsven-Padberg

Olijfoliesommelier Wilma van Grinsven-Padberg is stellig: de meeste keukenkasten bevatten slechte olijfolie. Hoe je die kan herkennen en vervolgens bannen uit jouw leven, schreef ze neer in haar boek, maar eerst vertelde ze er alles over op Weekend.be.

Lees: De vrouw die je alles wil leren over lékkere olijfolie: 'Laat je niet leiden door romantiek of authenticiteit'

Eric Fernez

Hij besloot tien jaar geleden om niet langer te koken volgens de ideeën van gastronomische gidsen of culinaire tendensen. Die mindset leverde Eric Fernez ironisch genoeg twee Michelinsterren op, en de titel 'Chef van het jaar 2018' volgens Gault&Millau.

Lees: Aan tafel met Eric Fernez, chef van het jaar: 'Mijn vrouw noemt me een dictator'

Zina Abboud

Ze is nog maar drie jaar in Nederland, maar dat weerhoudt de Syrische Zina Abboud er niet van haar eigen succesvolle cateringbedrijf te runnen. Dit jaar bracht ze ook een boek eigen uit. Een gesprek over de Syrische keuken, gemis en overleven.

Lees: Chef Zina Abboud vluchtte uit Syrië: 'Ik denk de hele tijd aan mijn moeder tijdens het koken'

Roger Souvereyns

Kok Roger Souvereyns is dit jaar tachtig jaar geworden. Ter gelegenheid daarvan verscheen het boek Roger & Ik, waarin chefs en sommeliers terugblikken op hun band met de voormalige chef van het Hasseltse Scholteshof.

Lees: Topchef Roger Souvereyns (80): 'In de keuken bestaan geen vrienden'

Dokkoon Kapueak

Ze groeide op in de jungle van Thailand, als oudste van een arm gezin, met een strenge vader en nog strengere grootmoeder. Vandaag staat ze in Knokke-Heist achter het fornuis van Boo Raan en is ze volgens Gault & Millau de beste Aziatische chef van het jaar.

Lees: Aziatische chef van het jaar: 'Ik was ooit het arme meisje in de Thaise jungle'

Yotam Ottolenghi

Dankzij het succes van zijn laatste wapenfeit 'Simpel' zou je het haast vergeten, maar Ottolenghi bracht in 2018 nog een ander prachtboek uit. De populaire Israëlisch-Londense chef keerde voor 'Sweet' terug naar het begin van zijn carrière, toen hij nog werkte als patisseriechef. Schaamteloos zoet.

Lees: Succeskok Yotam Ottolenghi brengt bakboek uit: 'Als je kunt lezen, kun je bakken'

Edwig Goossens en het Center for Gastrology

Hier mag je de titel van dit artikel letterlijk interpreteren: dankzij doorgedreven onderzoek proberen de chefs van het Leuvense Center for Gastrology kankerpatiënten opnieuw met smaak te doen eten. Hoedje af voor dit Belgisch pioniersonderzoek.

Lees: Pizza speciaal voor kankerpatiënten: 'Lekker eten was lang geen prioriteit'

Pierre Marcolini

Jaar na jaar blijft Marcolini ons in de watten leggen met exquise chocoladecreaties van hoog niveau. Waar blijft de Belgische chocolademeester de inspiratie toch halen? Wij trokken naar zijn atelier voor een rondleiding en gesprek.

Lees: Pierre Marcolini: 'Cacao is zoals een wijndruif, de herkomst is van groot belang'

Stephanie Scheirlynck

Topsportdiëtiste Stephanie Scheirlynck deelde afgelopen jaar de tips en tricks die ze testte op toppers als Nafi Thiam en Wout van Aert in haar nieuw sportkookboek 'Het optimale Sportgewicht'. Een interview met de vrouw die sportvoeding op de kaart zette.

Lees: Topsportdiëtiste Stephanie Scheirlynck over gezonde voeding: 'Ik hou niet van zwart-wit denken'